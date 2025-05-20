永豐餘：別再叫我們傳產！金控、電子紙營收翻倍 集團5年成長超六成

永豐餘把厭氧菌養得好，4小時就能讓有機污水產出沼氣來發電，除了處理新屋廠自己的水，還切入環工事業。 王建棟攝

【文／劉光瑩；圖片／王建棟攝】

永豐餘5年成長超過六成，在傳產逆風中極為罕見。頭號功臣當屬旗下永豐金，佔比過半、躍為集團主力。百年紙廠更大膽革自己的命，養出電子紙龍頭、幫新北三成廚餘發綠電，今年升上50大集團第36名。

什麼叫廢物變黃金？位於桃園新屋的永豐餘工業紙廠，就是活生生例子。

身處全台最大的沼氣發電中心，人站在十米高的厭氧塔旁顯得渺小，如黑色蒟蒻般的厭氧菌在塔中翻騰。

工紙製程排出的泥漿污水，原帶有微微臭氣，卻在經厭氧處理後，成為清澈放流水，同時產出沼氣發電，

可供應全台1.2萬戶家庭。

只要菌養得好，消化製程污水4小時就可發出綠電，所需時間比同樣設備短上許多。這裡，連結了永豐餘的過去與未來。

曾任能源局長的葉惠青接任永豐餘投控董座，讓傳統紙業成為氣候科技企業，是他重大使命。

「100年前，永豐餘的定義是紙業，」永豐餘投控董事長葉惠青說，「現在，我們是氣候科技公司。」

「不要再叫我們傳產了！」葉惠青疾呼。

歷任中央能源局與地方經發局的葉惠青，3年前被找進永豐餘領軍碳管理事業，去年被選為董座，凸顯出永豐餘對能源事業的野心。

面對中國產能過剩的巨大壓力，在今年《天下雜誌》50大集團榜單上，傳產製造起家的集團不少營收衰退。

百年集團的因勢利導

永豐餘排名第36，營收成長超過六成，在傳產集團中僅次和泰與華新麗華，更是上市企業中罕見的百年老店。

永豐餘集團的善變，葉惠青形容為「因勢利導」。

集團第一代創辦人何傳，百年前以肥料與雜糧買賣起家，1950年代在高雄開始造紙，還曾是亞洲工紙龍頭。

因全球數位化浪潮，再加上疫情以來造紙產能過剩，全球紙業產能利用率兩年前已低於八成，還持續下探。

幸好，經過多年累積，永豐餘如今的主力事業已經變成金融。

集團旗下包含銀行與證券的金控營收5年來翻倍，比重過半；元太科技營收佔比約一成，5年來也翻倍；佔營收三分之一的紙事業群，也有個位數成長。

早年會切進金融與電子紙，「永豐餘是不能不為，」台大國企系名譽教授李吉仁分析，「紙業高污染、高耗能，利潤與未來環境永續性都有限。」

永豐餘的蛻變，印證《黑天鵝》作者塔雷伯的「反脆弱」概念。真正堅強的企業，不該像石頭，雷打不動；而能把衝擊當作鍛鍊，經過壓力訓練，使肌肉變強壯。

「金融、科技和碳管理的多角化，就是『反脆弱』體現，」葉惠青認為。

最接地氣銀行，當成長利器

「在台灣做實業的確辛苦，成本愈來愈高，成長性有限，金融是對的方向，」福邦證券執行董事黃顯華對永豐餘表示肯定。

永豐的金融路線跟別人最不同的特色，就是「接地氣」。

永豐金前身可追溯至1948年創立的台北區合會儲蓄公司，這是台灣第一家民營中小企業銀行，起源於標會制度，服務普羅大眾。

李吉仁就觀察到，永豐因此能切入別的銀行做不到的生意。早在十年前，永豐銀就成立農產智慧交易平台，服務果菜、漁產、肉品及花卉等批發市場，把這些過往以現金交易為主的客戶都納入旗下。

「永豐可說是最接地氣的銀行，」他說。

在金融領域，永豐也積極耕耘綠色金融。曾任職儲能產業的葉惠青，就有親身經驗。他過往親自跟多家金融業談儲能系統放款都不順，直到碰上永豐銀才成功，讓他印象深刻。如今，永豐銀放款的太陽光電場市佔率高達三成，是業界最高。

