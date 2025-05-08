你喝水的溫度錯了嗎？ 醫生：溫度比你想的更重要
【編譯 樂羽嘉】
很多健康報導和教練都強調喝水的重要性，哪些時候該喝冰水、哪些時候喝溫水比較好？
人體含有大量水份，男性成人每天應該喝15杯水、女性成人每天應該喝11杯水。常溫水、冰水、結冰水、熱水，每個人都有自己喜歡的飲水溫度。而根據醫師和醫學專家的說法，如果要享受喝水的最大益處，水溫是不可忽視的一環。
醫學專家發現，在正確的時候喝下正確溫度的水，可以對健康產生正面影響，包括我們消化食物的方式和健身的表現。
‧常溫水：消化系統最好的朋友
何時喝應該喝常溫水？
許多營養師和健康專家建議早上起床第一件事就是喝常溫水（大約攝氏20度），溫和地啟動你的消化系統、促進腸道運動。很多人把這種溫和的做法稱為「日式水療法」，並鼓勵一醒來後先喝4到5杯水，等候45分鐘後吃早餐。這對於每天早上補充水分也很有幫助，因為常溫水通常很好吞下。
有證照的中醫師布雷克威（Dr. Jill Blakeway）指出，「我們中醫提倡喝溫水，是因為對消化系統的效用。」
「喝冷水讓食物中的脂肪凝固，可能使消化系統變慢。」而常溫水能被人體更快速吸收，對腸胃的負擔最小，特別適合腸胃敏感的人。
‧冰水是健身、熱天的好夥伴
何時應該喝冰水？
冰水（攝氏5度到15度左右）是運動員和健身愛好者的好朋友，在炎熱的夏天能夠冷卻正在運動或剛結束運動的身體，也能給你的新陳代謝一點小刺激。研究指出，你的身體在將冰塊加熱至體溫的過程中，每盎司冰塊大約會消耗5卡路里的熱量。
研究顯示，喝冷水能夠啟動一種特殊的反射，幫助你更快停止流汗，有效降低核心體溫並改善整體運動表現。
腸胃科醫師威納（Dr. Brian Weiner）說，「研究發現，身體還沒完全吸收水分前，就會停止出汗。」
「人體有某種反射機制會辨識液體的攝取，而研究顯示，這種反射在喝冷水時反應更明顯。」
‧熱水有助於舒緩不適
當你感冒、喉嚨痛或鼻塞時，一杯熱水（約攝氏55到70度）可以有效舒緩不適。一項2008年的研究發現，熱飲可快速、持久地舒緩流鼻水、咳嗽、喉嚨痛與疲倦等症狀。
熱水產生的蒸氣有助於疏通鼻竇，而溫暖的液體則可放鬆腸胃肌肉。一項小型研究顯示，這對手術後恢復期的患者也有幫助，包括讓患者變得比較舒服、改善消化健康。熱水和溫水都可以減輕壓力，讓身體保持舒適的溫度，但要注意，超過攝氏70度的水可能燙傷食道與舌頭。
哪些時候該避免喝冰水、溫水或熱水？
雖然大多數醫生都同意「喝足夠的水」遠比「水的溫度」更重要，但在某些特定情況下，仍需特別注意：
偏頭痛：不要喝冷水！2001年研究發現，原本就容易頭痛的人，若喝冰涼的飲品可能會引發甚至加劇症狀。
食道賁門弛緩不能症（Achalasia）：如果你的食道功能受損，冷水可能會讓症狀惡化。建議改喝溫水，能幫助放鬆下食道括約肌，減輕不適感。
大熱天：有些民間說法流傳喝熱水能解暑，但熱水其實會讓人覺得比較不渴。營養師莉塞托（Vanessa Rissetto）提醒，若你因此減少攝取水分，在你大量出汗、身體努力冷卻時可能不太好。
（資料來源：upworthy、Healthline）
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