第三航廈趕工中！桃園機場要追新加坡？關鍵差距藏在「這一項」

【文 蔡立勳】

台灣喊了要成為「亞太轉運中心」30年，真的有機會嗎？

國際航空運輸協會（IATA）理事長沃爾什（Willie Walsh）分析，很多國家的機場都在競爭成為東南亞或東亞的樞紐，台灣確實有機會。

然而，若要成為一個成功的全球樞紐，必須同時擁有完善的機場基礎設施、強大的樞紐航空公司。

他解釋，很多機場有很多航班，但彼此之間沒有真正連接，因此轉機效率無法像擁有主要樞紐航空公司的機場般高效，關鍵在航網及航班之間的連結性。

沃爾什指出，新加坡政府和樟宜機場在正確時間點投資第五航廈，對於像新加坡這樣以高服務標準自豪的機場，提前提供足夠的容量非常重要，也能確保樟宜機場的樞紐地位。

樟宜機場第五航廈僅有新加坡航空進駐，目標於2030年啟用，屆時樟宜機場每年可服務的總旅客數將達到上億人次。

一座航廈，只有一家航空

一座新航廈只有一家航空公司，公平嗎？

沃爾什解釋，他還任職英國航空時，倫敦希斯洛機場的第五航廈也幾乎專供英國航空使用，若有一家主要的樞紐航空公司，機場必須提供適合他們的設施，「這跟世界上的主要樞紐機場沒有不同。」

以日本為例，東京羽田機場的第一航廈、第二航廈，也是分配給日本航空、全日空使用。

沃爾什認為，當航空公司及機場對於彼此需求能達到共識，真正展開合作時，才能提升效率，土耳其航空及伊斯坦堡機場就是很好的例子。

於此同時，桃園機場第三航廈也如火如荼趕工中，預計2027年啟用，每年可服務旅客約4500萬人次。

今年底，北登機廊廳可望先啟用，稍微緩解目前桃機停機坪不足的問題，旅客能從第二航廈步行至第三航廈登機。

第三航廈將完工，還缺什麼？

IATA北亞區副總裁解興權從北美回北京時，常在台灣轉機，「還是挺方便的，」他說，但與周邊的樞紐機場相比，桃機航網仍不夠多元、密集。好比此次IATA年會在印度舉辦，香港、新加坡、仁川以及東京都有直飛航班，唯獨台灣沒有。

他觀察，中華航空、長榮航空、星宇航空3家業者以台灣為基地，經營東南亞中轉至北美的轉運航線已成形。

儘管沃爾什強調，東南亞將是全球航空市場未來成長最強勁的地區之一，但台灣仍需在北美、日韓、東南亞等競爭白熱化的航線外，開拓出更多世界不同角落的航點。唯有如此，才能吸引更多旅客，強化樞紐角色。

服務很棒，基礎建設可再精進

另外，在整體機場基礎建設、旅客轉機體驗及便利程度，「不算是落後，但也不是最先進的，還有空間可以提高，」解興權觀察，但他多次稱讚台灣航空公司的服務品質。

航空公司評估及佈局航網、政府談航權都需要時間，加上機隊運能可能不足，台灣的航空業者不斷透過變通方式擴張航網。

就在IATA年會登場之際，華航、長榮、星宇陸續公布新的共掛班號計劃，互不相讓。

先是華航找來美國第四大航空公司——西南航空，擴張美國國內線航網；長榮攜手波蘭航空，加大在歐洲的航網。星宇與中東三家航空（ME3）之一的阿提哈德航空結盟，將航網版圖延伸至中東及歐洲。

日前交通部民航局也與芬蘭簽訂航權，為台灣直飛北歐開啟第一扇門。

若以新加坡為目標，台灣的樞紐機場角色的確還有進步空間，但各方利害關係人若能更緊密合作，不是沒有機會縮小差距。

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