雲林深山教育奇蹟！不良少年校長帶出金獎校園 花東學生也慕名而來

【文／簡嘉佑；圖片／王建棟攝】

走進這個校園，你竟分不清楚誰是師長、誰是學生。

穿著便服的學生們在校園奔跑，樟湖國中小七年級班導陳綺華對每個學生的名字都如數家珍，她叫住一個男同學，順手勾起他的肩膀，在他耳邊講悄悄話。目光望向走廊，校長陳清圳與小朋友們一同蹲在地上，討論這學期的專題報告，絲毫沒有校長的威嚴感。

坐落於雲林古坑鄉山區，距市區有一小時車程，卻有八成學生來自於學區之外，還有高雄、台南與花蓮學生遠道而來，甚至需要面試，才可以成為樟湖家庭的一份子。2022年，樟湖獲選教育部教學卓越的國中組金質獎，是其中唯一非六都的學校。

關鍵是全校師生的努力。陳清圳6年前加入KIST實驗學校體系，希望透過校際合作精進學校經營，卻發現教師本位的思維一時難改、加上學生情緒比過去更不穩，他開始推動讓師生內在穩定的課程，要求情緒學習、品格教育等非認知能力。

去年8月讓孩子轉學到樟湖國中的家長楊淑涵，驚訝孩子短短半年之間的巨大改變。從最一開始拒學，到現在總是自信分享校園趣事，「當一個孩子是被愛的時候，那種神情是藏不住的。」

樟湖國中小KIST

成立／2019年成為公辦民營實驗型學校

校長／陳清圳

SEL成效／8成學生來自於學區之外，更吸引外縣市學生報名參與

教法特色／重視社會情緒學習、品格鍛鍊等教學特色，打造努力學習，友善待人的校園

品格教學，思考沒答案的問題

在樟湖獨特的「品格思辨課」上，陳綺華要學生識別他人的情緒，但喜怒哀樂不在紙上，而在臉上。

所以她要4位學生化身演員，分別喝下剝皮辣椒水、蘋果醋、苦茶與糖水，其他同學則在台下，好好揣摩他們的表情玄機。

4位學生接過陶瓷杯，宛如接過毒藥，戰戰兢兢淺嘗一口，有人皺起眉頭、有人做出嘔吐的誇張反應，答案揭曉時，喝到苦茶的學生大喊，「喝一小口，覺得香香的，所以又喝一大口，苦爆了！」師生們兜不住笑意，瞬間充斥著歡笑。

品格思辨課堂上，學生喝下酸、甜、苦、辣的飲品，讓同學揣摩他們的表情。 王建棟攝

品格教育更融入各式課程，如八年級排球課，體育老師在球場放置任務卡，有些可以自行完成、有些則需要彼此協助，完成任務可以獲得白色或紅色的曬衣夾，協助他人則能拿到綠色與紫色的。

學生們來回奔跑，有的單獨舉球、有的雙人傳球，但他們身上都多了一個又一個五顏六色的曬衣夾。

活動結束，學生盤點著身上的戰利品，老師藉機丟出問題，「如果你正在完成自己的任務，但又有人要找你幫忙的話，你要怎麼辦？」

學生們陷入深思，比起考卷上的標準答案，有時沒有答案的題目反而更加雋永。

台師大心輔系特聘教授陳學志認為，SEL（社會情緒學習）的S就是「社會」，的確要在人與人互動的情境中才能學習，像樟湖等學校透過組織活動、圍圈討論，增加互動的環節，學生才有機會觀察非語言情緒訊息，做出雙贏的決定。

談情緒學習前，先穩住老師情緒

靠著巧思，將品格與情緒學習融入課程的老師們，都是陳清圳親自面試的精兵，而他挑兵選將的守則，就是心態。

「把孩子教好已經需要很多專業，還要加入品格教學，勢必有更大的壓力，如果老師內在不穩定，不可能做好這件事，」他直言，有老師抱著奉獻偏鄉的態度來，認為「我就是要改變偏鄉」，就會想強迫他人改變，反而更容易受挫離開；如果老師抱著學習心態來，更能建立師生的良性互動，也才能真正留下來。

王建棟攝

但校長口中的學習心態，可讓許多新任教師吃盡苦頭，不少教師初來乍到都不適應，甚至被迫將原有的教學方式打掉重練。

「我來的第一年就當導師，真的不知道自己在幹嘛，」學務主任沈筱蕾初到樟湖時深感挫折。

過去師培沒有教品格或情緒學習，只能自己瞎子摸象，直到與其他老師們共同備課，安排每週的教學目標，才比較有眉目。

新教師要從零開始學起，難免遇上挫敗。尤其樟湖超過五成是經濟、家庭結構、學習、文化和情緒等不同弱勢學生，也曾遇到沒網路就失控的網癮少年、週末被父母丟包在學校的孩子，挑戰甚鉅。

所以就算校園經費吃緊，陳清圳仍堅持每週安排心理諮商師，或提供教師專屬的「動滋券」，鼓勵老師在下班時間運動，就是想讓老師情緒更穩定，「如果老師陽光正向，帶出來的班級氛圍也會很不一樣。」

有「最美森林小學」之稱的樟湖，只要陽光露面，景致格外清朗，師生臉上的笑容也同樣熠熠生輝，陳清圳看在眼裡，但這還不夠，因為他相信情緒與品格不能止步於校園，更要深入家庭與社區。

找父母當「教育合夥人」

「教育合夥人」是學校對家長的稱呼。樟湖教師們不僅定期分享學生在校園的亮眼表現；學校也會邀請家長參與爬山、單車走讀等校園活動。

「我們還有以家長為主體的課程，」陳清圳指出，樟湖定期舉辦one-family課程，要把SEL與品格教育的觀念也傳授給家長，為了讓家長無後顧之憂來上課，甚至還會派人到府照顧小孩。

遇到家長不願意走進校園，師長就帶著學生主動出擊，走進社區。陳綺華難掩驕傲，分享著學生們的專題研究，包括發現社區頻頻出現被捕獸夾夾傷的三腳犬，於是結合學界與居民共同研發改良版捕獸夾。

樟湖校長陳清圳（右）與七年級導師陳綺華（左）常互開玩笑，聊起天來像老友。 王建棟攝

自我覺察才有內在動能與信念

情緒教育必須根源自我覺察，才有力量，這來自陳清圳自己的體悟。

陳清圳被樟湖老師稱為「不良少年阿圳」，國小就流連遊戲機台，甚至混幫派、偷錢或開鎖等事情一樣不漏，每節下課都有人要堵他。直到國一，他下定決心要脫離這樣的日子，每天吃早齋，告訴自己「不要再過這樣的生活」，3年後，考上嘉義第一志願，還當上歌手伍佰的同學。

從發覺自己的痛苦，到決心改變，他相信慘痛經驗能轉化，還能迸發出強大的內在動能。

他也曾親眼見證，有孩子因父親好賭，雙親離異，成績一落千丈，人生幾乎盪到谷底，「但我知道他的狀況後，就讓他當登山小隊長、用正向語言鼓勵他，發現還有光芒，不斷努力下，最終他整個人脫胎換骨，更考上雲林縣第一志願。」

類似的故事在陳清圳心中不勝枚舉，隨著推進情緒與品格學習，他希望學生都能看到不一樣的未來。

樟湖國中小的校園沒有圍牆，接壤森林與一片稀疏的茶園。由學生與社區老茶農合作，以無農藥的方式種植的紅茶包已被採購一空。

隨處都可是自我覺察的起點，校長室飄揚的紅茶香，也正是樟湖從校園走進生活的顯現。

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