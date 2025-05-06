南投瀕危學校翻身奇蹟小學 校長如何刷新小鎮紀錄、家長跨區搶讀？

受少子化與人口外移衝擊，許多偏鄉小學正在整併邊緣苦苦掙扎，南投竹山秀林國小校長楊清豐卻逆勢帶領學校成長，學生數9年暴增3倍，從被嫌爛到如今擠破頭。他有什麼「魔法」？

走進南投竹山秀林國小的校長室，像走進馬戲團倉庫。

等身高的魚形大風箏掛在屏風，帶有鐵鏽的獨輪車靠在雜物堆旁，畫具、畫架與木工工具堆在窗前，還有十幾座獎盃錯落放在地面與櫃上。

這些全是校長楊清豐的收藏與嗜好，辦公座位後方還有幅巨大城市夜景掛在牆面。「喜歡玩攝影，自己拍的，」他不好意思地說。

南投秀林國小校長楊清豐帶領瀕臨廢校的秀林國小，成為搶手學校，許多學生跨區就讀。 莊凱程攝

他穿梭各界玩出豐富人生，同時把這份精神融入治校理念，喊出「玩轉竹山森林小學」的口號，要求所有學生都要會演奏竹樂和騎獨輪車等，從中學會耐挫與獨立等軟實力。

學生表現好，家長口耳相傳，瀕臨廢校邊緣的秀林國小經過9年竟搖身成為搶手學校。從單年新生數不到3名如今年年招滿20人，刷新竹山的小校紀錄，堪稱奇蹟小學。

學校被嫌爛、老師也離開，花兩小時說服家長

難以想像，眼前明亮且竹藝品四處點綴的校園，過去曾如廢墟，是當地家長口中的「爛學校」。

回首2015年接任校長，楊清豐坦言需要勇氣。

【小檔案】楊清豐

出生／1971年

現職／南投縣秀林國小校長

學歷／彰師大藝術研究所碩士

經歷／台中市東興國小、南投市光華國小、埔里鐘靈國小主任等

畢業自彰師大藝術教育研究所，他曾輾轉任教於台中與南投多所小學，甚至經歷分校整併。他早已見過大風大浪，實際走入秀林才發現挑戰艱鉅。

「那裡原本長滿一片姑婆芋，」楊清豐指著中央穿堂上的屋頂說。他當年與總務主任走上屋頂，花了整整一天才清完。不只屋頂植物叢生，校地多處步道佈滿容易讓人跌倒的濕滑青苔。穿堂還有燕子築巢，行經時得留意燕子低空飛過與鳥糞。

硬體百廢待舉，校內人數同樣少得可憐。他接任時學校僅有約20人，因為幾乎沒有新生就讀，在縣府「三人不成班」的規定下，班級數從6班被迫減至4班。

部份學區家長對學校前景沒信心，提早把學生送去其他學校形成惡性循環。老師同樣擔心學校被裁撤，紛紛申請調任，最後只剩兩名老師留下。

對一名新任校長而言，楊清豐手上幾乎集齊所有爛牌。但他選擇視危機為轉機，因為百廢待舉等同拓荒，眼前是一片新大陸供他大展拳腳，透過資源調度與努力奔走，硬是扭轉牌局。

學校沒老師，他上任時拚命招考，迎來一批年輕新血，願意陪著他嘗試新教法。家長不敢來，他學區內挨家挨戶說明教育理念，最久一次談了兩個半小時。

「先跟阿公阿嬤講，爸爸下班回來我再講一次，媽媽下班回來我又講一次，」他哭笑不得。

在團隊拚搏下，學校漸有起色，前兩三年新生數仍維持低檔，後來人數愈來愈多，如今全校有6個班共76名學生，其中59名為跨區就讀。許多家長想送孩子來讀還被婉拒，原因是校內可接駁學生的車棚不夠大，顯見搶手程度。

