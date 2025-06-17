「畢業兩年、經驗二十年」台灣最年輕Line漏洞獵人 白帽駭客在做什麼？

【文／林以璿；圖片／莊凱程攝】

他高中時就登上Line漏洞獵人排行榜全球第九、奪下全台資安攻防演練第一名。當犯罪駭客不是更賺錢？26歲的高敏睿為何堅守底線，站在光裡，對抗黑暗？

週六一早，26歲的高敏睿背著筆電、提著早餐，準時出現在台北市松山辦公大樓的一間會議室。

他不是來加班的，而是趁著休假，跟同事一起來「打靶機」。

「你從哪個port打進去的？」

「我試試看能不能撈credential，」對話聲在辦公室裡此起彼落，畫面像極了電玩的對戰現場，現場氣氛於輕鬆中依舊專注。

靶機，是一種模擬真實漏洞情境的系統，專用來給資安人員練習漏洞偵測、系統破解。這群人會花上數小時，一起找出漏洞、突破防線，直到奪得系統主控權為止。

這種解謎遊戲般的實戰練習，是白帽駭客的日常。頂著齊眉瀏海、外表陽光的高敏睿，就是資安公司戴夫寇爾（Devcore）一名年輕的白帽駭客，擔任紅隊演練專家。

別被「駭客」兩字嚇到。

白帽駭客不是電影裡潛在黑暗角落的反派角色，而是企業請來「假扮壞人」的防禦顧問。高敏睿擔任的紅隊演練專家，就是站在駭客的角度，主動模擬攻擊情境，協助企業找出系統最脆弱的一環，讓真正的壞人來襲前，防線就已經築好。

【小檔案】高敏睿

出生：1999年

現職：戴夫寇爾資深紅隊演練專家

榮譽：2022年第46屆國際技能競賽世界銀牌、2019年行政院國家資通安全網路攻防演練攻擊手第1名、2017年Line資安漏洞獵人排名全球第9

企業夢想的「神級新鮮人」

技藝在手的高敏睿，是企業主最夢寐以求的「畢業兩年、經驗二十年」神級新鮮人。

2022年，高敏睿代表台灣首度出征國際技能競賽（WorldSkills）網路安全項目，一舉拿下銀牌，成為台灣在此項目的第一位得牌者，也讓「白帽駭客」這個角色第一次以國手之名進入大眾視野。

他也是台灣最年輕的Line漏洞獵人之一，高中時期就已登上全球排行榜第九，更在行政院主辦的全國資安攻防演練中奪下攻擊手第一名。

在資安圈，這是一張資歷深厚的履歷；在社會上，他更是能向公眾證明了駭客不是犯罪的代名詞，也能是為國守門的台灣之光。

當被問及如何少年有成，高敏睿笑得靦腆。「大概是因為，我的工作是駭客，休閒娛樂也都是駭客，」他說，「每次成功找出漏洞的瞬間，都有種成就感，忍不住一直挑戰下去。」

凡事力求120分完美

「如果客戶要求100分，Mico（高敏睿）就會直接做到120分，」戴夫寇爾紅隊總監暨共同創辦人許復凱觀察，做事細心、力求完美，就是高敏睿的獨到之處。

例如釣魚信，高敏睿善於觀察企業的日常節奏，會精準模擬節日祝賀、活動邀請的語氣，模仿字體選用、排版細節等細節，甚至在信件中提及公司近期的規劃，讓人誤以為真有其事。

這樣一封精緻的釣魚信，能成功釣出高權限帳號，讓紅隊順利打進企業的管理系統，找出資安漏洞。

此外，高敏睿還擅長在無聲處聽雷。

有次他找到了某家公司的YouTube教育訓練影片，分析出企業內部資訊系統的帳密設定邏輯。短短幾個步驟，就成功登入系統，掌握了企業內網控制權。

「這樣的滲透手法，完全不需要什麼技巧，卻很常見、很危險，」高敏睿指出，憑著對細節的敏銳度，他成功為這家企業找出了潛在的資安裂縫。

隨AI普及，資安問題也愈嚴重，白帽駭客得隨時精進，才能搶在壞人前發現漏洞。 莊凱程攝

白帽駭客的良知與自制力

其實，早在學生時代，高敏睿就陸續收過來自暗網組織的邀請。也會被旁人詢問，當犯罪駭客不是更賺錢嗎？

「鎖打開了，不代表你要把門推開，」他常說。

這道破了白帽駭客的道德準則，當所有資安鎖頭都被撬開，駭客是否成為罪犯，就在於一念之差：你是選擇「推開門」窺看不屬於你的資料，還是鬆開手，提醒防守方「你的門沒鎖好。」

