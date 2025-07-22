若你活到100歲 要怎麼存退休金才夠？

【編譯 樂羽嘉】

根據Allianz Life最新調查，有64%美國民眾（主要為 X 世代）比起死亡本身，更擔心死掉前就把錢用光，但只有23%受訪者曾跟理財顧問談過這個問題。

Argosy財富管理公司創辦人、合格的財富策略師曼戈德（Eric Mangold）表示：「如果我們能知道自己會活到哪一天，就能精準計劃，把人生最後一張支票開給殯儀館。」

如果你覺得會活到100歲，該怎麼準備退休金？曼戈德的建議是：每年存15%收入

退休儲蓄有百百種做法，但曼戈德最推薦的方法是每年儲蓄至少15%的收入。

他說，「我不會把重點放在一個確切的金額，而是建議每年存15%，直到退休為止。」

他解釋，你可以使用「15%收入儲蓄策略」，來評估退休金、年金等保證性收入未來每年能帶來多少穩定現金流。

曼戈德表示，你應該思考「這些收入可以支應多少退休開銷？有缺口的話，就靠投資來彌補不足的部分。」

根據國家健康統計中心，美國人的平均壽命為78.4歲，但活到比這個年齡更老的人愈來愈多。

台灣人的平均壽命也接近這個數字。根據內政部「112年簡易生命表」及「第十一次國民生命表，2023年台灣人的平均壽命為80.23歲，其中男性76.94歲、女性83.74歲。

曼戈德指出，「現在退休後，我們可能還會活30到40年，也就是說收入必須持續進帳才行。重點不在於你存了多少錢，而是這筆錢能產生多少收入、支撐多久。」

曼戈德指出，許多退休人士並不是「資產不足」，而是「收入來源不足」。

曼戈德強調，「你需要一個無論自己活多久、市場如何、通膨多高、國際地緣政治局勢多亂，都能夠每個月提供穩定收入的策略。」

「4%提領法則」不一定可靠

所謂「4%法則」是退休理財界的老方法，也就是每年提領投資資產的4%，理論上能讓資金撐過30年。但曼戈德提醒，你必須針對通膨調整，以免退休30多年後用光資金。

專家提醒，多次重新計算後發現，這項策略不適合無腦使用。

晨星（Morningstar）一份報告指出，若你想讓退休金有90%的機率在整個退休期間都不會用完，那麼每年其實最多只能提領你總資產的3.7%，而不是傳統建議的4%。對曼戈德來說，這個機率還是不夠高。

曼戈德舉例說，「如果你坐飛機，知道安全降落的機率是90%，你還會搭乘嗎？」

他認為提領比例可能要降到低於4%，才能應對市場變動風險。

他建議跟值得信賴的財務顧問合作，進行收入分析與資產變化的沙盤推演，透過謹慎評估，在退休第一天就明確知道自己需要多少錢，甚至預估退休後第40年需要的資金規模。

（資料來源：GoBankingRates、Yahoo Finance）

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