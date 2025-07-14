Longchamp御用布廠 在桃園觀音！它為何從精品轉軍用 打造第一條防彈布產線？

【文／吳靜芳；圖片／謝佩穎攝】

從Longchamp托特包、Tumi行李箱用的布，到人命關天的救生艇、防彈背心，都是桃園觀音的和友紡織做的！軍規布料這麼難，為什麼它做得到，讓MIT布料單價十年翻倍？

你很可能買過和友紡織的產品。商務背包及行李箱名牌Tumi、繽紛的印花包LeSportsac等一線品牌主打耐磨、環保的包袋布料，長年來自台灣桃園觀音、年營收約12億的和友紡織。尤其法國著名的包袋品牌Longchamp，旗下風靡全球的折疊托特包，八成以上布料是和友提供。

你也很可能在漢光演習的影片上，看過和友的產品。2021年，和友獨家取得國防部11億的軍用偽裝網標案。

偽裝網乍看只是挖了很多洞的迷彩布，其實是特規的工業布料，不只要抑燃、輕量、耐磨，還要塗覆特殊塗料，做出防可見光、近紅外線、熱影像、雷達波及衛星偵測的功能，有效遮蔽重要裝備陣地，防止敵人偵測。

過去，國軍的偽裝網都是來自中科院。「現在幾乎都是用我們家的，」總經理卓欽倫語氣帶著一絲自豪。

迷彩布是特規的工業布料，以往國軍的偽裝網都是來自中科院，現在幾乎都來自和友。（謝佩穎攝）

接下來，還不只偽裝網。和友正在建置台灣第一條符合軍規的抗彈纖維布料生產線，產品供軍用及警用防彈背心使用。除了軍用品小有成績，和友還蹲了6年，取得英國救生艇大廠Survitec認證。

「兩年前離開和友的同事，可能就已經不知道我們現在在做什麼，因為產品一直在變，」卓欽倫說。

以精品包袋布料聞名的和友，現在鑽研更深的是人命關天的特規工業布料，「我常和同事說，做這種產品，只有零分和一百分的差別，沒有99分。」

堅守台灣製造，從未外移設廠

和友創立以來，一直在桃園觀音，當紡織同業不斷外移，他們卻從未到海外設廠。不斷追求技術升級，過去十年產量增加不多，但每碼布的單價翻了一倍，「這是和友在台灣能活下來的重要原因。」卓欽倫說。

和友正在籌劃的抗彈纖維布料產線，用的是UHMWPE（超高分子量聚乙烯）和Aramid fiber（芳綸纖維）。

紡織產業綜合研究所協理黃博雄分析，這種纖維的特性就是重量輕、極度抗撕裂、韌性強，布料層疊起來對上高速的子彈頭，「就像是打太極拳，鑽不過去。」

但同時，這類紗線加工難度極高。「不是一般的織機可以織，」黃博雄說，光是要裁斷纖維，就得用高度特殊的陶瓷刀，一般剪刀根本沒轍。

紡織貿易開發商祥綸企業總監徐修國舉例，一般民眾在戶外裝備市場看到用「大力馬」（Dyneema）布料製成的包包或夾克，就是UHMWPE織成。但同樣纖維要做成軍用品，規格要求更高，成品可能是民生版四倍以上價格。

打造台灣第一條抗彈布料產線

過去由於政府標案需求量少，台灣幾乎沒有正規產線在生產這類抗彈布料，軍警防彈背心多是和美國、韓國或以色列公司購買。

特別是UHMWPE紗線，對岸的工廠有國家政策支持生產，又發展得早，紅色供應鏈早已壟斷全球七成產量。「我們正努力取得其他30%的來源，」卓欽倫說。

光是專用加工設備，和友就花了近2億台幣從歐洲進口整套產線到台灣組裝。加上其他林林總總的投資，和友花了年營收一半的6億在這座新廠上，還要把資安防護做到位。

國內標案量少又不穩定，上游原料供應商又要費心爭取，和友在漂漂亮亮的品牌客戶市場做得好好的，為什麼要挺進軍事前線，做這種吃力不討好的生意？

試別人不想做的事

卓欽倫說，這或許是和友的DNA，「我們總是喜歡試別人不想做的事。」和友一開始做流行服飾布料，發現中國供應鏈崛起，毅然決定轉進工業布料市場，從愛迪達的鞋面材料，一路叩門做到Longchamp。

工業布料包山包海，從鞋材到包袋，汽車的安全氣囊，到露營帳篷、軍警消裝備，都是工業布料的範疇。大部份是利基型產品，技術和機能性要求更嚴格

2015年，和友在經濟部輔導補助下，建立了研發中心，正式從接單生產的代工思維，轉為供應鏈上游的研發者。

「我們開始再往前做多一點，主動替客人開發樣品，」卓欽倫說，這不只解決客戶的問題，也讓和友加強後加工技術能量，從原本的織染出發，再強化表面加工、貼膜、印花及淋膜等工序，是工業布料同業少見的一貫化廠。

「和友在工業用紡織品的織造技術，國內無人能及，」黃博雄分析，包袋是工業布料的一種，和友在這個領域可以做到同個規格的布，不論是十年前還是十年後製造，品質完全一致、沒有色差，顯見技術以及管理實力。和友即使多數營收來自國際大品牌，也有訂單波動風險，必須未雨綢繆，佈局多元產品。

但和友還不滿足，繼續往更高門檻的市場練兵，從一些小標案開始叩門，才拿下偽裝網訂單。卓欽倫說，從偽裝網訂單，和友發現台灣的軍用品標案，已經從最低價標改走最有利標的方向，不僅有本土市場商機，外銷市場也有機會。

和友正在建置台灣第一條符合軍規的抗彈纖維布料生產線，產品供軍用及警用防彈背心使用。（謝佩穎攝）

軍用紡織市場正在崛起

全世界地緣政治情勢升高，不只軍火有需求，軍用紡織品市場也正在崛起。

卓欽倫分析，和友取得非紅上游纖維供貨生產抗彈布料後，在台灣織造、量產，價格跟國際同業差不多。不只可以賣給台灣國防部，也能供給軍用品採購排除紅色供應鏈的盟國。

回過頭來，十年前設立研發中心時，和友未來升級要怎麼走，其實卓欽倫心裡並沒有明確藍圖。

「但是停留在原地，就沒有辦法前進，你還是要先走一段路，」他說，「走得愈遠，前面的路會愈明顯，慢慢就知道你適合什麼路。」

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