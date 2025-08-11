百歲爺爺刷新「開心」紀錄！長壽祕訣：心肝放予鬆

【文／蕭歆諺；圖片／蔡新圳家人提供】

蔡新圳很擅長搏鬥。

幼時他參加神社前的相撲比賽，面對對手輪番上陣，他可以以一打五；在職場，他一路升至嘉義客運朴子站站長，遇到流氓找碴照樣以寡敵眾。

「侯友宜跟我買過車票，我還問他為什麼要念警校不念大學，」1926年生的他明年要滿一百歲了，談起往日回憶，思緒與談吐仍清楚有序。

搏鬥回憶無數，人生最艱困的一役卻發生在近百歲之際：3月17日午夜，外籍看護發現他沒了呼吸心跳，通知家人說爺爺「死翹翹」。緊急送醫後發現是主動脈剝離引發的心包填塞併發症，意指血液流入心包腔造成壓迫，他命在旦夕。

已近百歲，且又是攝護腺癌末期，還能活多久？醫師評估手術成功率不到兩成，且術後可能中風或變植物人，該動刀嗎？過程需要鋸開胸骨，術後滿身插管，該讓長輩受這般折磨嗎？

問題在家人心頭盤旋，身心飽受煎熬。最終，蔡新圳的提問讓女兒蔡美秀吃下定心丸，決定將他送入開刀房。

「他躺在病床上一直問我們，怎麼還沒開？」她表示，在家人拿不定主意時，反而是父親展現意志力，主動請纓挑戰難關。

在家人支持與北醫附設醫院團隊的努力下，許傳智與蕭鎮源兩位心臟外科醫師聯手執刀，搶救8小時後終於救回蔡新圳，創下全台最年長的A型主動脈剝離手術成功案例。

不只蔡新圳，近年有更多超高齡長輩成功挺過手術的案例，如2022年有位90歲的邢奶奶，在衛福部彰化醫院接受脊椎微創手術；同年，更有位高齡118歲的劉張奶奶在台中榮總接受髖關節置換手術，都成功挺過手術與康復。

種種案例都暗示，病患的年紀不再是動手術與否的唯一指標，身體功能才是關鍵，醫界正展開一次典範轉移。

年齡限制變得模糊，背後有兩大關鍵，第一便是醫療技術飛快發展。

北醫附設醫院院長施俊明提到，科技演進為醫療與照護帶來極大幫助，譬如微創手術讓傷口變小，病人復原相對快，便能減少臥床時間。

技術進步，傷口小復原快

「高齡長輩只要躺3天，肌肉開始萎縮，下來走路就變得很難，」他表示，練回肌力不易，能讓長輩更早下床就能減少失能風險。

專長為心臟血管內科的他以經典案例主動脈瓣膜狹窄為例，傳統瓣膜置換手術需要開胸，傷口可達20公分以上，加上需要採用插管式的全身麻醉和體外循環，過程中有太多風險，超高齡長輩過去多半不能動手術。

北醫附設醫院院長施俊明指出，醫療準則多適用75歲以下病患，如何為高齡醫療行為建立準則，將成未來醫界要務。 莊凱程攝

近年出現經導管主動脈瓣植入術（TAVI）後，無須開胸，只需要將人工瓣膜透過股動脈血管送入心臟後撐開即可，傷口小很多，病人能更快恢復。

不只手術，施俊明指出如精準醫療以基因檢測技術為底，能幫助醫師投藥更精準，讓長輩不用多吃藥同時提高康復可能；又如引進術後加速康復（ERAS）的照護流程，醫療團隊花更多心思在照護上，減少長輩罹患術後併發症的可能，加速康復。

然而他同時提醒，過往學術界與醫界做研究時，因為擔心受試者風險，或認為超高齡者沒有動手術需求，很少將75歲以上的受試者納入。換言之，由於缺乏實證研究支持，每次為超高齡長輩開刀與開藥等同是新嘗試，需要有更扎實的理論基礎、技術能力及更多的臨床數據。

所幸醫界普遍已意識到此問題，海內外研究者與各醫療學會近年已加強高齡醫學研究，北醫也針對長輩較常遇到問題的心臟內科與骨科，擬定高齡友善臨床照護指引，幫助醫療團隊建立共識，給予高齡患者更好治療。

另一關鍵，則是當代銀髮族變得更健康了。

由日本國立長壽醫療研究中心研究所前所長鈴木隆雄領銜，2021年日本學者調查超過1.3萬名老年人的BMI、步行速度與握力等指標後發現，十年來，同年紀的長者明顯變得較為健康，形容日本新一代的老人正在「回春」。

