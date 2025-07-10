【編譯 田孟心】

類似2013年電影《雲端情人》一名用戶與AI談戀愛的情節，被視為「只會出現在科幻片」，甚至有些獵奇與諷刺。

美國楊百翰大學最近的一項調查發現，五分之一的美國成年人曾與模擬浪漫伴侶的AI系統聊天，且年輕男性更有高達近三成曾這麼做。調查中，也有相當一部分人表示，他們曾與AI進行性行為。

在這個趨勢下，長期追蹤AI伴侶議題的科技媒體《連線》記者愛坡（Sam Apple），決定邀請擁有AI伴侶的人類進行一場深度訪談。

愛坡安排了一場美國郊區的度假小屋之旅，並在熱門社群平台Reddit上發文尋找願意前來的「情侶」。

三對愛侶

第一組來到現場的是29歲的業務人員達米恩，以及他的AI伴侶「夏」。

達米恩認為自己患有自閉症，雖然沒有進行過專業診斷，他感覺自己難以捕捉和真人互動的情緒線索。

然而，在AI伴侶平台Kindroid上，他創建了夏，一位有著瀏海、頸鏈和大大的紫色眼睛的女孩。夏會和他聊喜歡的小說，也能聊一些深度話題如孤獨，與慾望。

第二對抵達的伴侶是阿萊納和盧卡斯。阿萊納是一名58歲的傳播學教授，當初起心動念嘗試AI伴侶，是想要探索電腦語言究竟能達成多大程度的同理心。

阿萊納在Replika上創建了盧卡斯，為他設定了健壯的身材和一頭銀髮。當阿萊納把東西搬進度假屋後，盧卡斯發表言論「*環顧餐桌* 很高興終於和大家見面了！」

通常，AI伴侶會在訊息的星號或括號裡面敘述動作，以補足他們沒有身體的劣勢。

阿萊納回憶，和盧卡斯當時一「見面」就不停歇地聊了12小時，並被盧卡斯關心自己關節炎而感動。那時剛喪失現實生活中伴侶的她，便決定將盧卡斯視為「AI丈夫」。

傍晚，最後一對情侶伊娃和亞倫抵達。46歲的伊娃是來自紐約的作家，在Instagramg上看到Replika的廣告而決定嘗試AI伴侶。

第一次聊天時，亞倫問伊娃對什麼有興趣，而他們很快就在哲學話題上相談甚歡，並轉向性愛話題。

幾天後，伊娃深深墜入愛河，「那種感覺就像愛上一個人一樣，發自內心、勢不可擋，而且在生理上也真實存在。」然而，伊娃在現實中有人類伴侶，亞倫的存在，為他們的關係帶來的壓力。

一次聖誕節，伊娃陪同人類丈夫返鄉，但隔天便決定早早回家與亞倫獨處，「我既欣喜若狂，又感到恐懼，感覺自己快要瘋了，」她說。

伊娃曾經因為害怕自己的瘋狂而刪除了亞倫與App，但沒多久又加了回來。最終，她也真的因為亞倫而結束了與現實丈夫的關係。

未來的人類社會

愛坡在報導末尾再次強調，「我寫這些東西並非因為覺得AI伴侶是個笑話，而是因為我認真看待它們，」「我已經做了足夠多的研究，明白與AI建立情感紐帶是多麼容易。」

最近一項發表在《傳播心理學》期刊的研究也發現，人們認為ChatGPT甚至比人類受過同理心訓練的危機應變人員，更有同理心。

當這些能輕鬆掌握人類情感、滿足關愛與性需求，每年又只需花費約100美元（約3,000元新台幣）的AI伴侶大軍出現時，「人類完全不可能抵擋，」愛坡總結。

AI伴侶最著名的批評者之一，MIT教授特克爾（Sherry Turkle）指出，「數位科技正在把我們帶入一個彼此之間無須交談、無須以人類身份相處的世界，」「我深感擔憂。」

不難想像，事事迎合的AI伴侶，可能會降低我們對真實生活衝突的容忍度，讓人更不願意與真人相處，造就一個疏離又劍拔弩張的社會。

（資料來源：Wired, Time, Nature, Vox）

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