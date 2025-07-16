高錦瑋從兒童之家籃框開始 172公分逆襲成台灣籃球頂尖控衛

【文／蕭歆諺；圖片／謝寬攝】

有個讓人摸不著頭緒的問題，莫名刻在籃球員高錦瑋的腦海裡。

「我一直記得兒童之家的煮飯阿姨問我，你吃飯會先吃難吃的，還是好吃的？」年幼的他想了許久，最後回答前者，卻被阿姨反問「這樣不會吃不下好吃的嗎？」

阿姨的無心提問只是為了逗弄高錦瑋，這卻成為他的人生隱喻：成長路上，無論是否自願，他先吞了太多苦頭，如今才苦盡甘來。

高錦瑋幼時父母離異，國小被送入兒童之家；身高僅172公分，身材劣勢讓他一路不被看好。他的生命裡有說不盡的挑戰如高大對手擋在面前，然而他總能一次次從厄運手中把球抄回來。

24歲的他不但曾在JHBL、HBL、UBA及職業T1聯盟時期都拿過冠軍，是罕見的「四冠王」，在TPBL同樣活躍，今年更獲選年度人氣球星和入選年度第一隊，球迷常將他的表現與林書豪比較，是桃園台啤永豐雲豹的當家球星。

被父親哄騙 ，小二進兒童之家

高錦瑋能走到今天，一路實在不易。

他出生於花蓮萬榮鄉見晴村，父親在台北當工人，母親則是當地營養午餐的送餐員，兩人努力拉拔4個兄弟姐妹長大。

然而在他小一時父母因故離婚，高錦瑋聽到他們吵架仍然懵懂，在一次父母吵架後，他被母親抱在床上，「後來發現那是媽媽最後一次抱我，」小學時的他仍然樂天生活，如今想來仍有些許遺憾，想著當時應該可以做些什麼。

母親離家後，父親一肩扛起養育孩子的重任。但離婚對父親打擊太大，讓他無法工作，失去經濟來源。加上另一位重要家人奶奶年邁且重病，兄弟姐妹4人僅能在社工安排下送往花蓮天主教善牧兒童之家，成為該單位首屆安置的孩子。

「我爸那時候說一週後會來載我，但時間到了他沒來，我就知道我會長住在這，」回憶剛開始進入兒家的時光，高錦瑋仍能想起彼時苦澀，從較無拘束的部落生活轉為安置機構嚴謹的規律生活，想家又愛面子的他只能夜夜躲在棉被裡哭泣。

小學時他羨慕其他同學有父母，但更擔心被同學發現他來自兒童之家，放學時總要求接送車晚一點，等人少時再來接她，這份自卑與心魔直到快高中時才克服。

小一愛上籃球 ，貴人一路相助

常人難以想像他幼時的艱辛，所幸有籃球成為生活重心，讓他不至於迷惘，他至今仍能清楚回憶人生第一次進球時刻。

高錦瑋父親在他念幼稚園時，就會帶他去部落風雨球場打籃球，但他直到小一才首次進球，「我蹲下來，然後全力用兩隻手推出去，」他說，正是那份興奮與快樂讓他從此愛上籃球。

他真心愛籃球。帶著他長大的主責社工、天主教善牧之家主任陶明蕙回憶，高錦瑋幼時調皮，會將展開的門弓器當作籃框，拿紙球投藍。機構購置籃框後他打得更起勁，高錦瑋總是搶先在學校寫完功課，以便回來後能獨自享受無人的球場。