長輩更健康，有本錢積極治療

台灣雖然暫無類似研究，許多醫師在第一線看診時已有感。

北榮高齡醫學中心研發推展科主任林明憲，看過形形色色的長輩，隨著國人平均餘命提升，20年來看診的病患年紀逐步增加，也更能看出長輩健康狀況差異。

他舉例，他曾在同一日先後為兩位96歲的阿嬤看診，一位坐著輪椅前來且重聽，另一位能自行步入診間，且認知與對話都清楚，身體功能落差極大。他藉此說明，比起年紀，病患整體功能，才是醫師是否選擇積極治療的評估標準。

因此，是否該為病患動手術並無絕對標準，每項手術都要經過權衡考量利弊得失，需視個案狀況而定。

譬如同樣是治療白內障，長期臥床且預期壽命有限的80歲病患可能無須接受手術；但90歲卻能自理的病患，考量其視力模糊會讓日常行動變得極不方便，就有積極接受手術的價值。

他因此強調個人做好健康管理的重要性。畢竟，無論醫療端再怎麼努力打造高齡友善環境，自主打造健康身體仍是根本，因為沒有生病是最理想的境界，不幸罹病時也有本錢對抗病魔與接受手術。

以蔡新圳為例，他年少時便有保養身體的意識，常喝東洋蔘。彼時雖然少有運動經驗，只有偶爾舉重，但75歲後幾乎日日運動，自行開車帶著太太爬桃園虎頭山，風雨無阻一爬20多年，爬到山頂後還會與山友一起拉筋與做重訓器材，90多歲時還能做仰臥起坐。

30歲就健檢，邁向健康老化

每日運動強化代謝，讓蔡新圳有本錢吃得更多。他的女婿林斌觀察，一般長輩傾向吃得清淡，但蔡新圳飲食上幾乎沒忌口，肥肉與甜食吃得較少但不忌諱，有意識地多吃蛋白質，無形中補充各方面營養。

「心肝放予鬆啦，」他透露最關鍵長壽祕訣，是別把煩心事常放心頭，生氣時氣一下就好，多多結交朋友，無形中指出擁有心理健康與社群連結的重要性。

從健康促進出發，減少發病可能，同時是眼下政策要點。

肌力流失容易成為失能開端，如何維持甚至提升肌力是中年後的保健重點。虎尾長泰老學堂特別引進高齡友善的重訓器材，幫助長輩鍛鍊避免失能。 莊凱程攝

「我們追求健康老化，而非壽命延長卻疾病纏身，」月初甫卸任的前國民健康署署長吳昭軍提到，國健署長年投入健康促進，配合健康台灣政策，進一步加大政策範圍與執行力度。

如在2019至2023年的國民營養健康調查中發現，30至39歲的三高盛行率分別為高血壓9.7%、高血糖2.5%、高血脂更高達18.7%，等同約每5人就有1人有高血脂問題，若沒有好好控制，都會推升老年失智與失能等風險，不利民眾老後生活，同時增加健保負擔。

為早期介入，國健署今年便將健檢初篩年齡由40歲下修至30歲，並由醫療團隊提供健康諮詢。篩出超過40萬名需要後續追蹤的三高風險族群，在醫病協力改善個案生活習慣如調整飲食、運動與戒菸後，已有近18%的民眾獲得改善並逆轉三高。

然而日常保健與手術都花錢，未來勢必出現更多弱勢者因付不出錢，無法續命的殘酷困境。

有錢人更長壽？政策要救命

如蔡新圳接受的主動脈剝離手術屬健保給付範疇，但耗材仍需十多萬，且病房費用另計。雖然健保給付已為家屬省下不少錢，整體手術對部份民眾而言仍是沉重負擔。

《美國醫學會內科學期刊》（JAMA Internal Medicine）去年便發表研究指出，個人財富與壽命呈現正相關。如何弭平日益加劇的健康不平等，成為全民都該關注的重要課題。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿呼籲，社會制度應有所轉向，政府與醫院都應該將更多重心放在支持「救命」項目而非自費項目上。

「我同意醫院發展自費醫療，因為新型科技發展需要支持，但救命項目都在萎縮，需要國家重視，」她提醒。

邁入超高齡社會，更多人如蔡新圳一般，活出一段段長壽傳奇，許多長輩的身體狀況甚至比體虛的年輕人還要好。社會制度與醫療體系都需要積極調整，破除超高齡者無須接受重大手術的既定印象，才能陪伴長輩們走得更加長遠。

