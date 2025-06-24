阿茲海默症患者年輕化 失智專家絕對不做的7件事

【編譯 樂羽嘉】

阿茲海默症與失智症是全球第七大死因，美國有超過600萬人為患者。台灣失智人口也逐年增加，衛福部推估2022年台灣失智者超過30萬人，而且罹病者有年輕化的趨勢。

哪些事情你應該要努力避免？來看看美國神經科學家和醫生建議避免哪些習慣來維持大腦健康的最佳狀態：

1.避免只吃加工食品

飲食關係到大腦健康，若你選擇只吃加工食品，就是在傷害大腦。

美國克里夫蘭診所女性阿茲海默症運動防治中心主任凱德薇告訴《哈芬登郵報》，「若你有定期吃速食的習慣，會壓縮到你飲食出現對大腦有益原形食物的機率，像是蔬菜、綠葉蔬菜、富含omega-3的魚類、莓果和堅果。」

此外，神經科學家法布里提蕪絲（Friederike Fabritius）指出，「加工食品會造成大腦輕微發炎，與很多問題有關，會減少壽命。」

2.避免久坐不動

休士頓衛理公會醫院大腦健康中心醫學主任、神經科學家萊特醫生比喻，運動等於「大腦的藍牙」，有助於改善連結。

運動也能改善通往大腦的血流、降低壓力、減少發炎，以及維持心血管健康，這一切都對於更健康的心智很有幫助。

3.不排斥社交

法布里提蕪絲指出，「孤獨傳染病」對我們的社會健康和身體健康都有害。「我們知道，擁有良好社交關係的人平均能多活8年」。

加州希達希奈醫院哥利奇阿茲海默與記憶疾病中心主任陳醫生表示，「我們在與人互動的時候，大腦處理很多資訊，發生很多活動。」

失去這種刺激，也可能造成活動降低和憂鬱，這可能與失智症有關。

4.不會熬夜一整晚

充足的睡眠不僅能讓你頭腦更清晰、精力更充沛，「十二年前，我們發現了腦部的『類淋巴系統』，基本上就是大腦的垃圾桶，」萊特說。

「當你睡覺時，這個系統會變得非常活躍，清除垃圾，例如我們在阿茲海默症和失智症患者身上看到的那些累積物，都是透過這個系統被清除的。」

5.不忽略壓力

陳醫師表示，儘管生活中不能沒有壓力，但我們不需要不惜一切代價努力避免壓力，而是應該學著如何管理壓力。

「持續承受壓力對身體不好。當你有壓力，皮質醇就會飆升，若一直這樣，可能會傷害大腦。」

6.不輕忽高血壓

吸菸、不健康的飲食和缺乏運動等等都是導致高血壓的因素，這些習慣往往隨著時間在我們步入中年的途中養成、累積。必需注意的是，高血壓是眾多可能導致失智症的原因之一。

陳醫師說，「若不控制高血壓，會顯著增加日後罹患失智症的風險。」

7.不要停止學習

保持好奇心是鍛練大腦、保持敏銳的好方法。最近一項研究發現，持續接受教育的成年人罹患失智症的風險減少19%。

陳醫師解釋，「不論何時，當我們在學習新事物時，就會在大腦細胞之間建立新的連結。」

「當你建立這些連結的時候，就增加了我們所謂的神經可塑性，也就是我們心智和大腦適應變化的能力。在這個理論下，有些正式教育程度較高的人，晚年罹患失智的風險比較低。」

（資料來源：HuffPost、Yahoo News）

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