玩獨輪車的自信經驗，讓學生課業也變好

秀林能翻身，有理念、團隊與資源三大關鍵。

楊清豐重視「玩」，認為學生能藉著玩耍變得自信與聰明，這樣的教育理念來自他的成長經驗與實證研究。

54歲的他幼時在屏東市的高屏大橋旁長大，童年常在田野間嬉戲，喜歡抓小鳥、釣青蛙。

北上念大學時為了打工賺錢，曾考取救生員執照擔任游泳夏令營的教練，工作忙到腳毛曬成金色。大學時被老師莫名推坑學獨輪車，如今是獨輪車協會認證的裁判與教練。

抱著「多學一點不會少一塊肉」的心態，他的才藝多到讓人眼花撩亂。看似博雜，但他認為正是這樣的跨界經驗，讓他在無形中養成許多難得的軟實力。

南投秀林國小竹樂團是全縣第一。 莊凱程攝

「現在孩子感覺統合能力變很弱，」他感嘆，當代家長孩子生得少，大人都把孩子保護得好好的，加上常用3C育兒，孩子少了許多自由探索玩耍的經驗，感統能力變很差。

為此他努力把孩子從螢幕中拔出來，把玩性找回來。他引進竹樂、竹藝與獨輪車課程，這些課外活動背後都有教育考量，譬如獨輪車可以鍛鍊平衡與耐挫力，學生如果能把這麼困難的才藝學好，有了自信後學其他科目時會更有信心。「這是高峰經驗，」他引教育心理學的專有名詞解釋。

公立學校被他打造成實驗學校一般，楊清豐坦言自己在推動時多少有顧慮，不確定教師與家長接受程度與成效。

為此他循序漸進，譬如推獨輪車，他先帶自家3台來學校找有興趣的同學嘗試，教師與家長看到學生表現好，自然提升投入新活動的動機，最後成為全校運動。

陪楊清豐一同打拚9年的教務主任盧孜瑛指出，團隊願意陪著他嘗試，主因是他總親力親為，不會把工作丟給基層做。教學過程中看到孩子有進步，且家長支持，自然願意繼續做下去。

呼朋引伴爭取千萬補助，幫家長「全日照」

空有理念與團隊還不夠，軟硬體設備都要錢，如動輒3000元的獨輪車，秀林為了讓學生一人一台，全校竟有80台。

楊清豐透露，秀林極少募款，能有這麼多資源，全靠爭取教育部競爭型計劃經費。待過都市與偏鄉小學的他歷練豐富，手把手帶著老師寫計劃，上任至今申請到的經費高達1800萬。

南投秀林國小學生的精采表現，讓家長感動落淚。 莊凱程攝

開源之餘秀林也節流，譬如校內獨輪車變多需要車架，外頭買起來動輒2萬多元，楊清豐找當地鐵工幫忙，在既有鐵架上加一層，不到一萬元就搞定。

在他的資源調度下，學校提供「全日照」服務，低年級可以在學校待到4點，中高年級能待到5點，相比一般學校部份天數只上到中午，家長可以晚點接送學生。且學生課外活動費用極低，一週僅170元，遠低於坊間安親班或才藝班，讓當地家長能輕鬆負擔。

讓家長與學生津津樂道的是，學生有許多校外活動，曾去過基隆海科館、北美館與屏東海生館等。有一年，校長意識到學生常演奏曲目《外婆的澎湖灣》卻從未去過澎湖，後來竟申請經費帶學生搭機去澎湖表演。

沒有一個被落下，像施了魔法

在教師團隊的用心經營下，學生個個允文允武，秀林經驗如今被當作小校楷模。

走進校園，同一批學生上一堂課還在演奏竹樂，表演《沙巴之歌》與《將軍令》，下堂課就到操場集合練習獨輪車，展現牽手與站立等高難度動作。楊清豐難掩驕傲提到，秀林在這兩項競賽中都是南投第一名。

更難得的是，這些才藝並非少數學生專利，而是全校76名學生都會。「我們不希望有學生被落下，」他說。

如此堅持，是因為楊清豐來自困苦家庭，幼時父親常在外工作，幾乎是母親一人含辛茹苦拉拔他成長。秀林有不少孩子有同樣出身，種茶和務農者眾，有兩成多屬高風險家庭。

他在這些學生身上看到自己的影子，期待每個孩子都有機會被看見。「有次家長看孩子演出看到哭，他不知道原來自己的孩子可以表現這麼好，」楊清豐提到。

回頭檢視學生學科成績，一如他的高峰經驗理論，表現同樣亮眼。近兩年高年級學生在國、英、數三科成績幾乎都高於南投與全國平均。

「楊校長好像施了什麼魔法，」前家長會長蔡鎮陽表示，秀林的學生每個人都很有禮貌與自信。他的其中一位孩子原先不太會念書，轉來秀林後因為參與課外活動建立自信，課業有所進步。

而同期，受少子女化影響，縣內國小新生數由103學年的3800餘人降至113學年的3100餘人，已有十校停辦。

南投縣政府教育處肯定，秀林國小在楊清豐的帶領下突圍，其能夠緊扣當地資源發展特色，積極尋求國教署與縣府資源，運用策略解決問題的做法值得借鏡。

採訪尾聲鄰近下午4點，校長室外的學生開始騎著獨輪車，大帶小在走廊上穿梭練習。這特別的窗外風景，待在馬戲團倉庫的楊清豐怎樣都看不膩。

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