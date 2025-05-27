AI秒殺人類工程師 現在矽谷科技家長都希望小孩讀「這類科系」

【文 田孟心】

曾經，因為Google、Meta等巨頭的誕生，科技業是人們期待的金飯碗；然而，在科技業最前沿的矽谷，人們已經不這麼想了。

真人工程師，吸引力下降

根據美國科技貿易協會對勞工統計局數據的分析，今年四月份美國科技領域的就業人數減少了21.4萬。

人力資源分析師（Victor Janulaitis）直言，IT就業市場規模已經萎縮，而「程式設計師」受到的打擊尤其嚴重，因為他們所做的許多工作現在都可以由AI完成，「幾乎所有IT部門都裁減了初階IT程式設計師、IT分析師，以及擁有電腦科學學位人員的職位。」

微軟裁了6,000人，根據《彭博》調查，被解雇的員工中有超過40%從事軟體工程職務。微軟執行長那德拉表示，目前微軟高達三成的程式碼已經改成由AI編寫。

Duolingo執行長馮安（Luis von Ahn）最近宣布，將合約工作都交給AI人才，未來，只有當團隊無法實現更多工作自動化時，才會考慮擴編人類員工。

OpenAI發布了最新的AI寫程式代理「Codex」，它將像熱門的競爭對手，Anthropic 的Sonnet以及Anysphere的Cursor一樣，能自動編寫程式碼、修復錯誤、執行測試——不太需要真人的參與。

科技業家長的新期許

在華盛頓州一家大型科技公司擔任應用AI主管的金尼（Jeannie Chung），是社交圈中許多家長的職涯顧問，她告訴《華爾街日報》，「坦白說，那些只需要邏輯思維的工作都快被淘汰光了，」「我認為鐘擺正在擺回『創造性』領域。」

從印度移民到美國的科技白領馬杜姆巴 （Rajeev Madumba），最初是靠著程式碼技能而獲得美國夢的入場券。他在兩個孩子還小的時候就鼓勵他們學習Python和其他電腦程式語言。然而，現在他不確定寫程式還是不是一個可靠的職涯路線。

如今，馬杜姆巴正在鼓勵十多歲的女兒培養音樂興趣，「我一直告訴女兒，如果其他方法都行不通，妳至少仍可以幫助別人學習唱歌和跳舞。」

另一位程式總監丹杜蒙特（Dan Dumont）則直言，「也許我的孩子們應該當承包商或水電工，」他說，「我們不應該強迫他們接觸科技。」

麻州職業管理者協會發言人費雷拉（David Ferreira）觀察，愈來愈多的家長也得出了同樣的結論——該州五分之一的高中生參加了技職培訓，比十年前增加了約30%。

AI與數據專家多爾蒂（Dan Daugherty）綜合自己給孩子大學選系的建議，選擇的職業路線愈包含以下特性，將愈能在AI時代生存：

●創造力和原創思維

●情緒智商和人際溝通能力

●哲學、倫理學與批判性思維

●適應性和終身學習

●以人性為中心的領域

●永續性與全球挑戰

●創業與白手起家的技能

（資料來源：WSJ, Techcrunch, The Verge, FT）

【延伸閱讀】

獨家專訪｜台積首席科學家黃漢森：長期圍堵中國沒用，台灣半導體人才現隱憂！

台幣匯率還會升到多少？美元、美債買點來了？

高齡駕駛人接近2000萬人 日本如何防範高齡駕駛出車禍？

哈佛畢業兒科醫師：父母最應該多餵孩子吃的食物

打電話給朋友、少喝酒 每天7個長壽小習慣

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載