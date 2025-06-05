禁止哈佛收外籍生 美國會變多慘？ 畢業生：哈佛就不再是哈佛

【編譯 田孟心】

哈佛恐將流失四分之一的學生，但美國還有14間學府比哈佛有更高的國際學生比例。失去他們，這個國家將付出什麼代價？

自從上任以來，川普的戰略是透過消除「校園反猶太主義」和根植於「覺醒」意識形態的跨性別和多元化政策，重新調整川普認為「對保守派懷有敵意」的高等教育體系。

獲取大量「涉及不當行為或非法活動」的學生個資，是川普政府的一條新的戰線。如今，局勢演變成川普威脅阻止哈佛大學招收國際學生，引起全球譁然。雖然聯邦法官暫時凍結了這個決策，但與川普政府意識形態相左的學府仍面臨愈來愈高的風險。

哪間大學最崩潰？

禁止外籍生的政策若上路，哈佛大學將流失四分之一的學生，但紐約大學、約翰霍普金斯大學、哥倫比亞大學和卡內基美隆大學的國際學生佔比，甚至比哈佛大學還要高。

《紐約時報》報導，各大學與學院已經認知到國際學生數量下降的事實。

以大學部加上碩士班加總的比例來看，2023秋季學年，外籍生佔比最高的美國學府是伊利諾理工大學（51%），佔據超過該校一半的學生，再來是卡內基美隆大學（44%）、史蒂文斯理工學院（42%）。

比哈佛（28%）有更高外籍生佔比的學校，高達14間。此外，台灣熟悉的美國知名學府如哈佛、哥倫比亞（30%）、耶魯（24%）、史丹佛（24%）、普林斯頓（24%），也都高度依賴國際招生。

以人數來看，外國學生最多的前三學府是紐約大學（2.7萬人）、西北大學（2.1萬人），和哥倫比亞大學（2萬人）。

可想而知，這些高度仰賴外籍生的學校，接下來短期將面臨嚴峻的財政挑戰，長期則會衝擊學校與國家的研究實力。

事實上，高等教育是美國的一項主要出口產品。當外國學生在美國接受高等教育，他們也會在美國花錢租屋、購買食品雜貨和書籍。

根據非營利國際教育工作者協會NAFSA分析，光是2023-24學年，超過110萬名國際學生為美國經濟貢獻了約430億美元，其中大部分用於學費和住宿。

NAFSA結合教育部、商務部和國際教育協會的數據發現，哈佛大學的國際生在去年學年為當地經濟貢獻了約3.84億美元。

值得關注的是，國際學生支付的較高學費，有助於補貼美國學生的較低費用，意即失去國際生，也將衝擊本地生的教育權利。

失去外籍生，美國失去什麼？

「除了經濟之外，國際學生還是這個國家的創新引擎，」NAFSA執行董事奧（Fanta Aw）說，「許多人以研究生的身份來到這裡，參與領先的研究，幫助新創公司。」

根據統計，美國大約四分之一的獨角獸——十億美元的新創公司——至少有一位創辦人是國際學生。

在全球AI競爭愈演愈烈之際，國際生對美國的重要性也與日俱增。

大多數國際學生來自印度和中國，其中大多數人攻讀STEM領域的課程。2022年，非美國公民佔AI相關領域博士學位的一半以上。「許多人已經去了輝達等美國企業工作，或是創辦了自己的公司，」《華爾街日報》寫道。

美國國家政策基金會也發現，目前美國近三分之二的頂尖AI公司是由移民創立或共同成立的，而AI相關領域的全職研究生中，有70%是國際學生。

無黨派智庫美國政策國家基金會執行長安德森（Stuart Anderson）總結，「國際學生讓美國成為一個充滿活力的科學和尖端研究中心，無論是創業，還是成為矽谷公司的重要員工。」

最後，沒有留在美國的國際生，回到母國也很可能是當地的領導者、商業決策者，「國際學生可能是我們與其他國家最強大的橋樑，」奧表示，當國際生能夠在母國影響與美國的貿易、政治關係時，少了他們將對這個全球化的局勢帶來劇烈影響。

美國國家政策基金會預估，如果所有國際學生被禁止在美國學習，未來十年本科生入學率將下降至少2%，研究生入學率將下降至少11%。

最近川普政府的態勢顯示，美國不再願意教育世界上最聰明的年輕人。接收到這個訊息的外國學生將會帶著才華到其他國家——對於「讓美國再次偉大」的目標顯然背道而馳。

來自歐洲，下週即將畢業的哈佛學生格登（Leo Gerden）說，「如果沒有國際學生，沒有能力吸引來自世界各地的優秀人才，哈佛就不再是哈佛了，」「川普政府現在正在把我們當作籌碼，這很危險。」

（資料來源：WSJ, NYT, WP, Inside Higher ED）

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