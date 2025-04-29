中國陣前換將 前WTO代表上場！中美關稅戰攤牌時刻逼近 3種結局揭密

【文 蔡娪嫣】

北京4月16日撤換2018年起在貿易戰第一階段即扮演關鍵角色的王受文，任命李成鋼接任商務部國際貿易談判代表兼副部長。

現年58歲的李成鋼，畢業於北京大學法律系，擁有德國漢堡大學法經碩士學位，曾任中國常駐世貿組織（WTO）代表，也在川普第一任期內擔任商務部部長助理，參與中美貿易談判。

如今瘋狂川普回歸，硬派習近平則換上「洋務派」李成鋼，為中國出口尋找新出路。

在經貿格局動盪之際，這場人事佈局可能重塑中國商品的流向，牽動全球貿易新一輪洗牌，並引發三種可能結局：

結局一：讓中國再次偉大，世界對中國依賴超越美國

李成鋼的任命案，標誌著比劍指美國還要更大的盤算，中國將更雄心勃勃地，加速推進多邊自由貿易和區域經濟整合，打造以中國為中心的世界貿易體系。

2016年川普第一次入主白宮前夕，中國只簽有14項自由貿易協定，截至今年1月為止，這數字已經上升到23項，對象囊括30個國家或地區，涵蓋中國對外貿易的三分之一。

中國不僅出口額和貿易順差持續快速成長，且對美國依賴程度逐年下降。到了2023年，美國已不再是中國最大出口市場。中國前兩大貿易伙伴是東協和歐盟，美國落到第三；更有甚者，非西方市場如今已佔中國出口的三分之二。

中國在擴張貿易版圖的過程當中，李成鋼表現出色，如今接下貿易談判大旗，他除了必須將川普的禍害降到最低，更肩負加速推動中國完成新一波具戰略意義的自由貿易協定（FTA），同時為中國過剩產能找到更多出海口的任務。

結局二：中國貨洩洪，各國築牆自保

中國長年補貼、低價傾銷，許多國家擔心成為中國過剩產能傾銷的對象，因此佔中國對外貿易三分之二的國家，至今仍未與中國結盟。

首先面臨考驗的，會是韓國和日本。

因為長久以來的新仇舊恨而被擱置的中日韓自由貿易談判，停了5年，在川普的刺激下，於3月30日重啟，三方會後重申，致力達成全面且高標準的自貿協定。中日韓如果結盟成功，在世界經貿擂台上的分量，將相當於美墨加協定及歐盟，不可小覷。

中國的出口壓力，也反映在全球申訴數激增：2024年對中貿易救濟申訴達173件，幾乎是前一年的兩倍。歐盟、美國、日本與印度等主要經濟體，紛紛加強對「經由第三國轉運的中國商品」的管制。

4月，韓國關稅廳指出，偽冒韓國原產地迂迴出口案件層出不窮，5年來查獲176件、涉案金額逾3.2億美元。

如今日韓重啟與中國的自由貿易談判，有東南亞遭到傾銷的前車之鑑，日韓如何趨吉避凶，備受關注。

結局三：大蕭條再臨

中國的出口壓力來自於結構性失衡：中國承擔了全球32％的製造生產，但僅吸收12％的終端消費，習近平政府在去年底之前，透過補貼，低價向外洩洪般傾銷。

去年美國從中國進口4400億美元商品。如果兩國沒有和解，這4000億美元貨物勢必尋找替代市場，湧入其他市場。

當前的貿易大遷徙與1930年代的錯誤決策有驚人相似之處──當年，美國《斯姆特–霍利關稅法》（Smoot-Hawley Tariff Act）對數千項進口商品大幅加徵關稅，導致全球貿易急遽萎縮。

（資料來源：Reuters、Lowy Institute、The Conversation）

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