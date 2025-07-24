危機處理0分！Coldplay演唱會抓包執行長疑劈腿 給領導者的一堂課
【編譯 樂羽嘉】
酷玩樂團波士頓演唱會上，投影到現場6.5萬觀眾眼前的大銀幕的攝影機，意外拍到軟體公司Astronomer執行長拜隆（Andy Byron）與人資長卡波特（Kristin Cabot）親密貼貼，兩人瞬間躲到鏡頭外的畫面瞬間在網路爆紅，顯然很想躲開所有觀眾的視線。拜隆是已婚人士，他和卡波特都是這間公司的高階主管。
專業倫理蕩然無存
《Inc》專欄作家、人資顧問露卡絲（Suzanne Lucas）認為，人資主管本來不應該跟執行長走得太近。她指出，人資長如果跟同事太過親近，沒有保持專業距離，很容易忽略對方的缺點，並導致判斷偏頗、失準。
露卡絲在專欄文章寫道，「我們能信任卡波特會向拜隆提出最客觀的建議，還是她的決策只是為了讓拜隆開心？我不知道，公司董事會也同樣無從得知。他們未來需要好好審查升遷、獎金、招募與解雇等人事決策，以確認拜隆跟卡波特是否公平行事。」
她指出，即使拜隆和卡波特工作表現再怎麼傑出，也無法證明沒有濫用職權或違反道德，讓兩人繼續待在領導階層，風險太高。露卡絲建議董事會最好立即開除這兩人，拜隆和卡波特也傷害了公司聲譽。
企業該怎麼防範？
露卡絲建議企業明確訂定政策，明文規定禁止主管與直屬員工交往，尤其是執行長絕對不能跟下屬約會。
專業人資應該以身作則，用更高的標準自我要求，讓領導團隊嚴格執行規範。
危機處理0分
紐西蘭《先鋒報》主編莫泰摩（Jenni Mortimer）表示，從這件事可以看出有錢、成功不代表你聰明，因為這個局面是完全可以避免的。
莫泰摩指出，拜隆當時一手摟著卡波特，被攝影機拍到時，兩人一個蹲下一個遮臉，反而更加引人懷疑。
莫泰摩說，酷玩這次巡演已經有255次Kiss Cam時段，觀眾在演唱會前都會被提醒。拜隆跟卡波特有至少30到45 秒的時間，可以冷靜離開彼此的軀體，甚至尿遁去廁所。但他們選擇了裝死閃鏡頭，反而讓大家確信「他們有鬼」。
他們明明有更聰明的選項，像是直接笑著擁抱彼此，讓人誤以為是真的夫妻或情侶。這樣一來，可能頂多被看到的朋友抓包，不會像現在聞名全球。
但他們偏偏選了「尷尬閃開」，可見拜隆「沒有情境意識、沒有反應力、連一點肩膀都沒有。」
領導者該如何避免成為Kiss Cam的目標？
注意周邊環境與座位安排：Kiss Cam常出現在演唱會或體育賽事中，你可以避免坐在鏡頭常出現的熱門區域。
公開場合保持專業界線：即使是與同事一同參加活動，也應保持適當距離，以免被誤會。
避免可能被誤讀的親密動作：即使不是戀愛關係，過於親密的肢體語言仍可能被觀眾與鏡頭誤解。
出席公開活動時低調保守：即使不在辦公室，你也代表公司與職位形象。
（資料來源：Inc、NZ Herald、Economic Times ）
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