在高度機密、誘惑處處的資安工作中，白帽駭客最難的事不是技術，而是那份「即使可以，也選擇不做」的自制力。那是更高等級的專業，也是更深層的職人精神。

選擇做白帽，而不是轉向地下世界，高敏睿給出的理由樸實卻堅定，「就是因為我們能做到，才更應該守住這條線。」

高中時期瀏覽學校網站，他無意間發現系統存在漏洞。他沒有趁機惡整學校的電子布告欄，而是主動進行測試並回報學校，「這裡頭也一定有我的個資，我的能力在現實世界發揮作用，感覺很好。」

高敏睿會如此在意資訊安全，其實可以追溯到更早。

駭客不是天生，是靠苦練

小學時的他，就已經靠自學架設線上遊戲伺服器，吸引同學上線玩遊戲。某天高敏睿發現，有人帳號裡的虛擬貨幣無限增加，才驚覺伺服器遭駭。

「那是我人生第一次意識到，原來真的有『駭客』這種存在，」他說。為了守住自己的小王國，他開始翻資安論壇、拉朋友組隊，研究對方是怎麼入侵的。

高中時期，高敏睿正式踏上成為資安選手的訓練之路。那是一段極度孤獨、苦行僧般的歲月。

每天一睜開眼，他就是鎖在電腦前練習資安挑戰題，研究各種攻防技巧。凌晨兩、三點仍燈火通明是常態，久而久之，他甚至在螢幕上貼了一張「記得睡覺」的便利貼，提醒自己不要太過頭。

「我常常一研究就停不下來，明明只是想測個漏洞，結果發現可以繼續連進去，又想試試別的方法，」他回憶。就連週末，也拿來刷攻防演練題庫。

剛開始，家人總以為高敏睿只是沉迷電腦遊戲，還特地設了「斷網時間」來控管他的上線時數。但隨著他不斷在賽事展露頭角，家人漸漸意識到他的熱情並不只是「在玩」，而是真的找到一條屬於自己的道路。

升大學的暑假，高敏睿熬了三天沒睡覺，參加Line的漏洞懸賞計劃，並成功找出Line的竊取身分漏洞，順利提交並獲得獎金。他用這筆錢買下人生中第一台MacBook筆電。

從遊戲自學，把興趣變職業

「那時我才意識到，原來駭客可以不是一種興趣，而是能變成職業的技能，」他說。

從破解遊戲漏洞的小學生，到成為業界頂尖的紅隊駭客，高敏睿一路走來，靠的是持續不斷的練習與自律。而支撐這一切的，正是他對「白帽」這個身分的堅持與自豪。

因為，駭客從來不是只屬於陰影的角色。每次遇到別人帶著懷疑的語氣問他的職業，「我都很高興能被問，因為每解釋一次，就多一個人知道什麼是白帽駭客，」高敏睿說。

他所代表的，是一群選擇站在光裡、卻願意直視黑暗的白帽駭客。他們的戰場看不見，勝利無人喝采，但正是這群人，悄悄撐起了這個數位時代的安全底線。

【延伸閱讀】

以色列為何此刻出手攻擊伊朗？背後有哪些「不得不快」的戰略考量？

比亞迪要來台灣了？誰會賣？業界人士：它是一匹披著羊皮的狼

比亞迪便宜到連北京都心慌，「價格屠夫」壓境台灣，產業恐迎大震盪

他2秒刷一片餐盤，月入8萬 洗碗工撐起台灣最貴Buffet的命脈

50歲以上女性 9招減掉下腹脂肪