小七店員成新鮮人職涯首選？用AI訂貨、坐著結帳 打敗科技和金融業

【文／王一芝；圖片／黃明堂攝】

什麼都要會的八爪章魚超商店員，竟成社會新鮮人熱門工作？看統一超商如何在缺工浪潮下逆襲，成為職場工作的優先選擇？

提到超商店員，一般人腦中通常立刻浮現「八爪章魚」或「千手觀音」等多工萬能形象。

除了結帳，還要會煮茶葉蛋、泡咖啡、影印、寄包裹、擠冰淇淋、調製手搖飲，甚至應付客人突如其來的怪奇問題。

像這種什麼都要會，又得配合客人趕上班時間壓力，辛苦程度有目共睹的工作，很難想像，竟對剛畢業的社會新鮮人有高度吸引力。

根據面試心得分享平台「面試趣」統計，今年5月畢業季前最多求職者收藏的熱門企業，冠軍毫無懸念由護國神山台積電奪下。

令人跌破眼鏡的是，統一超商竟打敗科技大廠華碩和金融業龍頭國泰世華，穩坐第二名寶座，而宿敵全家便利商店，也名列第五。

面試趣內容編輯陳品妤分析，Z世代不再執著於高薪與企業知名度，還沒確認方向的他們，寧可找份離家近、短工時又彈性輪班的超商兼職，既有收入，還能探索自己未來職涯。

104人力銀行品牌公關洪德諭也觀察，門市營業向來是新鮮人偏好職業之一，這結果不意外，「只是相較以往，今年比較不那麼熱門，」反而是工程研發、軟體工程職類進入104調查前三名。

「我們就是把基本功做好，」看到新聞又驚又喜的統一超商人才招募Team經理林宸碩，也很欣慰。

樂齡制度、彈性工時，助超商抗缺工

他偷偷透露，彈性工時本是聘用門市中高齡員工的配套，「沒想到也符合Z世代需求。」

看到台灣日益嚴峻的高齡少子化，2018年統一集團董事長羅智先要求門市擴大聘用45歲以上的中高齡員工，進一步啟動從招募、訓練、留用和友善環境的跨部門「樂齡計劃專案」。

為了讓這群高年級生更容易上手，他們把「新進人員訓練手冊」，重新拆解並編製為「樂齡學習手冊」。

除了職務再設計，顧及高年級生的體力和學習曲線，統一超商不但把訓練時間從一個月拉長到兩個月，也首度打破排班至少8小時的限制，放寬排班以4小時為先，再逐步增加工時，「我知道有些門市，特別是加盟店，已調降至兩小時，」林宸碩回想，碎片化或短工時概念從當時開始醞釀。

為何不直接開放兩小時或一小時以內工時？林宸碩搖搖頭說，店員工時太短，很難掌握門市重要活動，連中高齡擅長的顧客關係維繫也難以發揮，「原則是4至6小時，再讓門市根據狀況調整。」

推行彈性工時的最大阻礙，莫過於直營店長或加盟主成本大增的既定印象。

為了拿出有力證據說服加盟主，林宸碩拜託薪酬單位試算同樣工作40小時，兩個中高齡加起來支付的勞健保費用，比單雇用一個年輕人，不過多1700元，「如果這樣能補足人力，花費不算高，更何況兩個以上的人力，還能讓複數店互相調配。」

統一超商招募中高齡的成果有目共睹。

截至6月，全公司後勤及直營門市任用超過3成的中高齡，大勝同樣積極招攬大齡員工的麥當勞18％。

因應中高齡就業配套的彈性工時，再加上原本入行容易、據點遍布全台的超商行業特性，即使餐飲旅宿業遭遇史上大缺工，統一超商門市收到的履歷量仍連兩年正成長，光今年5、6月履歷量，就比去年成長30％。

這當然也是統一超商不斷創新服務滿足消費者生活需求，還不忘積極開發門市省力化工具的成效，讓年輕人感覺工作不累，願意來。

AI和自助設備導入，中高齡也能輕鬆上手

舉例來說，去年初統一超商全面導入AI訂貨系統，運用AI演算快速預測銷量訂貨與補貨需求。除了每天省下店長一小時、降低缺貨率之外，也進而提升門市業績，「店長應該花心思與客人互動，而不是訂多少貨，」林宸碩強調。

