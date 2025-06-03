台灣學生留美夢碎？川普先打擊哈佛 下一個常春藤名校是哪間？

文 蕭歆諺

在哈佛修讀流行病學碩士的李典璋在哈佛台灣同學會身兼要職，已收到無數台生哀嚎，有醫學院研究員的實驗室經費被凍結，可能領不到薪水；也有人今年要入學卻遲遲收不到簽證，恐怕趕不上開學。

5月28日美國國務院進一步要求各大使館停止與外國學生的簽證面試，預計加大對國際生的社群媒體審查，台生人心惶惶。

兩因素促使川普打壓哈佛

政治大學外交系主任吳崇涵分析，有兩個因素釀成川普與哈佛的戰爭。

首要原因是2023年以巴衝突升級以來，常春藤聯盟裡的大學有一系列反猶太、反以色列的抗議行動。

當川普要求眾大學提交國際學生的紀律處分紀錄等文件，以辨明哪些學生參加抗議活動時，僅有哈佛不願配合。

二是川普重視美國利益優先，看不慣政府補助大量經費給大學，學校裡卻有高比例國際學生，批評這是高教推動DEI（多元共融）過了頭，侵蝕美國自身利益。哈佛有27%的國際學生，其中約四分之一是中國人，更加深川普反感。

為打擊哈佛，川普先是在4月凍結哈佛聯邦補助款，金額高達22億美元，之後一路加碼，截至今日已累計凍結27.5億。

5月22日由川普鐵粉、美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）出手，以哈佛反猶、助長暴力、與中國共產黨合作為由，終止哈佛的「學生和交流訪問學者計劃」（SEVP）認證。

諾姆讓哈佛在該計劃下的「學生及交換訪問人員資訊系統」（SEVIS）失效，等同讓所有領有i20的國際學生就地非法，在校生只能選擇轉校才能更新i20，下學年哈佛也完全無法招收國際生。

哈佛台生三成考慮轉學

一名不願具名的台生指出，3月他收到哈佛公共政策碩士附帶10萬美元獎學金的邀請。過去他申請美國簽證皆相當順利，這次申請簽證卻被耽擱，過了半個月都未見狀態更新，今年能否順利入學仍是未知數。

另外，他原已確認在哈佛求學時的租屋處，房東考量他恐無法順利入學，竟將他的房子轉租他人。

李典璋指出，包含今年入學生，哈佛共有52名台生，面對高度不確定性的局勢都十分擔憂，只能與台灣駐波士頓教育組緊密合作並靜觀其變。

學生會內部初步調查發現，有三成學生有轉學念頭，若逼不得已轉學，有半數學生選擇留在美國就讀其他學校，另有25%選擇歐洲，17%選擇台灣。

一名有十餘年經驗的美國留學顧問表示，美國地方法官在國土安全部撤銷哈佛的SEVP認證後很快做出回應，發布臨時限制令阻止國土安全部，正證明美國作為三權分立的國家，在施政上有重大問題時能迅速改正。

他樂觀提到，美國作為海洋法系國家，相當重視判例，相信未來若出現不該禁止招收國際生的判例後，便不會再有類似問題出現。

吳崇涵則持不同觀點悲觀提到，只要川普繼續貫徹「讓美國再次偉大」（MAGA）的理念，採取保守主義排斥國際學生，動哈佛只是殺雞儆猴，未來大刀只會揮向更多學校。

他點名幾所常春藤盟校如耶魯、加州大學柏克萊分校、麻省理工學院、賓州與哥倫比亞大學，未來都很有可能被鎖定。其中哥大最危險，一來校內反猶力道極大，二來該校國際生高達四成，比哈佛還高。

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