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國中小學生為何愛用中國AI DeepSeek與小愛同學？有什麼隱憂？

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源 Shutterstock
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【文 蕭歆諺】

親子天下教育創新中心29日啟動「AI素養普及計劃」，與台積電、光寶等單位聯手，希望透過引入MIT課程等方式提升台灣學生的AI素養。

會中同時公布全國國中小師生的AI素養調查結果，調查5991名國小高年級生與731名國中小教師後發現，過半師生對使用AI有自信，卻有超過四分之三的人對AI運作一知半解。

然而，眾多調查結果中最跌破專家眼鏡的，莫過於詢問學生使用哪些AI並以複選方式回答後。

AI愛用調查，中國產品強佔兩名

前五名榜單上竟見中國AI，前五名依序為ChatGPT、Siri、小愛同學、Gemini與DeepSeek，兩個中國AI的使用率分別超過兩成與一成。

相較下，教師的回答中未見任何中國AI，前五名除了第一、二名與學生相同，後三名為Gemini、Copilot與Gamma

「結果滿讓人意外的，」人工智慧專家、政治大學學務長蔡炎龍直言，學生手邊明明有這麼多AI工具可使用，卻選擇這兩款中國產品，背後原因值得玩味。

他初步推測，小愛同學發展較早，加上小米家電逐漸走入台灣民眾生活裡，屬於陪伴型的機器人，使用率偏高算有跡可循；至於DeepSeek會上榜，可能與其有相對豐富的簡體中文資料有關。

但他同時指出，多數免費且來自大廠的AI工具如ChatGPT等表現絕不輸DeepSeek，DeepSeek少數的優勢，如開源模型，學生平時也用不到，難理解為何會受學生青睞。

長期關心科技與人工智慧發展的國民黨立委葛如鈞同樣表示，DeepSeek在台灣沒有做任何行銷廣告，能有這樣的成績讓他感到驚訝。

中國AI擋不完，從強化素養做起

蔡炎龍指出，DeepSeek衍生的多項服務，尤其是其網頁版之所以被多國政府禁用，正是因為其有著使用者資料遭外洩的資安風險，他因此平時並無使用DeepSeek。

另一疑慮，則是該服務雖然本意並無刻意宣揚偏中國的意識形態，但由於採用資料包含大量簡體中文，產出結果無形中自然出現偏好中方主流的論述，「年紀較輕的學生還不太會分辨，可能會覺得這很自然，」蔡炎龍提醒。

蔡炎龍建議老師可以帶著學生探索其他AI工具，並從小養成對保護個資的意識，學會區分哪些AI服務有著潛在風險。

葛如鈞教育部等有關主責單位盡快推出AI素養指引與課程，幫助學生培養判斷力，有了知識與能力去了解AI工具的好壞才能應萬變。另外，他也鼓勵政府應該積極發展主權AI，才不會出現榜單上未見台灣AI服務的窘境。

抖音與小紅書對台灣學生的影響仍未可知，如今還有小愛同學與DeepSeek走入學生生活裡，如何幫助他們建立AI素養，成為當前各方皆有共識的重要課題。

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※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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