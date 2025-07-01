高雄金融人才不用北漂？比演唱會經濟效應更大 亞洲資產管理專區為何獨家給高雄？

【文／盧沛樺；圖片／邱劍英攝】

從半導體聚落到亞洲新興金融重鎮，高雄市幾乎快看不到重工業城市的影子。「歡迎來到發光發熱的高雄」、「高雄是台灣金雞母」高雄人的自信毫不遮掩。高市府如何爭取到亞洲資產管理中心首個專區？他們要做什麼？

成立40年的高雄銀行，是一家小規模的區域銀行，靠著在地深耕，客戶多是高雄白手起家的中小企業家。

身穿紫紅色制服的總經理徐翠梅，從沒想過在屆退之際，要為沙發這類小事傷腦筋。

「要服務有錢人的分行，沙發可能也要不一樣，」徐翠梅笑說。

她想像，要營造私人銀行的低調奢華氛圍，絕對不是用現在常見的黑色皮質沙發。沒經驗的他們，已經派同事調查其他銀行的做法，甚至要安排實地參訪。

高雄獨家試辦亞資中心，在地銀行迎戰

過去高雄銀行以企業資金周轉、現金管理業務為主，頂多賣賣基金、保險，但「假如我們不在專區開分行，當別人都進駐高雄，就怕客戶被人家挖走，」徐翠梅形容，最好的防守就是進攻。

各大銀行搶進高雄，高雄銀行總經理徐翠梅表示要「努力固樁」。 邱劍英攝

徐翠梅口中的是亞太資產管理中心專區。4月出公布專區試辦業務，高雄市獨家試辦一年。

高雄市政府是高雄銀行的大股東，徐翠梅的挑戰與機會，是市長陳其邁帶來的。

副市長羅達生透露，陳其邁在行政院副院長任上，已有國際資產管理公司敲門，考量香港政局、地緣政治，有意分散資產到台灣，當時中央就有意規劃亞洲資產管理中心新政。隨陳其邁到了地方，仍緊盯中央進度，才讓高雄成為首個落腳地。

亞資中心引發中小銀行生存保衛戰

幫多家銀行籌備財管2.0執照及專區分行、KPMG金融服務產業協同主持人陳世雄觀察，中小銀行資金成本高，其實是靠著客戶關係久來維繫。如果連財富管理都只被大銀行做走，難保中小銀行還能守住放款生意，「發展高資產業務，是中小銀行的生存戰。」

金管會主委彭金隆去年上任後，認為銀行不分大小，都應該有齊頭機會。因此，去年底決定鬆綁財管2.0執照的資格。無論大小銀行，只要先實際營運財管2.0，就有資格申設專區分行。

今年農曆年後，徐翠梅就忙不停。要在兩個月內生出財管2.0營業計劃書，送給董事會和金管會，還要陪業務同仁跑前線，看緊潛在的高資產客戶，「告訴客戶我們要做了，」徐翠梅笑說，「努力固樁。」

其實高雄銀行離專區分行開業還早。因為高雄銀行能不能開辦財管2.0業務，金管會都還沒點頭。

但背靠高市府大股東，徐翠梅透露，年初副市長率銀行主管北上金管會表達進駐專區分行意願，當場向中央表達：「高市府的態度是，不一定要先申請開辦財管2.0，再找高市府簽署合作意向書，可同步進行。」4月底高雄銀行已和高市府簽訂合作意向書，但內部預估最快明年才能開業。

