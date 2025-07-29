一個颱風吹壞15萬片光電板 泡在水裡有毒嗎？台灣回收量能大考驗

【文 劉光瑩】

7月上旬，丹娜絲颱風重創南台灣，高達17級陣風，讓位於滯洪池等水面的光電板受創嚴重。儘管這佔台灣整體受損光電板的總量小於1%，但在水面被吹到像是一團抹布的光電板，還是讓人觸目驚心。

環境部粗估，受創光電板多達15萬片、約2800公噸。這數字，相當於過去5年全台廢棄量的總和。

一座光電場就佔總廢棄量三分之一

尤其是嘉義縣新塭滯洪池，堪稱這次颱風後受損最嚴重的水面光電場址。光這一個案場，排出的廢棄光電板就佔了總量的三分之一。

這場颱風，殘酷地凸顯了台灣水面光電場的脆弱性，以及回收體系的吃緊。

對於外界擔憂廢棄光電板泡在水中會釋出有毒物質，丹娜絲風災後處理廢光電板量最多的廠商、鴻升總經理鍾佳勳解釋，光電板發電模組的組成主要是鋁框、玻璃、用來貼合的EVA膠膜，不含粉類與化學物質。

他以半導體業比喻，「就好像半導體製程清潔用的氫氟酸是劇毒沒錯，但中和後產出的固體是氟化鈣，而氟化鈣就是牙膏的成分。」

他強調，同樣道理，光電板也是固體，除非長時間暴露在強酸、強鹼等極端環境下，否則不會釋出有毒成分。

全台核准回收業者僅4家

根據環境部提供資料，全台目前核准可處理廢棄光電板的業者僅4家。看似不多，因為這跟供需有關。

台灣大量建置太陽光電場，也不過是近10年來的事，過去從沒有大量廢板需要處理，「經濟規模還沒起來，」鍾佳勳說。

這4家業者總計每月最大處理量能4400噸，假設他們都順利跟開發商簽約，又窮盡洪荒之力、把所有可用產能都貢獻給光電板，勉強可應付丹娜絲颱風排出的廢光電板。

未來10年光電退役潮，挑戰已逼近

然而，核准可處理量能，也是眼前挑戰。鍾佳勳坦言，添購設備不過是開始，他還得先跟地方政府申請，獲得核可增加每月可處理量之後，才能一切合法。針對這點，環境部循環署副署長林健三強調，環境部正積極協助廠商與地方政府溝通，希望加速腳步，盡速解決問題。

儘管這次是天災意外造成廢棄光電板爆量，鍾佳勳分析，未來10年，台灣將迎來真正的光電板大量退役潮，因為光電板正常壽命約20年。

再者，光電板發電效率日新月異，最新光電模組發電效率往往是早期的2倍，讓許多開發商即使板子沒壞也搶著換新。

環境部預估，到了2035年，台灣每年將有多達10萬噸的廢棄光電板需要處理，是現有處理量能的2倍多。

再生能源開發，不應只是發電數字的賽跑，我們更該仔細檢視光電的「全生命週期」成本。讓發綠電之餘，環境風險問題也不會留給後代苦惱。

「這次丹娜絲帶來的災損，是台灣綠能發展以來碰到的第一次，」鍾佳勳說，「或許是我們準備不足，但重要的是我們經歷了、面對了，學到經驗，才能更準備好迎接下一次風災的挑戰。」

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