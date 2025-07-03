Z世代在辦公室「裝忙」 專家警告：受害的是你自己

【編譯 樂羽嘉】

現在許多老闆希望員工回辦公室實體上班，認為待在自己眼皮子底下的員工才不會偷懶。面對這種「在場壓力」，Z世代年輕人開始流行一種名為「task masking（任務掩飾）」 的策略，也就是擺出一副比實際上忙很多的樣子。然而專家警告，這可能會帶來更多壓力與職場倦怠。

自從美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）去年大動作實施「全面返辦公室」政策後，愈來愈多企業開始結束遠距工作，要求更多員工回到辦公室。

即使有員工反彈、辦公桌不夠用的問題，許多主管仍堅信人到公司，生產力就會高。

實際上可能正好相反。

由於現在大環境不佳、就業市場相當不好，沮喪的年輕員工可能不敢「大聲辭職」（loud quit），冒著失業的風險公然反對上司或公司政策。於是，他們選擇「task masking」，也就是表面上做樣子，彷彿手上任務多到滿出來，藉此掩飾實際上沒有那麼忙碌的事實。

他們費盡心思營造「很努力工作」的樣子，實際上幾乎沒在做事。

隨便滑一下各種社群平台，你就會看到一堆「辦公室裝忙指南」，像是腋下夾著筆電快速走路、故意超大聲敲打鍵盤，撥打聽起來超重要的電話給不存在的人，都是熱門招數。

這不只是社群現象。好幾位主管告訴《Fortune》，他們確實觀察到員工一直在裝忙。為什麼會這樣？

「微觀管理」是元兇

發明「task masking」這個詞彙的職涯平台career.io指出，這種行為的興起，跟進辦公室時間增加是同步的，原因很單純。

「要求員工回辦公室上班的公司，正是在傳達一種訊息，那就是『在場＝生產力』，」career.io職涯教練奧古斯婷（Amanda Augustine）說。

她認為這也反映出，年輕員工普遍不認為坐在辦公桌前的時間長短，能夠等同於貢獻或成果。

事實上，「task masking」的本質，是證明「看起來很忙≠更有生產力」。

有無數主管告訴《Fortune》，他們直接目擊部下突然開始安排超多不必要的會議、刻意把超簡單的工作分散到一整個工作天來完成，只為了看起來一直很忙。

Redefining Communications執行長飛德（Jenni Field）則指出，這不是什麼新鮮事，「心不在焉、效率低落可能發生在任何地方，無論是在家還是在辦公室。」

「不想工作的人就是不會工作。」

一位人資主管告訴《Fortune》，公司裡「模擬滑鼠移動」軟體的下載數量顯著增加，也是一種「裝忙」法。

飛德表示，多數時候這得要歸咎於不明確的期待、微觀管理和缺乏溝通。「如果有人沒有做出成果，問題不是他們在哪工作，而是他們如何被管理。」

她強調，「如果公司要求員工待在辦公室上班，就必須給一個明確目的，而不只是要讓老闆『看到人』。」

「如果根本沒有明確目的，公司與員工應該一起討論，重新定義面對面工作的意義，解決task masking的根本原因。」

職涯顧問公司City CV執行長麥克琳（Victoria McLean）強調，task masking應該是主管的警鐘。

「如果員工覺得有必要裝忙，與其問『為什麼他們不更努力』，我們更應該問『為什麼他們覺得自己真正的工作不被重視？』」

她指出，當員工把精力花在「看起來像在工作」而非「真正工作」，表示這裡可能存在信任或認同感的問題。

裝忙或許不像表面上那麼致命，畢竟你能靠在公司內奔波或大聲打字浪費的時間很有限。

其實，很多人早在2024年上半年就已經開始這樣做了，只是當時還沒有這個名稱。主管們真的有注意到嗎？

根據Workhuman調查，去年夏天有36%的員工坦承「假裝在工作」，主要動機是想追求更平衡的工作與生活。

有趣的是，接近70%受訪者表示這對工作產出沒有任何影響，將近一半甚至認為自己仍然是「超水準的員工」。

奧古斯婷說，「這代表task masking的關鍵理由或許不是拒絕工作，而是進辦公室太累，或根本沒那麼多事情填滿待在公司的上班時數。」

人生教練暨創業家布羅德斯（Lee Broders）強調，不管你是因為倦怠或覺得不受信任而選擇「裝忙」，都可能會反過來影響你的工作幸福度，害你承受更多壓力、更筋疲力竭。

他建議年輕員工，「如果你發現自己在裝忙，不妨停下來想，為什麼？我是太無聊、對工作不感興趣或是不喜歡這個政策？」

布羅德斯建議，與其把精力花在當戲精上，不如主動跟主管討論如何改善工作負荷或彈性安排。

「重點應該放在訂立明確目標，或爭取一個真正能提升產出的工作環境。」

麥克琳也認為，老是在裝忙的員工其實是在虧待自己。

「職涯成功靠的不是在辦公桌前坐了幾個小時，而是靠成果、關係與聲譽。如果你不認同公司的辦公文化，就應該跟雇主開誠布公地討論。」

「如果這間公司重視裝忙勝過真正的貢獻，你或許需要重新思考這裡是不是適合你成長的正確環境。」

（資料來源：Business Insider、Fortune、Forbes）

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