別急著領配息！退休理財10點教戰：複利最大化思考

【文／謝方娪；圖片／天下雜誌】

退休理財就是一生規劃，現在開始，才能複利最大化，也要記得適時投資自己。

出生於戰後嬰兒潮末期，中華民國退休基金協會理事長巫慧燕是這「史上最富有一代」的縮影：曾在英商施羅德集團打拚18年，一路做到總裁位置，60歲華麗轉身，累積了一定財富自由度，正式進入退休後的第三人生。

較少人知道，巫慧燕早在40歲就投身研究台灣退休制度改革。當年，軍公教退撫制度剛自恩給制改儲金制，在施羅德工作的她，對全球退休金制度知之甚詳，也早早認知到退休儲備的重要性，成為退協早期會員，一投入，就是20餘年光陰。

看見國人平均餘命漸長，巫慧燕自比傳教士，不斷告訴大家要早一點做退休儲備。如何財務健康地迎接更長的第三人生，巫慧燕給讀者10點理財觀念檢核。

她認為，最重要的是認知退休儲備沒有幾歲才能開始，「退休」二字聽來遙遠，本質就是一生的理財規劃。

1.養成記帳習慣：清楚自身資產負債及現金流，尤其中高齡須更重視現金流穩定性

2.區分想要及必要：建立支出判斷力，如薪水3萬，覺得太低、不想自提6%，但若每天少喝一杯60元飲料，剛好等同自提1800元

3.退休儲備現在開始：過往常認為退休生活不急著煩惱，但複利效果不容輕視，應轉變既有觀念，退休儲備並非老了才能開始

4.強迫儲蓄：從複利效率最大化思考適合工具，購置房地產是一種，但非唯一做法；若有下一代，可善用他益信託、定期定額投入，為小孩日後人生規劃

5.投資自己：世界持續變化，適度花錢精進自身技能及知識，考證照提高競爭力，快速累積收入水準

6.不同階段不同投資做法：單身、成家立業及老後，背負的財務負擔不同。如配息型商品，更適合沒有固定現金流入的階段；不建議年輕人瘋配息，忽視投資複利效果

7.100法則依然有效：100減去年紀，是積極標的及保守標的建議配比，成長型標的比例要有，但隨年齡可慢慢往下降；積極投資不代表風險投資，若沒有投資過期貨、選擇權，不建議高齡階段貿然開槓桿，投資自己不清楚的標的

8.每年財務規劃總體檢：每年會有新的人生願望清單很正常，但要相應修正財務規劃

9.以終為始規劃保險：透過醫療諮詢，了解未來可能的長照、失能及醫療風險，並規劃相應保險保額

10.要能想像財務健全的老後生活：最好的理財是，到人生最後一階段，還能把錢放在自己身上做最好的使用，促進健康、社交及學習，讓生活更有重心，而非僅能支應基本支出