高雄銀行是成立40年的區域銀行，深耕在地中小企業客戶。 邱劍英攝

高雄銀行加速升級、招募新血

只有75名理專的高雄銀行，要如何收服台灣富豪的心？

徐翠梅加速送理專去上課、考證照，今年高雄銀行砸200萬，成為中山大學國際金融學院的新贊助銀行，一年可送兩名行員去學國際資產管理實務。

再搭配招募新人才，如高資產客戶的資格審查人員、額度控管人員，甚至律師、會計師等。

雖起步比別人晚，總部在高雄是他們最大優勢。「資產傳承會大量用到信託，我們信託業務處的人就在高雄，隨時可就近服務客戶，」徐翠梅自信地說。

金融業人才不用北漂了？

儘管辛苦，在高雄金融圈打拚一輩子的徐翠梅，卻樂見高雄成為繼台北後，躋身台灣第二個金融中心。

「跟演唱會經濟不同，歡喜幾天，亞洲資產管理中心專區，才會真的把產業帶進來，」她私下開玩笑，真不希望其他縣市跟進。

「每年高雄大專院校財金相關科系的畢業生超過1100人，未來不必再北漂求職，」羅達生也說。

謝佩穎攝

7月亞洲資產管理專區才上路，但高雄金融圈已經動起來。

北富銀原本南部私人銀行中心，距離高市府劃定的專區只差170公尺，敲定港都分行後，趕緊找工班將12樓的倉庫改裝成辦公室。

玉山金控在四維四路上的南部旗艦大樓，距85大樓僅幾個街區，從12樓私人銀行辦公室往外望，遊艇碼頭、高雄流行音樂中心一覽無遺。融入企業色的整面綠色玻璃帷幕大樓，儼然成高雄商辦新地標。此處已成為玉山服務台南、高雄、屏東高資產客戶的最新據點。

隸屬中信金控的台灣人壽，3年多前台壽再與建商國揚實業，標下高雄特貿三南基地北側，佔地1.2公頃，將蓋兩棟48層的住商大樓和一棟3層樓的商場。同集團的中信銀行對專區試辦業務摩拳擦掌。

統籌專區分行規劃、私人銀行處副總經理莊順卿直言，中信私人銀行原本在高雄美術館附近的分行，距專區大約十分鐘車程外，因此現在一邊把團隊移往專區內的新興分行，重新裝潢行舍，一邊還在找新的旗艦據點。

截至5月初，已有21家金融業跟高市府簽署MOU，40家表達有意願，「我相信很快會愈來愈多，」羅達生認為，「中小型資產管理公司已經受不了新加坡的物價，營運壓力大，高雄生活成本低，但氣候、地理條件類似，比其他國際城市具吸引力。」

高雄還可能進一步擴大成專業服務業聚落。四大國際會計師事務所之一、KPMG安侯建業近年考慮擴大南部服務能量，今年再次登上合夥人會議議程。

高雄商辦租金突破一坪1500天花板

以陳世雄為例，銀行業客戶總部大多在台北，但他今年卻幾乎都待在高雄。「客戶會問哪一區發展比較好、人潮在哪裡、分行要設在一樓還三樓等，」陳世雄說，「我要常駐，才可就近觀察。」

「我們要在南部資產管理生態圈扮演要角，」陳世雄進一步說，未來不只銀行顧問，從跨國稅務、家族資產傳承、企業淨零轉型，會計師事務所都能跟銀行一起做生意。

最近，一度因為台積電設廠飆漲的房價，出現頹勢。但長達數十年乏人問津的高雄商辦市場，如今供不應求。

由停車場改建的商辦艾捷大樓，每坪租金上看1500元，打破長期在千元以下行情。4月30日，亞灣2.0計劃首件公辦都更案正式動土，由興富發在台電倉庫舊址斥資470億，將蓋六棟商辦。

一度因高鐵開通，運量低迷的小港機場，如今不只在擴建航廈，新增國際航點，市府正醞釀在南星計劃區填海造地蓋新機場，以期突破宵禁限制，擴大運量。「以後小港機場不只要載人，還要載晶片，」高雄市議員林智鴻自信期待，「高雄是台灣未來的金雞母。」

但高市府的野心不只留下有錢人的錢，更著眼錢的去處。

高雄能否吸引更多高資產客戶，成為台北以外，台灣第二個金融中心？圖為高雄遊艇碼頭。 邱劍英攝

「把留財引資當手段，結合在地產業投資，」出身經濟部的羅達生強調，他舉例，淨零轉型是高雄雙軸轉型的重點之一，因為高雄傳產的碳排偏高，因此未來透過成立如永續或淨零的主題基金、私募基金，拿有錢人的錢去幫產業轉型。

「我們也在跟金管會、碳交易所談，規劃永續或淨零排碳的投資商品，甚至碳權衍生性商品，」羅達生計劃長遠。

亞洲資產管理中心，將成為這座城市轉型的新觸媒，無論成敗與否，起碼已經動起來了。

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