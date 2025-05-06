全台普及率第二的運動 跑步經濟2000億！「想跑更快」有多好賺？

【文／康瓊之；圖片／莊凱程攝】

清晨6點，台北福和橋下，鞋底踩地聲此起彼落，全民跑步熱潮已快速蔓延。3年內，全馬「破3」的跑者激增近八成，為什麼愈跑愈快？跑班如何成為一門生意？

在全球最大廣告集團電通工作的貝立德台灣客戶長王冠翔，從沒想過有一天，自己會成立「象總回饋日」跑團，讓地方爸媽成為「腹愁者聯盟」成員，並且以Podcaster「最速總經理象總」的身分在江湖行走。

這位以最短時間，跑完全球六大馬拉松的台灣業餘跑者，近40歲時開始感受到身體老化、代謝退化，加上母親離世，讓他陷入情緒低谷。他的朋友送他一支跑錶當生日禮物，運動因此成了他排解情緒的出口。

2013年才跑了第一場太魯閣馬拉松（當年因地震，主辦將全馬改為半馬），王冠翔發現跑步益處不少，就拉上太太謝奐儀，讓她從「能躺不坐、能坐不站」的都市女性，沒想到2017年渣打馬拉松，初全馬就「破5」，42公里在5小時內完成。

這段歷程激勵了身旁親友，夫婦倆於是創辦跑團，以免費形式歡迎各路想動起來的人，每週在台大田徑場，風雨無阻開跑。

KOL帶動，路跑滲透全台

王冠翔還與體育主播田鴻魁開設Podcast節目《跑步不要聽》，成為跑步界最紅KOL。

此外，他創辦的「長明賞」，今年第5屆，希望讓外界看見長跑選手，在選手退役後，能被企業雇用，將跑步帶入各行各業，台灣的運動風氣就能真正扎根。

王冠翔（象總）跑齡12年，帶動親友參賽，並創辦「長明賞」，讓長跑選手被看見。 莊凱程攝

台灣的跑步運動，在後疫情時代已出現進化版，衍生出龐大「跑步經濟」。

根據體育署2024年發布的「運動現況調查」，台灣跑步人口有382萬，是普及率第二的運動。

一起跑、一起打卡，跑步經濟熱

跑步經濟有多大？

若以付費接受專業訓練的「跑班」月費落在2000至4000元，加上智慧穿戴裝置、跑步著裝、營養補給，到物理治療與延伸的肌力訓練等，這項運動一年所創造的產值最高可達2000億。

跑步變得普及，與其參與門檻低有關。如雨後春筍般崛起的跑班，是跑步經濟最大催生者，因為相較於早已存在的地方性跑團，跑班參加者的目標更明確。

「跑步是所有運動之本，」全台第一個跑者基地「森林跑站」創辦人蔡宜玫認為，只要持之以恆，就可直接且有效提升體能。

跑班的存在，兼具個人修練與團體競技的雙重屬性。疫情讓民眾的健康管理意識大幅提升，想透過運動提升免疫力。而低門檻的跑步，逐漸從個人習慣，擴大為組織化訓練活動。

以地域性為主的跑團，重視健康、社交，多為免費或低會費。

「一起跑、一起打卡」成為新生活文化。這股風潮的起點可回溯至2013年，國際知名路跑活動Color Run首度登台，主打「參與感」而非競速，吸引大量年輕人、情侶與親子參加。

Garmin跑步訓練班總教練黃毓軒回憶，這場路跑讓門檻大幅降低，「原來路跑不一定要拚速度，也可以從地方宮廟文化到IP主題，形式愈趨多元，吸引更多人踏入跑圈，」為日後跑團文化興起打下基礎。

