兵推示警／放棄核能 台灣被中共攔截天然氣能撐幾天？

【文 吳靜芳】

海軍上將出身的國民黨立委陳永康，一手推動的民間兵推「2025TTX區域安全兵推」已經進行到第三次。

3月初，在能源場次中，兵推假想中共在南海強行攔截運送液化天然氣（LNG）的船隻，導致台灣天然氣供應中斷超過10天，同時利用無人機攻擊我方超高壓變電站，造成北、中、南部的電力傳輸系統出現嚴重故障。

在陳永康眼裡，能源系統的脆弱，會是台灣國家安全最大的弱點；未來因AI等產業需求，台灣的預估用電量一定會增加。

然而，核三廠即將停機，台灣供電沒有了最後這3%的核電，將更大程度倚賴天然氣的當下，進口天然氣的路徑又可能受到中共侵擾威脅，燃氣電廠需要的基礎建設如三接、四接、五接等也拖宕多年，再生能源裝置容量縱使增加，但是供電仍然不穩定。

脆弱電網恐讓台灣不戰而潰

「我們可能會缺電，」陳永康憂心，電力是整個社會運作的重要基礎，假設電網因外力或內部人為因素影響，供電長時間中斷，將直接影響到醫療、民生等重要設施。

「國軍防衛台灣，假設打3個禮拜；但電網被破壞掉，3天不能恢復，社會崩盤，不管誰當總統，政府都會垮台，」他指出，這是國軍怎麼增加軍備都無法應付的問題，恐正中對岸下懷。

前陣子《英國衛報》報導，遍布台灣的便利商店被視為戰時社會韌性的解方，政府規劃將全台1.3萬家超商轉為戰時應變據點，作為緊急聯絡和民生物資站。

但是，戰時敵方第一個破壞的就是電力系統，斷電後超商亦無法運作。

核三馬上就要除役，現階段要搶救台灣的能源韌性，可以做些什麼？

中央大學管理講座教授梁啟源認為，台灣急迫需要公開透明討論備轉容量率預估數字。

備轉容量是電力系統正常供電之外，為應付突發狀況如機組跳脫、負載突增，而預備的可立即啟用電力容量。簡單來說，備轉容量是萬一發生意外時，能馬上上場補位的電力；備轉容量率，就是衡量電力系統有多少「板凳球員」，能馬上應急。

梁啟源批評，台電近年不再公布未來的備轉容量率預測，改以數字較為亮眼的「備用容量率」取代，但是備用容量率是系統總裝置容量扣掉尖峰負載後的剩餘容量比例，並不代表能夠馬上上場補位。

專家：建議重啟核能

當備轉容量率低於10%時，便代表供電吃緊。梁啟源依台電資料統計修正換算，發現2023年備轉容量率低於10%的天數高達70天，遠高於台電所公布的7天；去年更攀升至119天，幾乎是官方公布數字的17倍，顯示台灣供電緊繃的程度，遠比官方說法要嚴重。

梁啟源建議，短期內應延長現有燃油與燃煤舊電廠的壽命，「延役的話，至少明年和後年備轉容量率還會是正數，」 中期則應研議重啟核二、核三廠。

儘管核電在台灣總用電量佔比已低於3%，但在再生能源供應不穩、天然氣建設進度落後的情況下，核電可作為穩定的備援電源。儘管重啟核電約需2至3年，仍是可行選項之一。

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