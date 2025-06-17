追回2億加密幣黑金！詐團最怕的檢察官 合作警察誇：很怕被挖走

【文 林麗珊】

士林地檢署主任檢察官羅韋淵羅韋淵線上課程自學，精通加密貨幣幣流分析，考取專業證照，甚至加入國際合作的反詐騙與網路犯罪組織「加密貨幣執法機關聯繫聯盟」（Crypto Coalition），第一線在國際交流新興犯罪樣態，讓他成為警察碰上加密貨幣案件時，最想合作的檢察官。

找到阻斷犯罪網站的妙招

踏上追查犯罪的征途，羅韋淵從公訴組、緝毒案，一路走進號稱北檢「天下第一組」的黑金專組忠組。

談到羅韋淵，165反詐騙中心秘書莊明雄，露出大大的笑容，「羅檢是明日之星呀！」

莊明雄辦案經歷超過20年，曾任電偵大隊隊長，專精電信、網路犯罪，新興犯罪總有層出不窮的變化，需要檢警用新方式應對。他合作過的檢察官不計其數，羅韋淵仍讓他印象深刻。

「我辦案的招有時很怪，有時傳統檢察官跟不上，羅檢雖然年輕，但反應快、頭腦靈活，又願意花心思，想出有創意的做法，跟法院溝通，」莊明雄說。

莊明雄回憶第一次和羅韋淵合作，是2021年擔任刑事局電信偵查大隊隊長時，偵辦成人網站Swag妨礙風化的案件。

當時，Swag平台上不只拍攝本土成人影片，讓民眾付費觀看，甚至透過app線上聊天、約會等功能，可以送禮、捐款，衍生出性交易與未成年性犯罪影片等問題。

透過當時北檢的主任檢察官推薦，莊明雄找到人在忠組的羅韋淵，兩人一拍即合。

「Swag是一間這麼賺錢的資訊公司，如果只用妨礙風化起訴，繳個30萬罰金，他又再重來，根本不痛不癢，」莊明雄轉述當時兩人討論的過程。

他們決定想辦法下架網站，才會真正傷及根本。當時機制還不成熟，羅韋淵向法院聲請扣押該網域，有了法律基礎，莊明雄再跟台灣網路資訊中心合作，建立黑名單網址的資料庫，透過電信端阻斷Swag的網站，達到實質下架的作用。

這項創意解法也延用到現在，目前檢警合作下架詐騙網站的機制，也都循同樣做法。

好人聯盟，才能幫到被害人

因為外語能力好，羅韋淵從當檢察官初期，就經常把握每次國際研討會的接待工作，積極建立國際人脈。2022年，他申請法務部為期一年的訪問學人計劃，到哈佛研究以暗網與加密貨幣為主的網路犯罪。

他加入以專辦加密幣犯罪聞名、美國前檢察官威斯特（Erin West）成立的加密貨幣執法機關聯繫聯盟，超過兩千名世界各地執法人員密集交流討論個案，還考取加密貨幣幣流分析工具TRM Labs多張執照。

TRM Labs是目前全世界執法單位、交易所、金融機構主要使用的加密貨幣幣流追蹤工具。即使回國以後，得忍受時差，晚上11點才能加入線上研討會，他還是樂此不疲。

他認為，犯罪集團都已經產生專業分工，檢察官很難單獨作戰，一定要打團體戰，不只國內合作，隨時也都有機會和國際檢察官合作，「台灣執法單位偵辦加密貨幣的能量，跟其他國家相比毫不遜色。」

過去5年，北檢很多優秀的主任檢察官轉業，目前正在合作辦案的員警都坦承，「我很擔心羅檢轉業、被挖走，很難再找到像他一樣的人。」

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