而新興的收費制跑步訓練班，採訂閱制，教練提供課表與實體課程，協助素人跑者提升成績。

若要溯源，2017年Nike看準菁英市民跑者商機，推出「Fast 42」訓練營，遴選42位素人組成隊伍，費用由Nike出資，可說是跑班始祖。

現有學員約150人的TIRTC訓練俱樂部創辦人、鐵人三項前國手吳承泰估計，疫情爆發後的5年間，光是雙北就有2、30個跑班成立，每班人數從數十人到上百人不等。

跟吳承泰一樣，許多退役田徑選手投入創業，保守估計，一個跑班50人，教練月收入就可以近10萬元。

素人想「跑更快」，衍生商機

跑班的興起，背後是市民跑者對成績的追求。

尤其在企業主與素人菁英跑者聚集的跑班中，為了「跑得更快」而願意投資時間與金錢，跑步也就從一項運動，變成一門生意。

對跑者而言，「破3」（3小時內跑完全馬）、「破4」是市民馬拉松選手的重要指標。跑步科學分析訓練機構RunningQuotient近4年數據顯示，「破4」已成為市民跑者第一個進階門檻，代表基本訓練有素，以台北馬拉松為例，人數在4年間增加超過56%。

「破3」人數成長更是可觀，從2021年不到300人，去年已來到近500人，3年增幅近八成，顯示「菁英化」的市民跑者群體正在擴大。

這群菁英，也成為企業看好的跑圈代言人，例如Garmin這3年就從北到南開設跑班、贊助素人。

跑步人口愈來愈多，除了台北馬，捷迅旗下尋寶網每月舉辦5000公尺挑戰賽，報名者持續增加。 莊凱程攝

這些廠商開設的跑班，不僅提供科學化訓練課程，還結合裝備、補給品、數據分析等多元服務。素人跑者透過週期化訓練、智慧手錶數據分析與營養補給管理，搭配跑班的社群支持，訓練成果比過去事半功倍。

如今，跑班是品牌滲透跑者圈層的第一線。「補給品不只賣得出去，更要用得正確，除了仰賴傳統通路，走進地方跑團或跑班現場，直接教跑者怎麼吃更有效，」寶齡富錦生技旗下，6年前成立的運動醫學品牌銳速運動醫學副理林明哲說。

銳速主推分眾，提供不同補給品。訓練科學化後，補給品已從可有可無，轉為必備糧食。補給品的賣法，也必須轉型為親自講解使用方法的陪跑者。

每年秋冬是跑者訓練旺季，目標多是12月的台北馬拉松期末考。林明哲幾乎每週走訪5個以上跑班，直接面對跑者。

2019年銳速創立不久就遇到疫情，但2022年下半已損益兩平，至今逐步展現穩健成長動能。

除了跑鞋、配備、營養補給，「跑者變多，受傷的人數也會隨之攀升，」跑齡12年的象總王冠翔指出。

按摩、保險到創生，都能結合

疫情後，跑者對身體照護的需求明顯增加。30歲的物理治療師蕭卲軒，去年創立以跑者為主要顧客的運動按摩服務工作室「幫妮健康」。

「從跑班來的客人佔營收約七成，」蕭卲軒發現，跑班已成為最直接、穩定的客源。

因此，他每週固定參加跑班，了解跑者需求，並與多個跑班簽訂特約合作，「每逢賽季，整體營收會比非賽季多出12%到15%。」

蕭卲軒說，原先預估跑者需求已不小，真正參與跑班才發現，比想像中更大，也讓他確定這是一門值得深耕的產業。

跑步，不只是身體的運動，也是一種生活方式的選擇。跑班經濟仍是一片可期的藍海，隨著運動社群興起，未來跑班有望串聯更多跨域合作，例如保險、各大城市跑旅體驗等，甚至結合地方創生。

當跑者不再孤軍奮戰，而是一起在田徑場上繞圈圈、在河濱長跑時擴大社交圈，這是跑班存在的意義，不只商業，同時顧及身心靈。

如同王冠翔所說，「競技運動是透過人與人之間良性競爭，讓自己變得更快、更高、更強大。」

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