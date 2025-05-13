為何連藍營都想罷傅崐萁？二階罷免達門檻1.7倍 還能回鍋當縣長嗎？

【文 蔡立勳】

根據花蓮縣選委會統計，微光花蓮送出的罷免第二階段連署書，初步合格份數為3萬2766份，約為罷免案成案門檻的1.7倍，遠超過民團設定的2萬5000份目標。

四關鍵促成連署過關

這組由花蓮各方人馬集結而成的「傅仇者聯盟」其實不分黨派，成軍的背後有四個關鍵時間。

花蓮縣議員楊華美指出，首先是3月初，花蓮知名的退休國中教師、被稱為「葉霸」的葉春蓮，在活動中對著傅崐萁大喊「通匪」，卻遭工作人員架離，傅則說她是「綠營側翼」，惹怒不少在地人。

正醞釀明年參選花蓮縣長、出身地方政治家族的縣議員魏嘉賢也發文表示，葉春蓮是值得尊敬的好老師，絕非側翼。洪水般的民意，迫使傅崐萁出面道歉。

第二波是3月中，檢調帶回花蓮縣府十多人訊問，民政處長明良臻遭羈押，起因是戶政人員曾登門詢問縣民，填寫罷免連署書是否為本人，被質疑「查水表」。

還有4月初，曾是國民黨花蓮縣黨部主委，現為無黨籍的花蓮縣議長張峻在臉書發文力挺罷免，在地方媒體《更生日報》頭版刊登支持罷免的廣告。

張峻這一挺，「我們發現，原來有這麼多深藍、大家說的正藍軍願意站出來，」微光花蓮發言人W先生說。

為何連藍營基層也倒戈？

不只個別支持者站出來，藍營基層民代與議員，也不乏有人私下協助遞交連署書。

因為傅崐萁、徐榛蔚夫婦前後擔任四屆花蓮縣長，「家天下」色彩太過鮮明，也寫下台灣民主史的紀錄，傅崐萁因而被外界戲稱為「花蓮王」，花蓮則是「花蓮國」。

而且，傅在花蓮不是當縣長，就是立委，對於地方有心想更上一層樓的政治人物，形成一道天花板，「國民黨內很多人氣他，但不敢表現出來，」楊華美觀察。

綠營到花蓮後，與黨內民代合作，鎖定花蓮市、吉安及玉里等人口較多的鄉鎮，盡可能催出既有的選民連署，也與微光花蓮分進合擊進行「巷戰」，協助不敢公開到連署站的民眾，到府收取連署書。

但沒人想到，微光花蓮4月中旬發現，近4000份連署書的格式錯誤，必須重簽，反而成為第四個關鍵。

W指出，這起事件激發部份縣民的危機感，重簽的民眾不但自己簽，還會拉著沒簽過連署書的親友加入。

傅崐萁還能回鍋當縣長嗎？

傅崐萁施政期間，不僅走遍花蓮上百個原民部落，當地弱勢民眾領到的白米袋、小學學童的聯絡簿、清明節的紙錢包裝，都印有他與太太徐榛蔚的合照。

「他的確是服務做很好的政治人物，也很知道怎麼運用手上的執政資源，所以能打敗花蓮的地方派系，這是他的手腕，有些東西還是要佩服他，」一位藍營前黨務高層直言。

傅崐萁藉由執政資源拉攏不少社團組織，如十八省大陸同鄉會、花蓮縣總工會、獅子會等等都是他的後盾，農會系統也在他的掌握之中，形成一個龐大的利益共同體。

儘管罷免結果未定，花蓮地方已有傳聞，傅崐萁正佈局明年回鍋參選縣長。然而，國家安全研究學會5月7日發布的民調顯示，不支持傅崐萁參選縣長的民眾高達五成三，支持比例僅有兩成六。

從罷免連署至今，種種跡象表明，傅崐萁二十多年來在花蓮打造的政治網絡已出現破口。破口是否持續擴大，預計於暑假登場的罷免投票將是關鍵。

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