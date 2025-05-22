為什麼愈來愈多人迷上「獨旅」？ Z世代與女性掀起單人旅行熱潮

【編譯 田孟心】

「獨自旅行」（solo trip）的搜尋量成長翻倍，社群標籤更多了十倍。根據統計獨旅者多為女性和Z世代，他們為什麼擁抱單獨出行？

考慮過今年夏天獨自去哪裡旅行嗎？這樣想的你並不孤單。

今年，在Google搜尋「獨旅」（solo trip）的人數，與五年前相比成長了一倍。社群媒體上也出現類似的趨勢，TikTok上「#solotravel」標籤，在過去三年中成長了近十倍。

「過往，在我準備踏上單獨的旅程時，『這樣安全嗎？』『找不到人陪你一起去嗎？』『不會孤獨嗎？』——總是有這麼多的問題集中在獨旅的缺點上，而較少人關注獨旅的好處，」熱愛旅行的臨床心理學家克特利（Jenna Kirtley）寫道。

然而，近年來，更多人會詢問她，「你有遇到很多有趣的人嗎？」或「你發現了關於自己的新知嗎？」。

為什麼人們開始熱衷獨旅？

獨自旅行，可能是個人化的展現。

2015年《國際旅遊研究雜誌》的一份報告指出，獨旅者能感覺到「內心的自由、逃離枷鎖，和勇敢」。

「就像壯遊成為年輕貴族的成年禮一樣，如今的獨自旅行不再是為了尋找遙遠的地方，而是為了尋找自我，」《經濟學人》在近期探討獨旅的專文中這樣定義。

HotelPlanner執行長漢思奇（Tim Hentschel）也觀察，現代人學會如何按照自己的期待管理空閒時間，把自己的興趣和理想放在首位，而不是迎合團體。

另一項刊登在《當前旅遊議題》的研究發現，變革性體驗和靈活性，是獨自旅行者的主要動機。

規劃行程時，獨自旅行者可以自在決定要在一個地方待多久，而不用配合他人的需求，例如在博物館待上8小時或者10分鐘。

對於經常獨自出行的克特利來說，獨旅的隨機性特別迷人，「我發現自己租了一輛摩托車，騎到山里，乘坐熱氣球，和峽谷探險，」「這些新體驗初期都讓人有點緊張，但克服了就非常滿足、自由，並且與內心的孩子緊密相連。」

近年來社會和政治環境的變化，也讓獨自旅行變得更可行，尤其是對女性而言。根據2023年的《獨自旅行統計》，過去兩年獨旅者人數增加了42%，其中84%為女性。

來自英國雷丁的26歲內容創作者布林（Rosie Breen）就一個人去過義大利、越南和泰國旅行，並表示這是一種「自愛」的行為。

獨自旅行協會的創辦人瓦奧（Janice Waugh）分析，女性會透過獨自旅行來表達她們的身份認同感，這是20世紀中末興起的個人主義和女性獨立潮流的一部分。此外，女性也仍然負擔更多家庭照顧責任，因此她們可能會透過獨自旅行進行自我賦能和療癒。

對於被科技環繞的Z世代而言，獨旅更成為一種主流概念。

近期對Z世代女性的一項調查顯示，超過一半的受訪者有興趣獨自出國，83%的人表示她們受到社群的影響。

網紅和其他用戶都分享了引人入勝的獨旅故事和照片，社群媒體不僅使獨自旅行變得正常化，甚至必然化，「不要再等別人陪你了！」23歲的網紅費西赫（Islam Fessih）第一次獨自旅行後呼籲他的TikTok粉絲。

顧問公司麥肯錫發現，千禧世代和Z世代在旅行上花費的收入比上一代更多。許多人推遲結婚生子，以便能夠靈活地出去旅行。

最後，獨旅的熱潮也多少受到了疫情推動。疫情下的遠距工作催生了另一種旅行方式，人們可能會在幾個月內訪問多個城市或國家，一邊獨自旅遊一邊工作。

獨旅，並不孤獨

乘著這樣的趨勢，出現了Just You和Flash Pack等公司，專門為單獨旅行者提供服務。而Newmarket Holidays、Riviera Travel和Jules Verne等公司，甚至僅限單獨旅行者。

雖然許多人選擇獨自旅行是希望獨處，但也有不少人期待旅行中的社交，結識新朋友或是新戀人。

為此，獨旅公司Flash Pack想出「獨自抵達，結伴而去」的口號，行程設計上，會特別設計讓人們能認識、熟悉同路的夥伴。另外兩家公司G Adventures和Hostelworld還創建了自家具有社交元素的App，讓獨旅者有平台進行交流。

如果對與新朋友交談感到緊張，布林分享，最好的辦法就是「離開旅館的房間，然後和某個人打招呼」，即使只是詢問旅館接待人員「推薦去哪裡？」，「你會發現自己正在進行令人熱血沸騰的冒險。」

也有些人並不熱衷與同行者結伴，但對於在地文化交流感興趣，而獨自旅行能讓人充分融入。

獨旅者可能有更多機會練習當地語言，而當地人看見他們一個人時，也往往更願意主動聊天、邀請作客。

克特利分享，她就曾經在越南意外受當地人之邀帶領參觀小鎮，和到對方家裡用餐。

不過，身經百戰的獨旅者都提醒，安全仍是單獨出行時必須警惕的議題。諸如攜帶警報器、不透露居住地、謹慎評估互動的陌生人、與自己國家大使館保持聯繫等措施，獨旅者都需要特別關注。

自由旅行作家達林（Georgie Darling）總結，人們過去常常看不起獨自旅行的人，「大家以為你是出於無奈才這麼做，但現在它更像是一個『很酷的概念』。」

（資料來源：BBC, Guardian, Economist, Forbes）

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