「有一次我感冒發燒，還問保育員說可以去投籃、排毒一下嗎？結果投一下，太不舒服又回去躺好，」他不好意思地提起這次荒謬經驗。

連國中升學，他第一個問題都是問老師哪間學校籃球最強，最後順利加入當地勁旅自強國中。

高錦瑋認為理想控衛應該具備視野與攻擊性，現在正強化培養自己的大局觀，期許自己能更好地掌握隊友位置。 謝寬攝

夢想成真，挑戰才剛剛開始。

他幼時身形就比同齡同學瘦小，打球常處劣勢，加上教練洪健文兇到讓他害怕，讓他一度萌生退意。國二時又遇生長痛，一度被醫師診斷直到20歲才能打球。

另一個難關，則是兒家收容孩子有年齡限制，高錦瑋只能選擇在國二時離開，曾度過一天只吃一兩餐的生活。偶爾吃不飽，常羨慕同學下課後能去福利社消費。

幸運的是，一如遇到兒家保育員，高錦瑋遇到許多貴人相助。

他的班導與心理輔導老師耐心陪伴他摸索內心聲音，釐清自己是真心愛籃球；成長痛，則由洪健文拉著他到處看醫生，甚至北上台北求助克服。

放學後無家可回，最後在教練牽線下由隊上學弟的父親收留供他吃住，把高錦瑋當家人看待，成為他的穩定依靠。他至今感念在心，選秀會上還邀請這位叔叔一同上台。

透過訓練彌補身高劣勢

高錦瑋如今能有這番成就，除了貴人相助，最重要是能自助。身高不足的他深深明白，劣勢要靠勤加練習彌補。

「我看《排球少年！！》這種動漫很常哭，主角很小一隻，可是他偏偏能成為最厲害的誘餌或主攻手，」他表示，愈不被看好愈要努力，他喜歡的球員包括柯瑞（Stephen Curry）和河村勇輝，同樣都是身型較矮小的選手。

他對訓練的執著與努力，教練與隊友都看在眼裡。洪健文提到，高錦瑋國中時就展現極強自制力，訓練後常常與隊友林彥廷自行加練，雖然身高的確較吃虧，但基本動作非常扎實。

另一位從能仁家商開始便與他一路並肩作戰的雲豹球員丁冠皓觀察，高錦瑋自主性很強，踏上球場後總會覺得他是最認真的那一個，散發想贏過所有球員的氣場。

高錦瑋加練的習慣延續至今，如平時球隊11點開始正式訓練，他會早上先練球，練完吃過早餐後再加入11點的練習，「體能教練跟防護員都很怕我受傷，他們現在的課題是抓到我不要再讓我練，」他說。

拚戰精神讓球隊執行長張建偉印象深刻，「比賽打不好，他不會陷進自責情緒裡，反而是留下來多投個一兩百球。」

他提到，正常球員輸比賽後可能會喘口氣整理自己，但高錦瑋卻選擇直接練習為下次比賽做準備，用行動證明贏球決心。

除了態度與能力出色，張建偉透露願意與高錦瑋簽下7年長約的另一項關鍵，是他對球團有極高信任。

他指出，一般球員的職涯偏好透過轉隊來累積身價，但高錦瑋在加入雲豹第一年就提到想在這裡高掛球衣，問他願不願意一同走到底，「他就是始終如一，那段話講到我心坎裡，」張建偉感性提到。

擔起領袖責任 ，一人一城

球團期許高錦瑋能成為重要基石，達到「一人一城」的氣魄，未來高錦瑋無疑會成為球隊重要領袖，這樣的身影意外與他在兒童之家當大哥哥的形象重疊。

攤開雲豹戰績，上個賽季僅在7隊中位列第五，不盡理想，對高錦瑋而言，帶領兒家弟妹和球隊隊友都像在打翻身仗，「我們之前比賽都是五五開，接下來要學的是在膠著比賽中贏得比賽，」他充滿自信地說。

幼時高錦瑋練習的籃框已破舊，兒童之家近年在一模一樣的位置換上新籃框。 天主教善牧基金會提供

心繫球隊，他同時掛念那個在花蓮的家。

簽約後，他第一件事並非買奢侈品犒賞自己，而是與球團一同捐300萬元給兒童之家，另捐300萬元給其他社福單位。

這筆錢成為兒家的穩定金援，陶明蕙提到，有許多弟妹都把高錦瑋視為榜樣，「有個弟弟放學回來還炫耀說，老師說他有高錦瑋的感覺欸，」她說。

如今年少有為，廚師阿姨開頭的提問有解答了嗎？「我現在終於可以選擇要不要吃難吃的，我可以都吃好吃的，」他笑得開懷。

有了成就，有了選擇，他終於不用委屈自己再吃苦頭，能讓更多幫助他的親朋好友與兒家的弟弟妹妹，過更好的生活。

【小檔案】高錦瑋

出生年份：2000年

現職：桃園台啤永豐雲豹控球後衛

學歷：健行科大物業經營與管理系

經歷：年度最佳新人、年度人氣球星、年度第一隊、安徽文一球隊球員

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