融程擠下Panasonic！三重平板泡魚缸3年 竟成烏克蘭戰場祕密武器？

【文／劉光瑩；圖片／莊凱程攝】

為何一台泡在魚缸裡3年的平板，會成北約戰場的祕密武器？

從石化廠、海運船舶、開刀房、德國豪車維修廠，到烏克蘭戰場無人機用的強固型平板電腦，都在台灣生產組裝。

地緣政治風險推升軍費，根據斯德哥爾摩國際和平研究所，去年全球軍事支出達2.72兆美元，年增9.4%，是冷戰結束以來增幅最大的一年。

因為「去紅鏈」趨勢，台灣抓到機會。美國率先禁中國無人機設備進政府和軍用市場，歐洲跟進。同時，歐美軍工產能吃緊，難以快速擴產應付需求。台灣成了可信賴替代來源。

新北市三重的融程電訊，正是這樣的一匹黑馬。

【小檔案】融程電訊

成立／1996年

董事長／呂谷清

成績單／2024年營收30.58億、獲利5.59億

新做法／

1.專注做工業電腦強固平板，找到利基

2.積極認證，抓穩崛起無人機軍工商機

走進融程三重新總部，最搶眼的是一台泡在魚缸的平板，「客戶要求3天不能進水，」融程資深經理葉曉蓉笑說，「這台泡快3年，還好好的。」

打趴日系對手，坐二望一

融程多厲害？它已經打趴日本松下（Panasonic），在全球工業平板市佔率僅次於美國Zebra，是第2大品牌。

不同於Zebra專注物流倉儲，融程走高技術路線，抗震、防爆、防水、防塵等嚴苛測試，都是小菜一碟。

航運電腦要防水、抗曬；屠宰場平板得抗潮濕；修車廠平板不只耐摔，沾滿機油的手套也要能滑，都是考驗。

融程提供

「專注，是融程的關鍵，」研華共同創辦人何春盛說，工業電腦中，平板電腦的難度和門檻特別高，因為在小小平板上，要能通訊、高速運算，還得忍受低溫、衝擊，散熱更是大學問。

全球強固平板的競爭對手，主要又是像松下的日本大廠商，成本比台廠高三成以上。

因為門檻高，融程產品毛利也高。何春盛舉例，迴轉壽司店也有點餐平板，但強固平板的售價比它高出至少四成。專注技術，讓融程的毛利率多年保持四成以上。

20多年前，董事長呂谷清入主融程，當時這只是一家做觸控螢幕貿易的小公司。工業電腦大廠研華創辦團隊，有好幾位都是股東。

一開始，融程嘗試做工業電腦，但市場上已有廣積、神基等強敵，研華創辦人劉克振建議，「平板電腦門檻高，可避開競爭者。」融程在2007年正式轉向強固平板領域。

但轉型並不容易。有十年，每年營收都在13億。「這是我們的打底時期，」呂谷清說。

2014年，融程與日商競爭德國一線車廠全球服務中心平板訂單，不幸敗北。「我們只有加倍努力，」呂谷清知道，台灣沒有日本百年品牌的光環。

他們積極取得全球評級機構認證，持續精進，終於在5年後重新競標時，憑藉卓越性價比擊敗日本供應商，拿到5年超過5萬台平板的大單。

隔年，新冠疫情讓物流需求大增，也讓美國一線倉儲業者找上門來採購，呂谷清還成功說服客戶把平板開發工作也交給融程，等於做到ODM（原廠委託設計代工），提供一站式解決方案。

這幾張長單，讓融程去年創下30.58億元營收、5.59億元淨利的最高紀錄。

軍工躍為成長主力

軍工業務是融程近年營收與獲利成長主力。

因為自從轉進工業平板，呂谷清就堅持要提高技術門檻，才能避免紅海廝殺。

融程平板電腦迄今都在三重工廠製造組裝，為了高精密製程還建立負壓無塵室。 莊凱程攝

「一定要跟競爭者不一樣，」融程產品部副總經理李宗柏說，董事長從第一天就要求大家：工業產品也要盡量符合軍規，耐摔耐撞、酷寒酷熱都難不倒它。

但花費不低。「軍規門檻之一是通過各種國際認證，一項就花一年多、上千萬，」國防工業發展基金會評鑑委員周宇平說。

各國軍方需求挑戰他們極限。「例如一款軍用超強固平板，十年前重2.4公斤，現在只有1.1公斤，就是因為客戶不斷要求更輕薄，」李宗柏說。

挑燈夜戰更是家常便飯。他記得多年前，日本客戶對一項靜電測試不放心，一下班就飛來台北，晚上十點進公司。測試到凌晨1點，客戶體力不支睡著，一群工程師漏夜測到早上5點，把客戶叫醒看成果，才如期量產。

這樣的拚戰精神，讓他們面對軍工客戶，好整以暇。

近年如雪片般飛來的新商機，則是來自中美科技戰下，許多西方國家排除紅色供應鏈，大疆做得再好，國防客戶也不買。

這讓融程無人機地面控制站平板，打遍天下無敵手，已被德國、波蘭、法國、烏克蘭，乃至北約部隊採用。

因應美國客戶的「中國＋1」採購需求，融程今年起在越南設立生產據點、併購兩家瑞士工業電腦企業外，還正評估併購泰國工廠，並計劃5年內，再收購一家國際品牌。

台灣工業電腦領域目前年營收破百億的，僅有研華與Moxa，「下一家應該就是融程，」何春盛認為。

但「我們不能永遠只賣硬體服務，」呂谷清對AI平板寄予厚望。他想像，未來手術室平板，可變成醫生的AI助手，協助即時診斷。他透露，預計未來一年內，就會推出針對醫療產業的AI平板。

「產業就是這樣，我們只能一直往前走，」他說，「退步就沒未來。」憑著多次演化，融程成為更強物種。挑戰再殘酷，都不怕被淘汰。

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