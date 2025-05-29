有孩子後與朋友疏遠？歐美開始流行「好友共居育兒」

【編譯 田孟心】

根據調查，人們在有孩子之後很難抽出時間見朋友，但初為人父母，卻可能是人生中最需要朋友的階段。在台灣，YouTuber「好味小姐」嘗試與好友共居互助，這樣的趨勢也在海外盛行，有什麼利弊？

有了下一代之後，你有多久沒見到好朋友了？

住在波士頓的一對夫妻夏綠蒂（Charlotte Grinberg）和拉菲（Raffi Grinberg）在生下四個孩子後，有天出於好奇而計算：如果以目前的頻率拜訪他們最好的朋友，那麼在餘生中能見到朋友們多少次？

統計結果令人沮喪，和好朋友們相處的時間，在13-30歲時，比30-100歲時還要多很多。

在全球各地，許多為人父母者可能都遇到類似的障礙。

皮尤研究中心的報告顯示，超過一半的受訪父母表示，他們沒有足夠的時間離開孩子，與朋友見面。然而，為人父母階段實際上可能是人類最需要友誼的時刻，尤其在於一個社會愈來愈都市化、原子化的時代。

2017年， 《人口統計研究》雜誌發表了荷蘭的一項研究，調查了生育如何影響家長的人際關係。總體而言，友誼的強度和品質在人們成為父母後通常會下降並漸行漸遠，幸運的話，可能六個月、三年，或十年後有機會重拾，也可能再也不會。

「儘管我們會告訴朋友『你工作太辛苦了』或『你的新伴侶真讓人厭煩』，但我們從來不會指著孩子說『這傢伙讓我們分開了』，」作家戴維斯（Allison P. Davis）寫道，「隨著好友逐漸適應新生活，我無法忽視我們之間的疏離。」

賓州大學教授哥德西（Kristen Ghodsee）觀察，確實，現代都會家長有了孩子之後，通常會將自己「徹底孤立起來」。

但育兒帶來的混亂往往超出新手父母能獨自處理的能耐，且許多人的工作地點可能離原生家庭遙遠，或者與原生家庭關係緊張。

哥德西指出，基於人們發現自己渴求友誼，也真的需要幫手等原因，「圍繞友誼建立家庭生活」成了現代人一種又進步又傳統的替代方案。

好友共居，自己選的大家庭

一句流傳以久的俗諺：「養育孩子需要一整座村莊。」重要的是，村莊裡需要有許多成人。

事實上，台灣已有名人實踐著這樣的模式，像是YouTuber好味小姐，就是兩對夫妻創業並共居育兒。

在美國的夏洛特和拉菲，也決定打造一個這樣的「村莊」。他們在2023年帶著孩子搬進華盛頓特區的一棟聯排別墅，而他們的另外兩對夫婦朋友，則搬進隔壁棟。

他們六名成人可以互相依靠，他們的一共七個孩子，可以在各棟房屋之間自由活動。

其實，歷史上的大多數孩子都是在這樣的環境中成長，並得到非親生家長的成年人的幫助。人類學稱這類大人為「異雙親」（alloparents）——他們在許多哺乳動物、囓齒類、鳥類社群東都存在。

一些數據顯示，異雙親現象可能比人們想像的更加普遍。Zillow在2023年對過去兩年購屋者進行的一項調查發現，有14%的人是與朋友共同購買房子。

協助人們在親友住處附近購屋的Live Near Friends創辦人樂文（Phil Levin）也分享，在尋求其網站服務的近2,000人中，近半的人將「養育孩子」列為他們希望住在朋友附近的原因之一。

拉菲點出好友共居的吸引力：「你可以像從前一樣獲得大家庭的支持，但又是自己選擇的關係。」

好處與難關

探究「以友誼為中心的生活」的作家柯恩（Rhaina Cohen），訪談15位建立「好友共居生活」的人士，了解他們的家庭生活結構變化和影響。

「這些人的家庭不是獨立的磚塊，而是嵌入更大結構的石頭，」柯恩說，訪談的每一位家長都表示，他們獲得了迫切需要的支持，而且建立了更深厚的友誼。

例如夏洛特和拉菲發現共居後，友誼與親子關係很相容，父母們經常隔著陽台傳遞孩子的麥片和牛奶；當一位家長看起來很累時，另一家的家長會主動提議幫忙看顧孩子。

當他們隨意聚會時，他們的孩子可以互相娛樂；當孩子睡著時，他們只要走到隔壁就能前往朋友家享受「電影之夜」。

與朋友一起養育孩子，也可以讓​​下一代接觸到其他觀點，讓他們從不同的行事作風與思維中學習。此外，針對一些難以對父母啟齒的事，其他「大人」可能是很好的閒談與諮詢對象，像是孩子們遇到戀愛與社交疑難。

然而，柯恩也在田野調查過程中發現，一切並不會讓所有父母都事事滿意。

事實上，這些父母已經是人生至交，且克服了經濟差異（才能住在附近或同一棟），居住地點差異（可能有一方或多方要搬家），原生家庭價值觀差異（願意接納他們與朋友共居而不是與原生父母），但多人生活仍有意想不到的摩擦。

舉例來說，一名家長克莉絲丁分享，雖然她很感激輕鬆社交、分擔家務等支持，但她對女兒食用加工食品與看電視有更嚴格的規定，「我的孩子不明白為什麼另一對夫婦的孩子可以吃巧克力和繼續看卡通，她卻不可以。」

雖然，孩子們會發現學校同儕的家規各不相同，但當差異出現在自己家裡時，他們可能更容易覺得不公平。

一起撫養孩子的父母皆表示，爭論的場景並不罕見——是否允許孩子玩玩具槍，成年人可否在公共場所放置酒精飲料，以及如何分擔照顧責任和家庭空間等日常分歧。

但這些困難與不完美，正是親密的代價。對於夏綠蒂和拉菲來說，這標誌著他們這幾對夫妻真的愈來愈「像家人一樣」。

「在朋友們的包圍下，無論他們處於最好還是最壞的階段，分享著平凡或重大的事情，他們得到的遠不止這些，」柯恩寫道。

（資料來源：The Cut, Atlantic, Demographic Research, Pew, ）

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