AI強勢取代！今年畢業生有多慘…沒「菜鳥」社會將走向何方？

【文 田孟心】

在美國，應屆大學畢業生的失業率飆升至異常的5.8%，讓紐約聯邦儲備銀行最近警告，這個族群的就業情況「明顯惡化」。

研究勞動市場的牛津經濟研究院則發現，應屆畢業生的失業情形，主要集中在金融和電腦科學等科技領域，而這些領域的AI發展速度比其他產業更快。

即使面臨普遍的缺工問題，現在的雇主也寧願雇用AI或機器人，而不是應屆畢業生——有37%的雇主或人資這麼告訴研究公司Workplace Intelligence。

從聘用數據來看，在LinkedIn追蹤研究6億名員工和企業職位變動的公司SignalFire也發現，2024年企業招募的應屆大學畢業生數量比2023年減少了25%。

老闆們準備好「AI優先」

已經有一些公司拋出「AI優先」的標語，在僱用真人之前，先測試AI能否勝任某項任務。

一位科技主管最近告訴《紐約時報》，他的公司已經停止招募L5級（通常為擁有3到7年經驗的程式設計師）以下的軟體工程師，因為低階任務現在完全可以用AI自動程式工具完成了。

另一位高階主管則分享，他的新創公司現在只僱用了一名資料科學家，就能做完之前需要75人團隊才能完成的任務。

「我聽到很多關於AI的消息，」專門研究AI對勞工的影響的公共政策智庫布魯金斯學會的研究員金德（Molly Kinder）說道，「企業主們說『這些工具太棒了，我不再需要行銷分析師、財務分析師和研究助理了！』」

AI公司Anthropic 推出的最強大型號Claude Opus 4，現在可以連續「數小時」編寫程式碼。想像一下，企業過去為這種效率支付了多少薪資，能省下這筆經費，對老闆們而言會是多誘人的選項。

Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）最近直接打開天窗：「AI可能會在五年內取代一半的入門級白領工作。」

沒有「菜鳥」，社會將走向何方？

SignalFire的人才主管朵夏伊（Heather Doshay）指出，在企業濫用AI並欠缺對初階員工的職業培訓、指導和投資的情況下，將來的員工可能無法為擔任更高階的職位做準備，「在這個新環境中，很多工作都可以由AI自主完成，沒有人有耐心或時間進行手把手指導。」

研究機器人的學者比恩（Matt Beane）出版了《技能密碼》一書，指出這種專家與初學者之間的「工作紐帶」，是千百年來人類技能和創造力轉移的基礎，但如今的AI時代，這樣的文明基石可能不復存在。

比恩警告，「新手在專家的日常工作中，正變得愈來愈可有可無，愈來愈疏遠，」例如醫院應用機器人，減少了初階外科醫生參與手術的機會。

多家投資銀行已經在考慮未來是否要招那麼多的初階分析師；同時，傳統法律產業也告訴《金融時報》，說服客戶為初階律師付費也愈來愈困難，因為客戶覺得AI就可以做這些工作。

（資料來源：NYT, Atlantic, FT, Entrepreneur, Brookings Institution）

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