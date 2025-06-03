史丹佛醫學教授：研究證實20幾歲的人最不快樂

【文／田孟心；圖片／OHSU/ Kristyna Wentz-Graff提供】

如何更想成為66歲，而不是35歲？

世人並不常談論衰老的好處，特別在女性群體，「更年期」可能是個禁忌話題。當人們歌頌青春，史丹佛大學更年期與健康老化計劃主任亞當斯（Karen Adams）從臨床經驗發現：世人對年齡一事懷抱不少迷思。

事實上，不僅女性有更年期，男性也要適應中年後身體的衰退轉變。此外，更年期能帶給人不少好處，而人類確實可以因為年紀增長而變得更幸福。

近期亞當斯受史丹佛大學專欄和《大西洋》雜誌邀請，談更年期的心理變化、治療指南，以及兩性該如何用健康心態期待一個「快樂的晚年」：

在來到史丹佛大學以前，我負責培訓俄勒岡醫科大學的所有婦產科住院醫師。這些住院醫師接受了非常良好的教育，精通接生、手術、避孕等各種不同的任務，但他們實際上並未學習「如何照顧40歲以上的女性」。

因此我成立了一個診所，我稱之為「40歲以上診所」，並愈來愈往大齡女性的福祉進行研究。在這過程中，我發現人們，包含醫療專業人員，從20年前就對於更年期和可行的療法有許多迷思，一直到今天，我們的研究團隊仍在努力消除那些錯誤資訊。

研究證實「更年期熱情」

我經常聽到有關更年期的誤解。最常見的情況是，這是「某件事的結束」。人們對這個過程感到悲傷，因為他們覺得「最好的年華」已經過去了。

但臨床上，存在一種叫做「更年期熱情」的概念。事實上，你的祖母和母親過得很開心，只是轉變過程需要調適而已。

確實，停經期很難熬，因為人體會經歷很多變化，去適應不同的「正常狀態」。不過一旦度過了難關，女性就會感覺自己在工作、人際關係、與伴侶相處、整體幸福感方面都更加快樂。她們也會對自己更了解，擁有更深刻的舒適感。

你知道人們一生中最不快樂的十年是哪一個階段嗎？大家或許會猜是50多歲或是更老，但多項研究顯示：20多歲是人最不快樂的十年。

人們在青少年和20多歲時最鬱鬱寡歡，然後會在30多歲到40出頭時變得幸福一些。接著出現一些低谷——40後半到50初期可能會有點掙扎。但再來就是無盡的好消息，60歲、70多歲，都是更快樂的體驗。

只要你能貫徹理想的生活方式，就能健康地變老。雖然，身體健康有一部份和遺傳有關，但我們的生活方式對70、80歲時的健康有很大的影響，而健康與幸福感之間又有絕對的關聯。

更年期，肯定是人生故事中值得被更加關注的一個篇章，它在很多方面都非常精彩。

從那麼一天開始，你的身體狀態發生變化，月經變得更難以預測和不規律。最終，你發現自己可能一年沒有月經了。當月經結束，所有與之相關的症狀都會消失，像是經前綜合症、骨盆疼痛、痙攣、月經性偏頭痛等等。

年華已逝？ 60歲人生才開始

還有一個人們很少談論的巨大好處。當月經停止，你就不用再擔心懷孕，此時，人們的性生活通常會得到改善，因為他們開始享受不用煩惱避孕問題的自由。

對我來說，更重要的是，這是女性一生中，在某個時刻開始掌握權力的階段，那是一種「知道自己是誰」的感覺。這個階段，女性累積了許多經歷和人生智慧，幫助她們理解這一點。

此時，你的人生還有一半，而孩子已經長大，或許正上大學。

我與我的更年期病患經常談論「如何重新接受自己作為情慾主體」的身分，並協助了解自己需要什麼。我並非認為性生活與更年期的熱情有直接關係，即使沒有這件事，人們也能擁有激勵人心、精彩絕倫的後半生。

另一個與「年華已逝」有關的迷思是，關於我們的外表。美容產品總是宣揚「衰老」和「吸引力」之間的錯誤二分法——人們不能看起來老，否則就會沒有魅力。

我認為關鍵是：我們必須避免內化來自外界對外貌的刻板評價，而這是一生的課題。父母應該教育孩子：傾聽，並且相信自己。如此一來，這將改變下一代面對衰老的態度。幸運的是，我感覺人們比以前更加意識到這件事的重要性。

談了這麼多更年期的好處，還是必須提及這個時期身體會發生的症狀，這是物理性的。

更年期婦女確實可能經歷潮熱、盜汗、睡眠障礙、關節痛、腦霧、陰道乾燥等症狀。她們的情緒可能被影響，對某些人來說，只是感覺有點煩躁，但嚴重的病患可能會淚流滿面，或者感覺不再享受以前喜歡的事物。

醫療照護應關注男女更年期

我在史丹佛大學更年期與健康老化計劃中的一項重大任務，就是教導其他醫療人員如何照顧經歷這些症狀的人。

其中，大多數病患都可以接受荷爾蒙療法，這是治療上述症狀的首選。

人們總是過度擔憂荷爾蒙療法的副作用如心臟病、中風、血栓、乳癌，卻無視病患體質、年紀、生活方式本身，才是那些問題的元凶。因此，當你未滿60歲，且沒有任何絕對禁忌症時，尋求專業諮詢後的荷爾蒙療法，確實是一扇機會之窗。

遺憾的是，大多數人都在沒有醫療護理的情況下度過更年期，因為這一領域長期缺乏醫療關注。根據2019年的一項研究，住院醫生們表示，他們在整個培訓期間只接受過至多一次關於更年期的講座。

值得一提的是，隨著年齡成長，男性也會經歷身體上的變化。他們可能會出現精力不足、體重增加、睡眠問題、性問題等症狀。有人也將這些變化歸類男性版的更年期，但根本的差別是，男性所經歷的變化不是因荷爾蒙水準的突然變化而引起。

但重要的是，衰老與變化，會發生在任何性別，並影響著我們所有人。每個性別的人都應該認識它、解開它，並最終解決它。

最後，我想強調的是：我寧願是現在的66歲，也不想回到35歲。

30多歲時，你正在嘗試釐清職涯、了解伴侶、想辦法弄清楚自己要住在哪裡。想要孩子嗎？要在哪裡養？在我們人生的20、30歲時，有很多決定要做，我們往往睡眠不足地面對挑戰和困難。但50、60歲時，很多這些問題都沒了。這真是太棒了。

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