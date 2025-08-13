關稅不是最痛！電子五哥最怕的事 下半年會發生嗎？

【編譯 張詠晴】

在全球化與地緣經濟變局下，關稅已成「新常態」，然而真正讓這些業界領袖忌憚的，不是關稅。電子產業最害怕的，正是全球經濟大蕭條，終端需求大幅滑落，這遠比關稅來得致命。

需求崩落比關稅更可怕

換句話說，台灣具規模的代工大廠早已各有佈局、機動調度全球產線，只為因應客戶端不斷變動的策略需求與布局。如果川普想要美國製造，那也要美國經濟體質持續強健才行。

8月1日最新釋出的美國非農就業數據不如預期，更連帶大幅下修了前兩個月的新增就業人數。美國經濟持續釋放矛盾訊號，也持續與股市與企業財報脫鉤。

經濟產出與消費支出顯著放緩，聯準會考慮到通膨壓力尚未明顯降溫，且勞動市場依然穩健，因此決議暫時按兵不動，維持基準利率不變。

接連公佈的數據顯示，通膨壓力持續存在。最新公布的非農就業報告顯示，七月新增就業僅有7萬3000人，且五月、六月的就業數據也一併遭到大幅下修。綜觀近三個月表現，剔除疫情期間的特殊影響後，五到七月的就業增幅寫下自2010年以來的最低紀錄。

美國經濟高度依賴內部需求作為成長主引擎，因此就業數據被經濟學界視為衡量經濟動能與前景的關鍵指標。

經濟學家指出，經濟放緩的跡象已無庸置疑。

最終銷售數據新數據顯示，最終銷售數據僅成長1.2%，創下自2022年底以來的最低水準。第二季消費者支出止步不前，呈現停滯狀態。

許多報告都指向同一件事：川普自大蕭條以來規模最大的增加關稅政策、嚴厲打擊移民，以及大幅刪減政府計畫與職位，都開始拖累需求。

最近半年美國的外籍勞動人口減少了120萬人。這也讓失業率在7月從6月的4.1%微升到4.2%，完全在市場預期範圍內。因為勞動人口變少，即使新增工作機會不多，對失業率的影響也不會太明顯，這也是為什麼失業率沒有出現大幅變動。

就業報告亮點變壞消息

七月份的就業人數成長，幾乎都靠醫療保健產業在撐，如果排除這一個產業，總體就業數可能根本無法正成長。

回顧歷次經濟蕭條與景氣向下階段，醫療保健產業始終維持就業穩定成長。當這樣的現象再次在當前經濟環境中浮現，為整體勞動市場投下一抹難以忽視的陰影。早在1990年代、2001年，還有2007到2009年金融海嘯時期，醫療保健就業數皆穩步成長，而其他產業卻大幅裁員。

這背後的原因，很大程度是因為當人口高齡化、享有醫療保險（Medicare）和充裕的醫療補助（Medicaid）資源時，這個產業總有需求可滿足。

但在川普2.0時代，連醫療產業能不能持續當經濟支柱也很難說。因為「大而美法案」大幅削減醫療補助支出，這也意味著，若經濟進一步惡化，醫療保健產業過去在逆境中撐經濟的力量將面臨前所未有考驗。

荷蘭國際集團（ING）分析師特納（Chris Turner）說，「勞動市場先前還算穩健，鮑爾能抵擋住降息壓力，但現在的就業數據卻徹底擊垮了他。」

摩根大通首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）認為，「就業報告的疲弱，會讓聯邦公開市場委員會（FOMC）內的『鴿派』更有底氣，這點已在9月會議的市場定價上反映。但現在與9月開會日之間，仍有不少重要經濟數據待觀察。」

（資料來源：Bloomberg, WSJ, FT）