他不諱言，商品更齊全的副作用，就是報廢品攀升。總部花了一年多與加盟主溝通並調整參數，也建立門市即期品出清機制，只要回報區顧問，便能實施5至7折促銷。

不只訂貨用AI，店內嵌入800種服務的多媒體事務機ibon，也早在2018年就導入AI語音服務。

當過超商區顧問，也在開發POS機與ibon的子公司統智和安源科技歷練過的林宸碩觀察，中高齡到門市工作的兩大罩門，一是收銀POS機，另一個則是ibon。

每次就業博覽會，林宸碩總鼓勵準備二度就業的高年級生，別害怕到超商上班。

只要有客人問服務選項在ibon的哪裡，就請他們直接問AI，「AI除了覆誦問題，還會回答你所有想知道的事。」

放眼全球零售業，門市省力化最經典做法，仍是設置自助結帳機。統一超商在2018年第一代無人店「X-store」面世後，就逐步將獨立自助結帳機，導入高人流店舖，「學校的效益最好，學生對非現金結帳接受度高，」林宸碩觀察。

自助結帳機能幫助節省門市人力。 黃明堂攝

不只如此，去年底統一超商全台7000家門市的POS機，都已全面升級為一機兩用的X POS自助結帳機。

只要離峰時段一人值班，店員能把另一台POS機一鍵切換，翻轉螢幕成為面對消費者的自助結帳機，「不像日本有自動找零機，目前僅限非現金支付，」林宸碩說。

如果店員久站不適、感到疲累，可以跟韓國便利商店店員一樣，坐在「友善椅」上結帳，要是有生理需求急著去洗手間，也能主動在結帳櫃檯放置「一人當班暫停服務」告示牌，啟動暫停服務。

統一超商提供「友善椅」，店員坐著結帳，打造舒適職場環境。 黃明堂攝

不過友善職場的舉措，其他便利商店也都大同小異。全家兩年前也從直營店開始，讓店員縮短工時到4小時。在今年，由協助台灣新住民家庭的賽珍珠基金會所加盟的南海店更因應新住民媽媽操持家務需求，將工時降到一、兩個小時。

可轉向切換成自助結帳機的POS機，全家也沒少，還多了中高齡友善輔具，包括放大鏡、減壓地墊及補貨椅凳。

Line拉近距離、開設外籍職前班

林宸碩獨家的祕密武器，是經營社群的「弱連結」（weak tie）。

5年前他建立門市和後勤兩個Line官方帳號，要求人資團隊分眾經營，對於那些素未謀面、交集不多的求職者詢問，務必一天內給予善意回應，「這種良性互動，就是建立弱關係對統一超的信任感。」

而外籍人才的招募，國內超商門市早就開始聘用外籍配偶，全家直營門市的外籍生也達一成，並試圖透過南海店示範打造新住民就業友善環境。

但統一超商卻到今年6月才開設「外籍職前訓練專班」，「便利商店還是需要與客人對話，」林宸碩認為，外籍生大一、二還是先把中文學好，對門市營運有興趣，先來上職前訓練班，等到大三再透過校外實習到超商工作。

林宸碩認為與顧客互動是超商工作無可避免的一環。開設外籍職前班，供人才進行職前訓練。 黃明堂攝

少子化來襲，大夜班不營業成常態

對於超商成為社會新鮮人熱門企業，一位不願透露姓名的人力銀行主管持平說，不能排除遍布全台據點的便利商店，開出職缺相對多，把排名往前推升。

他觀察，各品牌超商還是有不少加盟主，為找不到大夜班店員所苦。

「還好，」林宸碩表示，少有加盟主反映大夜班找不到人，多半直接爭取大夜班閉店不營業。

全家便利商店總經理薛東都透露，旗下晚上11點到隔天早上7點不營業的門市約200多家，多位於學校、醫院、工廠等封閉型商圈。

統一超商大夜班不營業的門市則約佔總店數10％，約700家，「大夜班營業與否，都會視商圈狀況隨時調整，」統一超商總經理黃瑞典預測，在高齡少子化趨勢下，「這種店未來肯定會增加。」

林宸碩2018年就曾估算，台灣2000年到2032年將少掉200萬15至64歲的勞動人口，如果中高齡勞參率能追上日本、韓國，還能勉強補上，維持勞動需求。

但2032年之後呢？「我就不敢說了。」

面對未來彈性工時可能成為超商人力主流，「如何讓短工時的人力快速上手，將成為最大挑戰，」林宸碩已悄悄開始備戰。

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