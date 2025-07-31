「保羅哥」幫大連化工躲掉價格血戰 老董林顯東親訓的AI為何強大？
文 鄧凱元
台灣老牌石化大廠長春集團資訊總監、大連化工董事長林顯東首度秀出他研發多年、迎戰AI大潮的祕密武器「X-Paul」。
以Paul命名，是效法十多年前，曾精準預測世界盃足球賽，紅遍全球的「章魚保羅」。
大連化工保羅哥靠著大數據蒐集、分析，能預測主力產品防水乳膠的價格。一旦大連保羅哥能比同業更精準判斷產品價格走勢，就能輔助林顯東控管原物料採購、擴產、調整產品價格，甚至調控產線稼動率，一條龍完成。
大連的保羅哥已經能在1分鐘之內，爬梳關鍵數據並分析，而傳統透過人工蒐集資料再統計，得耗時1週。
及早投入大數據，撐過價格戰
時間回到2017年，Google圍棋程式AlphaGo打敗圍棋九段高手、震驚世人的隔年，「深度學習」席捲全球，林顯東敏感地抓到這股趨勢，找上包括中研院等研究機構，投入AI應用。
接著，他在資訊部門與逐步找齊的AI人才幫助下，開發出一連串X系列AI工具，如X-Audio、X-Photo、X-Wind、X-Paul等，能搜尋圖片、翻譯並摘要中英日文資料和影片，並透過大數據預測關鍵產品價格，輔助決策者經營管理。
決心投入AI，和他利用大數據與統計工具，躲過一場產業價格血戰的經驗有關。
4年前，全球疫情帶來爆買潮，景氣底谷翻轉，大連主力產品之一，塑膠與纖維的原料1,4-丁二醇價格翻了3倍，帶動公司2021年豪賺500億。
然而，產業的好光景沒維持很久，中國化工廠看到景氣大好，一窩蜂大擴產，導致產能過剩，石化業轉眼陷入削價競爭的殘酷寒冬。1,4-丁二醇在中國的價格，從一噸3萬人民幣高點，一路雪崩式下滑，跌破成本價8000人民幣。
但大連化工卻在價格崩跌前大膽減產，林顯東靠的是前線人員回報戰況，以及團隊研究各種數據和報告，幫助他預判產能過剩。
這樣的經驗，讓他更深信，一旦過往的數據與報告，都能餵給AI處理，就能把數據分析與統計的過程制度化，加快反應速度。
於是他加大力度，投入X-Paul這套能預測公司關鍵產品價格的AI輔助決策工具。
AI為保羅哥升級，輔助決策
以大連化工主力產品線防水乳膠為例，因終端應用是在建築業，所以AI海撈了開工與建照許可、接著劑銷售數字等，以及建築業景氣相關數據，套疊原物料如醋酸、天然氣、煤、乙烯等的價格，預測產品未來價格走勢。
這套系統，也能透過回溯分析，自我檢視過往的預測是否正確，若出現偏誤，原因出在哪裡？需要加入哪些參數？
林顯東強調，領導人決策必須有數據輔助，「沒有系統、數據，我很難做到正確的調度，AI能幫助我高效率分析原物料採購、成品庫存、管理產品的價格。化工業現在太競爭，我每一毛錢都要賺進來。」
現在，大連的保羅哥還在進化，林顯東賣了個關子，透露正在開發的AI工具叫X-Bond（龐德），效果一定令人驚豔。畢竟，連強悍情報員龐德都出現了。
即便化工業遭遇大逆風，林顯東不坐以待斃，力用新科技，帶領公司持續破風。
【延伸閱讀】
GD、BlackPink也愛吃 台灣最紅韓國燒肉金豬食堂背後推手是他
※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。
※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言