「保羅哥」幫大連化工躲掉價格血戰 老董林顯東親訓的AI為何強大？

文 鄧凱元

台灣老牌石化大廠長春集團資訊總監、大連化工董事長林顯東首度秀出他研發多年、迎戰AI大潮的祕密武器「X-Paul」。

以Paul命名，是效法十多年前，曾精準預測世界盃足球賽，紅遍全球的「章魚保羅」。

大連化工保羅哥靠著大數據蒐集、分析，能預測主力產品防水乳膠的價格。一旦大連保羅哥能比同業更精準判斷產品價格走勢，就能輔助林顯東控管原物料採購、擴產、調整產品價格，甚至調控產線稼動率，一條龍完成。

大連的保羅哥已經能在1分鐘之內，爬梳關鍵數據並分析，而傳統透過人工蒐集資料再統計，得耗時1週。

及早投入大數據，撐過價格戰

時間回到2017年，Google圍棋程式AlphaGo打敗圍棋九段高手、震驚世人的隔年，「深度學習」席捲全球，林顯東敏感地抓到這股趨勢，找上包括中研院等研究機構，投入AI應用。

接著，他在資訊部門與逐步找齊的AI人才幫助下，開發出一連串X系列AI工具，如X-Audio、X-Photo、X-Wind、X-Paul等，能搜尋圖片、翻譯並摘要中英日文資料和影片，並透過大數據預測關鍵產品價格，輔助決策者經營管理。

決心投入AI，和他利用大數據與統計工具，躲過一場產業價格血戰的經驗有關。

4年前，全球疫情帶來爆買潮，景氣底谷翻轉，大連主力產品之一，塑膠與纖維的原料1,4-丁二醇價格翻了3倍，帶動公司2021年豪賺500億。

然而，產業的好光景沒維持很久，中國化工廠看到景氣大好，一窩蜂大擴產，導致產能過剩，石化業轉眼陷入削價競爭的殘酷寒冬。1,4-丁二醇在中國的價格，從一噸3萬人民幣高點，一路雪崩式下滑，跌破成本價8000人民幣。

但大連化工卻在價格崩跌前大膽減產，林顯東靠的是前線人員回報戰況，以及團隊研究各種數據和報告，幫助他預判產能過剩。

這樣的經驗，讓他更深信，一旦過往的數據與報告，都能餵給AI處理，就能把數據分析與統計的過程制度化，加快反應速度。

於是他加大力度，投入X-Paul這套能預測公司關鍵產品價格的AI輔助決策工具。

AI為保羅哥升級，輔助決策

以大連化工主力產品線防水乳膠為例，因終端應用是在建築業，所以AI海撈了開工與建照許可、接著劑銷售數字等，以及建築業景氣相關數據，套疊原物料如醋酸、天然氣、煤、乙烯等的價格，預測產品未來價格走勢。

這套系統，也能透過回溯分析，自我檢視過往的預測是否正確，若出現偏誤，原因出在哪裡？需要加入哪些參數？

林顯東強調，領導人決策必須有數據輔助，「沒有系統、數據，我很難做到正確的調度，AI能幫助我高效率分析原物料採購、成品庫存、管理產品的價格。化工業現在太競爭，我每一毛錢都要賺進來。」

現在，大連的保羅哥還在進化，林顯東賣了個關子，透露正在開發的AI工具叫X-Bond（龐德），效果一定令人驚豔。畢竟，連強悍情報員龐德都出現了。

即便化工業遭遇大逆風，林顯東不坐以待斃，力用新科技，帶領公司持續破風。

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