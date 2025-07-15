台灣人狂掃杜拜房產 門檻1600萬台幣能享居留 現在進場還有利多嗎？

【文 楊湛華】

今年初以來，幾乎每週都有海外不動產代銷業者舉辦實體、線上說明會。臉書、IG輕易就能搜尋杜拜房地產的業者資訊。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，杜拜免個人所得稅、租金投報率稍高的，受到國人青睞。

投機客、家族二代、幣圈新貴都來了

一名年約60歲的林太太（化名）分享，她在台北有3棟房子，但租金投報率只有1.3%，房價又漲不動，因此她正考慮賣掉一間，改買杜拜的套房收租。

另一個族群是受杜拜「黃金簽證」吸引的有錢人。

杜拜政府2019年為了吸引投資，只要外國人在杜拜投資房產金額達1000萬迪拉姆（約7900萬台幣），投資人與其直系親屬都可獲得10年的居留權，並可任意出入杜拜；2023年門檻下修至200萬迪拉姆（約1600萬台幣）。如果是投資預售屋，只要繳款34%就可申辦。

曾服務於蘇富比國際房地產、艾沛思環球物業顧問總經理陳璿凱，去年10月至今，已銷售20多間杜拜房產，他的客戶中有上市公司高階經理人、家族二代、家族投資辦公室等，一出手就瞄準總價上億台幣的頂級豪宅，「這群人買房不是為了投資，更多是避險和節稅，假設台海發生戰爭，有地方可以落腳。」

還有一群是台灣的隱形富人——幣圈新貴。因為早期投資加密貨幣，所得通通不必繳稅，身價隨幣價水漲船高。由於杜拜對加密貨幣產業大力支持，政府也允許用加密貨幣購置不動產，遂成為台灣幣圈新貴蜂擁的「套現」天堂。

網路上充斥違法代銷廣告

綜觀市面上主流大型商仲、房仲、會計師事務所，主要銷售的海外房地產以日本、東南亞為主，沒有一家在賣杜拜。

反倒是許多賣杜拜的代銷，原本是賣泰國，但因今年3月泰國強震，衝擊當地房市，業者紛紛轉向杜拜。

臉書、IG上有許多自稱不動產經紀、顧問、仲介者，甚至「海外房產社群創辦人」刊登的杜拜房產廣告。這些廣告沒標示公司名稱，甚至，點進連結根本是一家外國公司，網頁全是英文。

根據我國「不動產經紀業管理條例」規定，廣告及銷售內容必須註明經紀業名稱；且該公司若沒有不動產經紀人證照，卻從事房地產銷售，同樣違法。換言之，社群媒體上大量充斥違法廣告。

「租金收益率10%」、「貸款八成」 都是不實話術

不只一位專家建議，投資人有意入手低總價物件，要多方比較、打聽建商聲譽和建案品質，且要求代銷業者出示合法經紀證照。

陳璿凱提醒，杜拜的銀行通常提供外國人至多六成的房貸，其餘款項需要自備，不像部份代銷宣稱可貸款到八成。

另外，在杜拜買房，交屋前至少要繳完六成，對比台灣到交屋前含頭期款大概只需繳二至三成，資金壓力較大。

部份廣告宣稱收益率可達到8至10%，但據國際房地產權威網站Global Property Guide統計，截至今年5月，杜拜市中心的套房收益率約是8%；一房、兩房則是5%左右，但還要扣除1.5至2%，才是房東淨賺的錢。

因為在杜拜買房有許多隱藏成本，包含買房時要付總價4%的註冊費給政府；若有貸款，要繳0.25%的抵押貸款登記費；還有銀行手續費、估價費、公證費；出租的話還要扣代管費用等。

疫情後，杜拜房價大漲，江韋毅直呼，今年進場的投資客，套牢機會大增。一是因為2022至2024年杜拜房價已上漲一大段，二是這些新建案和周遭區域的基礎建設都還沒完成，「至少要等3至5年，」他說。

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