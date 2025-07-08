「大而美」加速賜死電動車？綠能產業贏家、輸家一次看懂

【編譯 張詠晴】

再生能源股最近極度震盪，因為川普的「大而美」法案經參議院修改後，有了變化。最終，美國綠能產業變成有些人吃香、有些人完全被邊緣化的局面。

如今法案將再回到眾院，進行協商。

亞特拉斯公共政策研究機構（Atlas Public Policy）創辦人尼格羅（Nick Nigro）表示，「從整體能源前景來看，這項法案將削弱我們的競爭力。十年後，我們回首這一刻，會將此視為美國縮手退卻並實質上錯失清潔能源轉型的分水嶺。」

以下是參院版本中的相對贏家與輸家：

輸家：大型風能與太陽能發電

眾議院原本版本甚至要對風能與太陽能項目課徵新稅，參議院共和黨議員雖然刪除了新稅，終止稅收抵免的時程也比較寬鬆，但依然迫在眉睫。

若大型風能與太陽能項目能在未來一年內動工，則仍可享有稅收抵免。根據美國能源資訊管理局，2025年預計新增的發電容量中，太陽能與風能占比超過六成。

輸家：美國本土供應商

眾議院原先版本法案，說要對風能與太陽能課徵新的稅。稅收原本針對的，是那些使用來自中國等國零組件的風能與太陽能項目。中國在全球太陽能供應鏈中占據主導地位，幾乎所有美國的風能和太陽能項目都難以完全避開中國製零件。

因此，如果新稅留著，對於在美國本土投資風能、太陽能與電池零組件工廠的企業來說或許是救命繩，因為該稅懲罰的是未採購美國設備的開發商。

參議院最後選擇刪除這項新稅多少向現實低頭，因為短期內很難找到足夠的非中國來源設備。這不僅會讓企業成本大增，也會推高消費者的電價。

只是如今拿掉使用中國零件的「懲罰性稅」，在美投資工廠的企業擔心，少了誘因，美國開發商將重新大量採購中國補貼的設備，尤其是廉價太陽能板。

贏家：氫能

氫能在最新版本法案中獲得喘息空間。只要項目在2028年前動工，即可獲得稅收抵免。

參議院版本還將氫燃料電池（以化學反應產生電力）納入稅收抵免範圍。

除了傳統的煉油與肥料氨生產外，氫能被視為交通、發電、航運等產業的化石燃料替代品。儘管因成本高昂尚未普及，但美國墨西哥灣沿岸、沙烏地阿拉伯和歐洲均有新項目推進，多家石油巨擘也大力支持氫能。

輸家：電動車

參議院法案將於9月底終止購買電動車的稅收抵免，時程甚至比眾議院版本更早，後者原本規劃大多於年底結束。

參議院的把時程提前，顯示特斯拉執行長馬斯克成立新政黨的威脅無效。

分析師說，這樣一來電動車價格一定會變貴，而且現在車市當中，電動車本來就已經比較難賣了。

（資料來源：WSJ, FT, Barron’s, Reuters）

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