問題變解答，紙廠成綠電專家

「綠色金融跟碳管理事業，可以產生綜效，」台北大學自然資源與環境管理研究所退休教授李堅明也認為，永豐餘從紙業出發，耕耘碳資產，未來產生碳權、碳匯，都有助打下綠色金融根基。

造紙是老產品，但污水變綠電卻是新技術。這兩項，永豐餘都做到第一。

元太科技近年強勁成長動能之一來自電子貨架標籤，能隨時更新品名價格，解決缺工痛點。

在集團近15年的蕭振宗，從造紙現場主管轉型為沼氣發電專家，如今擔任集團內專精水處理的三越企業總經理。

他的沼氣之路從十多年前起，當時可說乏人問津，經過無數次失敗後，才養出全台灣活性最佳的菌。

「過去不夠重視生質能，是最大挑戰，」蕭振宗坦言，在台灣，大家談到再生能源，都只知道風與光。在德國，生質能比例高達10%，相較之下，台灣只有1%，發揮空間仍大。

永豐餘從造紙延伸出環境事業，如今不僅處理自己污水，從2022年起，更有一半沼氣料源來自外部，包括食品、通路甚至科技業的有機廢棄物，打造全台最大生質能中心，一年處理十萬噸污泥，穩定產出綠電。

今年起，三越旗下豐川綠能成功進駐桃園龜山水資源中心，把原本的水處理廠升級為綠能中心，不只幫新北消化三成廚餘，還正跟許多科技業洽談綠電合約，完成減廢、發電、賣電一條龍。

過去曾任能源局長的葉惠青，有許多發揮空間。除了三越，還有永餘智能專攻儲能、永豐能源做替代燃料，目標是讓紙業事業群朝環工與綠能顧問轉型。

「造紙就是從樹木而來，」李堅明認為，永豐餘回應氣候變遷責任，從污染傳產變成永續，是無悔方向。

淘汰自己，養出電子紙小金雞

永豐餘還有個小金雞——做電子紙的元太科技。從亞馬遜Kindle電子書、超市電子貨架標籤，甚至戶外大型全彩看板，運用愈來愈廣。

電子紙是現任永豐餘學院院長、集團二代接班人何壽川，近30年前就拍板的方向。他當時到美國被電子紙技術嚇到，意識到數位化將衝擊紙業。

於是，元太科技早在2005年就投入電子紙，雖曾一度低迷，還面臨韓國關廠風波，但撐過低谷後，在近年減碳與缺工推波助瀾下，元太成為電子紙全球龍頭，甚至一度躍為股王。

「電子紙崛起，是元太抓到了減碳、減廢趨勢，再加上全球人力短缺的需求，」李吉仁認為。

這不只對環境好。閱讀一本電子書，碳排是紙本書的五分之一；戶外大型看板，若使用電子紙技術，能耗不到一般LCD螢幕的1%。就連友達光電，近期也宣布跟元太合作，顯示得到面板龍頭的肯定。

電子貨架標籤，更解決了當下全球缺工的痛點。只要系統一改，電子標籤就能自動更換價格，省下大筆開銷與人力，已從歐美逐漸擴展至日、韓、星、泰等亞洲市場。

然而，即使高度多角化，永豐餘集團仍有挑戰。

紙類事業仍佔集團三分之一營收，集中台灣、中國與越南等地，受產能過剩影響，成長不顯著。

儘管綠能產業是新亮點，李堅明提醒，台灣競爭已白熱化，建議往國際佈局。

「台灣不能只出口產品，更該出口減碳力，」李堅明強調，產業過去賣產品愈多愈好，現在應該改賣知識。

這與葉惠青的想法不謀而合。

他認為，永豐餘的國際化佈局，從1970年代的整廠輸出到印尼、泰國，現在重心轉向生質能減碳技術輸出，鎖定東南亞與印度市場。

「過去台灣送農耕隊到友邦，現在我們加入『綠耕隊』，」他說，目前鎖定東南亞與印度，要協助開發中國家減碳，賺綠金更對環境好。

真正的「反脆弱」，不是揚棄傳統，而是直面核心的脆弱，再把劣勢化為優勢。永豐餘如今的強韌與多元，就是最好的體現。

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