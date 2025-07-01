黃金漲了一大段還能買嗎？看巴菲特怎麼說

【編譯 樂羽嘉】

儘管黃金已經漲了一大段，許多投資人依然相信現在還是黃金的絕佳買點，理由是全球政治環境從來沒有如此險惡。

根據《Motley Fool》，如果你問巴菲特的意見，答案會是一個明確響亮的「不」。

但儘管過去18個月黃金已經上漲了大約60%，摩根大通分析師依然認為直到2026年底，這種貴金屬還有25%的上漲空間，會漲到每盎司4250美元。

美國銀行（BofA）分析師也看多黃金，相信黃金會因為膨脹的美國財政赤字，在明年漲到4000美元，距離目前位階還有18%的上漲空間。

美銀分析師在備忘錄中解釋，戰爭和地緣政治衝突不是金價上漲的長期推手，畢竟從以色列一個星期前空襲伊朗以來，黃金價格反而下跌2%。

美銀分析師主張，伊朗和以色列的衝突讓市場暫時分散了注意力，忽略川普稅務與支出法案的問題。若法案獲得通過，預料未來幾年將使美國增加數兆美元赤字，增加對美國負債可持續性及美元未來的擔憂。

你該買黃金嗎？巴菲特講得很清楚

投資黃金的理由是對抗通膨的避險。如果美元價值衰退（如最近幾個月的走勢），黃金相對於美元的吸引力就會增加，這是因為黃金稀有，金礦公司雖然一直在致力挖掘黃金，這個過程既不便宜也不輕鬆。

巴菲特在2005年的波克夏哈薩威年度股東大會上對投資人表示，「黃金在我心中作為保值工具的排名非常低，我會更傾向於擁有內布拉斯加州的100英畝土地、一棟公寓大樓，或是一檔指數型基金。」

巴菲特和摯友蒙格眼中，有比黃金更好的機會，尤其是那些「有生產力」的資產。

過了100年，你可以用這片農地種植農作物來產生收入，而一盎司的黃金就是擺在某個安全的地方。像一座農場之類的好生意，可以對抗通膨，因為它產生的價值不會出現重大改變。

波克夏哈薩威本身就是終極的例子。巴菲特1965年接掌波克夏哈薩威時，黃金每盎司價值約35美元，而後的60年漲了接近100倍。波克夏哈薩威這間公司，則成長了大約58664倍。

那應該投資什麼？

巴菲特認為對一般投資人來說，最棒的投資就是標準普爾500指數ETF等股票指數型基金。

像農地或公寓等巴菲特舉的例子，都需要管理才能產生效益。巴菲特個人更喜歡投資個別公司，但這些投資同樣需要注意力。

對多數人來說，簡單買進、持有指數型基金的被動投資風格效果最好。只要不斷把收入的一部分拿去加碼指數型基金部位，就能夠產生平均的報酬，多年累積下來獲得遠超過平均的財富。

根據《Motley Fool》，即使你同意摩根大通的分析師認為黃金價格會一路上漲到明年底，黃金這種「非生產性資產」在長期表現上，仍然極不可能勝過一籃子的「生產性資產」。

對於希望降低股票波動風險的人來說，政府債券可能是更好的選擇。巴菲特也確實認為，在尋找波克夏哈薩威下一個大型投資標的期間，將現金暫時安放在美國政府債券上會比黃金更合適。

（資料來源：Motley Fool、mining.com）

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