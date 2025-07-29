離婚律師也用AI！全台最大家事法律事務所 4個月吸2000人加Line諮詢

【文／伍芬婕；圖片／王建棟攝】

Google搜尋第一、網站每月總流量2000萬，鎖定離婚案的喆律法律事務所，內部工作、對外服務都用AI。在個人專業門檻高的行業中，如何開拓客源？

靠著對數位科技的敏銳度，由七年級生創辦的喆律法律事務所，正在顛覆遊戲規則。

成立短短7年，就成為全台離婚案大所，旗下網站「85010」在離婚律師關鍵字自然搜尋名列第一，律師加營運團隊共150人，分所遍布六都。

他們自行開發AI會議紀錄系統，減少約一半的費用，並推出AI法律問答，4個月導客近2000人。目前線上接到的新案佔營收高達六成。

生成式AI浪潮來襲，當同業還在觀望，喆律已擁抱科技，創新律師事務所的經營流程。

【小檔案】喆律法律事務所

成立／2018年

主持律師／雷皓明、黃杰

主要業務／民事訴訟（佔70%）、刑事訴訟（佔20%）及其他

成績單／2024年營收1.7億

AI成效／會議紀錄系統做逐字稿可省三分之二時間，減少五成費用

故事要從一次失敗的創業說起。8年前，當時還沒創辦喆律的雷皓明，正投入法律科技創業，但不敵台灣另一間法律新創七法，「賠了一屁股，」娃娃臉、今年39歲的他回想當時苦笑。

雷皓明決定回歸法律本行，開律師事務所，但馬上面臨「選賽道」的問題。他研究後，發現台灣訴訟市場足夠撐起1、200人的大型事務所，但若要擴大規模，自己會遇上兩大挑戰。

數位平台解決業界兩大痛點

首先，律所內有經驗的律師，通常會有自己接觸客戶的方式，律所不會有統一的獲客管道。此外，案件的溝通成本高，資深律師有能力自己從頭做到尾，比較難標準化案件管理流程。

雷皓明於是找來工程師打造數位平台，瞄準一般事務所的兩大痛點，讓內部作業流程化，並導流潛在客戶至律所，達到規模化。

此外，雷皓明鎖定離婚這類家事案件。一來案量大，二來對一般人生活影響也較大。

累積一定案量資料後，就能深入分析數據，例如個別法官處理特定案件的習慣，以提升律所競爭壁壘。

喆律也善於使用科技工具觸及大眾。經營臉書、IG短影音，以生活化的方式分享見解或公司動態。

目前旗下主打如離婚、債務催收等不同服務的7個網站，每月總流量達2000萬人次。瀏覽後想進一步做法律諮詢的人，後續找上喆律，帶來每月超過400場的諮詢。

立勤國際法律事務所主持律師黃沛聲觀察，喆律更像一間科技公司切入律師事務所業務。

把自己當科技業，流水線分工

為管理大量案件，喆律建立了內部專用的專案管理系統，明確訂立標準化的工作流程和不同專案應該記錄的事項，減少溝通成本，打造出業內獨特的「流水線式分工」。

「前面的人把資料填好，下一個人就知道怎麼把事情接下去繼續做，」雷皓明說。這種接案流水線化，是喆律能處理大量案件的關鍵能力。

流程標準化，加上內部有工程團隊，喆律在生成式AI快速進步時，很快就導入應用。

喆律抓住現代人數位化溝通的習慣，導入科技工具服務顧客，快速成長為中大型律師事務所。 王建棟攝

去年上半，經過4個月的調校，喆律開發出第一版AI會議紀錄系統，用於客戶會談，大量縮減雇用工讀生聽打逐字稿的成本，以及律師回應客戶的時間。

AI幫做會議紀錄、線上問答

喆律的律師平均一天要開6到7場會，原本請工讀生打會議紀錄，1小時錄音需要4小時才能整理成律師看得懂的形式。

儘管試過許多語音辨識軟體，但效果都不好。遇到工讀生期中考時，經常需要3到4天才能消化完畢。為了盡快回應初次諮詢的客戶，當工讀生人力塞車時，律師甚至得自己聽打，成本更高。

現在，工讀生只需花原本三分之一的時間，就能做好會議紀錄。即使增加了AI開發及營運成本，整體仍大約省下50%費用。

喆律主持律師黃杰表示，這讓律師能更快拿到會議紀錄，去和客戶溝通。

除了內部營運的AI工具，喆律進一步用AI技術來擴大接觸網路上潛在客群，進行導流。

今年3月，聊天機器人「法速答」上線，開放民眾線上輸入法律問題，「法速答」初步回答，有需要的人再進一步聯繫律所。截至7月初，已吸引近2000名用戶加Line進一步詢問。

仍依賴真人做負責任的決定

當然，不是所有人都適應科技化的溝通。「雷丘律師」鴻儒國際法律事務所主持律師朱立偉觀察，喆律模式需要經歷多層溝通，有些人仍習慣直接找律師。他的事務所就有因此轉來的客戶。

但AI大浪難擋，黃沛聲認為，導入AI是法律專業服務的必然趨勢，關鍵是如何適應和運用。一名資深主持律師就對《天下》透露，正考慮仿效喆律運用AI科技，提升營運效率。

目前，喆律運用AI的範圍主要是在前端的案件處理，一旦牽涉到實際訴訟業務，對正確度要求極高，與客戶溝通複雜度也高，AI仍無法代勞。「目前還是要有人做負責任的決定，」黃杰不諱言。

面對未來，與AI人機合作，對喆律這類專業服務業而言，已是不可逆的趨勢。

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