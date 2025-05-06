92歲阿嬤進健身房 從車禍後差點臥床 到放下拐杖、變「硬舉」紅人

【文 鄭景雯】

每週日下午，是鄭陳金梅最期待的時光。她的「表演舞台」不是音樂廳，而是健身房。節目不是唱歌跳舞，而是一場硬舉秀。

92歲的鄭陳金梅舉起六角槓，身旁的孫女陳姵君高聲歡呼，手機鏡頭對準阿嬤，像啦啦隊一樣替她加油打氣。

她年紀最長，鼓舞爺奶來運動

鄭陳金梅在健身房裡年紀最長，在這裡，白髮多於黑髮，比她年輕的7、80歲爺奶們，多半受她鼓舞而來，大伙都叫她金梅阿嬤。

金梅阿嬤不會用社群網站，卻是IG上的銀髮紅人。去年一段比賽影片，她露出燦爛笑容，硬舉45公斤的六角槓，點閱數突破420萬次，路透社和BBC都報導。

鄭陳金梅會來運動，跟一場車禍有關。

在家休養更虛，有動才有希望

幾年前她被摩托車撞倒、手腳骨裂，在家休養後，卻迅速退化。她的手臂關節開始沾黏，甚至出現帕金森氏症與失智初期的徵兆。

「她原本能出門買菜、跟鄰居聊天，結果車禍後變得愈來愈安靜，」正當她苦惱該如何幫助阿嬤，看到「練健康」在IG主打高齡銀髮健身，陳姵君試盡各種方法，才把金梅阿嬤帶進健身房。

「我第一次來是撐四腳助行器進來的，」金梅阿嬤說，她年輕時練過外丹功，但從沒摸過壺鈴、槓片，「剛開始覺得那些器材很恐怖，」也不太相信運動真的能改善什麼。

經過一年訓練，她已能不靠拐杖走路，肩膀疼痛減少，能自己穿衣、擰毛巾，駝背也大有改善。

他失去阿嬤後，推高齡者健身

看著阿公、阿嬤們變得健康有活力，黃元杰很有成就感，證實他2018年創辦「練健康」的決定沒有錯。

黃元杰的阿嬤原本活力十足，一次跌倒卻讓她快速退化、失智，最後長期臥床過世。再加上他曾因十字韌帶斷裂，有一派醫生要他少動多休息，實際體驗卻發現，過度靜養讓身體虛弱。

反倒幫他開刀的北榮醫生要他術後隔天就下床走路，讓他好奇醫生為何有不同建議？於是上網找資料。

有農經背景的他，最訝異的是從健保資料發現，有人一年看病次數超過365次，認為不僅浪費醫療資源，也養成長輩有疼痛就到醫院報到的壞習慣。他找尋美國資料，發現身體病痛或術後復健，應與運動結合，才能改善。

於是他改找了其他志同道合的投資方，在台北市南京東路地下室開設第一間健身房。

向子孫行銷，會員逾半是長輩

「行銷目標其實是兒女、孫輩，」黃元杰說，大家看到跟自己父母或阿公阿嬤一樣年紀的長輩，得過帕金森氏症、走路不穩，運動後能舉起40公斤的重量，也會希望長輩跟他們活得一樣健康。

練健康從第一年80個會員起步，至今年3月已成長至近4500位會員，平均年齡53.7歲，其中超過一半是50歲以上。營收表現也從2022年的1000多萬元，到去年突破5000萬。

針對初學者與高齡者，練健康也建立一套科學化評估系統。教練團隊需持有國際四大健身證照之一，並定期分享案例、舉辦體測與學測。團隊中也有物理治療背景，從專業角度開出個人化的運動處方。

「我救不到自己的阿嬤，但我想救其他人的，」黃元杰說，他最大的願望，是讓長輩最常去的地方，「不再是醫院，而是健身房。」

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