台灣還需要TaiwanPlus嗎？外籍顧問主導「台灣聲音」 第3次換主管有救嗎？

【文 沈朋達】

TaiwanPlus作為台灣第一家面向國際觀眾的英語頻道，2021年成立以來，花費58億台幣的TaiwanPlus被賦予重大任務。但3年多後，這家電視台卻被爭議籠罩：從去年美國大選時稱川普為「重罪犯」，到陸配參政權的報導，都被質疑立場偏頗。

不到20萬的app下載量，遠少於2021年設定的100萬目標。每月約100萬的YouTube頻道觀看次數，和韓國同業阿里郎國際放送的800多萬相比也相形見絀，被立委批評成效不佳。

欠缺台灣聲音的編輯室

前員工Penny（化名）指出，長期主導編採會議的，是一名身在紐西蘭的外籍顧問，和多名外籍核稿編輯。主管新聞部的台籍經理和外籍副理雖也參加會議，卻多是旁聽不介入。少數的外籍員工決定了TaiwanPlus的新聞走向。

Penny記得，一次蘇花公路坍方時有同事提案報導，但外籍顧問似乎不知道這條路中斷對台灣東部影響多大，因此一度否決。去年周杰倫睽違7年在台灣開演唱會時，外籍編輯也不認識這位傳奇歌手，猶豫是否需要報導。

TaiwanPlus對此回應《天下》，目前編採會議由新聞團隊共同討論方向。

Taiwan Minus：台籍記者的職涯天花板

不只一位記者都曾被主管明確告知，由於英語發音不夠標準，他們無法出差採訪。台籍記者經常被安排協助外籍同事規劃題目、約訪、翻譯和各種行政事務。但一些年輕、來台不久，甚至沒有新聞資歷的外籍同事，卻獲得上鏡機會。

TaiwanPlus回應《天下》，指該公司是面向國際的英語平台，因而有必要督促訓練英語非母語的本國籍記者適當校正表達能力，新聞部也提供各種教育訓練。但實況是，公司有開設給外籍記者中文課，但台籍記者沒有相應課程，也沒有人來協助他們改善發音。

這造成台籍記者的高流失率。TaiwanPlus回應，目前新聞部有8名外籍和4名台籍記者。

但Eric指出，實際上土生土長、英語非母語的台籍記者只有一位。

TaiwanPlus的擇才策略，使得記者和核稿編輯都以外籍為主。但缺乏新聞經驗、又不夠了解在地背景的團隊，讓新聞時有出錯。

比如：2023年7月一名外籍記者報導美國拜登政府無償「軍援」台灣時，誤稱為有償的「軍售」；而一則關於2024年9月共軍在福建大埕灣演訓的新聞，也錯誤下標成「中國越過台灣海峽執行登陸」。

TaiwanPlus新聘的總編輯曹郁芬預計在7月上任，這是母集團公視就美選爭議報導進行內部調查後，做出的建議之一。

歷經一連串風波，台灣還需要TaiwanPlus嗎？從數據上，截至2024年共累計了2.6億次的影片觀看數，而且來自海外的流量比例高達97%，來源的前三名是美國、菲律賓和印度。

即便外界批評不斷，Alex依舊相信自己的工作是有意義的，「我只是想把我們是誰，我們的文化，讓更多人看見。」

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