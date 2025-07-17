這個時代還能生小孩嗎？調查顯示七成父母對「手機」教育絕望

【編譯 田孟心】

2007年到2021年之間，美國10-24歲青少年的自殺率上升了62%。美國疾管署發現，2021年，三分之一的青少女曾考慮輕生。

青少年憂鬱症的發生率也急劇上升，而53%的人認為，社群媒體是主要或全部的原因。

大多數美國青少年定期查看社群媒體，46%的青少年在調查中表示他們「一直在線」。根據約翰霍普金斯大學的研究，每天只要上網時間超過3小時，就會導致青少年將更多問題內化，從而更難應對憂鬱和焦慮。

2023年，美國衛生局發布的一份報告指出：「近70%的父母表示，現在養育孩子比20年前更困難，其中科技和社群媒體是最主要的兩個原因。」

事實上，孩子們知道社群媒體不是那麼美好的東西。

皮尤研究中心最近公布的一項調查顯示，48%的青少年認為社群媒體「對同儕的影響大多是負面的」。

然而，他們還是很難「不在線」——因為他們的所有社交生活已經都在那裡發生。

此外，研究人員也發現，青少年由於大腦還未發育完全，社群上新鮮刺激的內容，對他們是極佳的「多巴胺獎勵」；而且他們也容易為了獲得同伴認可，去冒極端風險。

除了社交整個搬到社群平台上，帶來的刻意展演操作以及必須在線的壓力，這些平台本身推播的內容，也是助長青少年心理問題的元兇。

《紐約客》記者索羅門（Andrew Slolomon）查詢數百份訴訟，發現許多訴訟涉及身體形象和厭食症，例如：「Instagram專門發布極端減肥的資訊，美化節食，嚴重損害受害人自我形象和自我價值，醫生診斷該受害人有貪食症、月經失調、廣泛性焦慮、重度憂鬱、自殺意念等心理狀況。」

性騷擾、性虐待和性剝削，更在指控中屢見不鮮。

該怎麼做？

儘管許多懷疑論者也提出，社群媒體對青少年的益處可能大於危害。又或者，青少年的諸多心理困境還有更複雜的解釋，像是如今的政治、性別對立，資本主義的無限競爭，以及氣候變遷，都讓年輕人喘不過氣。

然而，當家長們試圖咎責，並期待社群媒體至少稍微約束自身時，他們發現自己手無寸鐵。

除了上百件起訴社群的家長與學校，美國41個州的總檢察長也已起訴Meta，指控其社群媒體傷害兒童。然而這些訴訟目前尚未取得太多進展。

因為社群媒體公司受《通訊規範法》第230條保護，避開了它們對線上內容的責任。就像人們通常可以起訴作者或出版商，但不太能起訴書店——社群媒體巧妙地以自己是「書店」的角色作為擋箭牌。

如今的年輕一代要面對幾個世紀以來也許最混亂的政治局勢、氣候危機，和科技進展，他們的苦悶不能完全歸結於智慧型手機與社群媒體。

但諸多數據與心碎案例已經帶出，青少年從開朗的9歲，轉變成沈迷螢幕的15歲，特定公司似乎有著關鍵作用力。

參加控訴社群平台倡議與聽證會的家長、教師、青年們，並非希望徹底終結這些平台，他們只是想從科技巨頭中奪回對生活的控制權。

（資料來源：Newyorker, Pew, CNN, Yale）

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