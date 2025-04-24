簡報聚會爆紅 為什麼Z世代愛開「PPT派對」？

【編譯 田孟心】

投影片、自訂動畫、簡報插圖⋯⋯，老派的PowerPoint，正轉型成西方Z世代開派對的必需品。PPT究竟有什麼魔力走出辦公室，讓年輕一代的聚會笑到流淚？

PowerPoint這個聽起來古老的詞彙，正成為美國20多歲人群的潮流單品——但不是用於辦公室或教室，而是派對聚會中。

當大學四年級的奈爾（Krishna Nair）最近和她的朋友們被邀請參加一場晚間聚會時，每位客人都被要求帶一道菜，和一份PPT簡報。

原本奈爾對這個要求感到奇特，但轉念一想，既然都要準備餅乾，那麼把餅乾的細節做成PPT也不至於太麻煩。於是，她製作了一份15分鐘的簡報，關於帶到派對的每一種餅乾介紹。

到了現場，她發現每一位前來的朋友對簡報都非常用心，例如一位朋友介紹了亞莉安納格蘭德的歌曲，並為眾人挑選了適合他們的歌詞，其他人則分享了他們對各行業、領域、興趣的想法。

「這和我們以前做過的任何事都不一樣，」奈爾興奮地說，「我感覺自己被看見了！」

如今，Z世代青年正在舉辦這樣的「簡報派對」。事實上，這樣的概念早在2012年就被報導過，但浪潮卻在疫情間才真正流行起來，成為陌生人在網路上互動的一種方式。

疫情結束後，簡報聚會的趨勢卻未退燒，成為朋友、同事間聚會放鬆的一種面對面活動。

為什麼簡報派對會爆紅？

就如大學生奈爾描述的，比起傳統派對中的閒聊與玩遊戲，簡報派對能更展現每一個人獨特的屬性。《大西洋》採訪了多位熱愛舉辦簡報派對的年輕人，有人介紹辛辛那提廢棄的地下隧道；有人談論德州一間超大型連鎖便利商店有多乾淨；有人分析至今未被解開的知名謀殺案件⋯。

比起漫無目的地交流，「PowerPoint幫助我們真正專注於我們想要討論的話題」一名青年奧黛麗（Audrey Lapuyade）說。

另一位青年喬治亞（Georgia Perello）附和，「我們能一種以不同方式聚集在一起，教學相長，而不是只是聊天。」

也有人認為，簡報派對象徵了對友誼群體的投注。23歲的霍爾（Oliver Hall）表示，做PPT比買幾瓶啤酒更能顯示你對團隊的承諾，因為這要付諸努力才能實現，「這是一種認同。」

不過，簡報有很多種，為什麼微軟的軟體PowerPoint成為這種活動的招牌？

25歲的斯托亞諾維奇（Lorae Stojanovic）告訴《華爾街日報》，「我們是在微軟Office產品愈來愈盛行的過程中長大的，用這個特別讓人懷念。」

過時的動畫效果，在螢幕上迴旋、消失，勾起童年回憶。

除了懷舊情結，PowerPoint在專業職場中的代表性，也為聚會增添了一種趣味反差。想像朋友們正經八百地在派對中打開PPT，為一個可能很搞笑的主題賣力演說，這種諷刺讓Z世代欲罷不能。

21歲的米拉貝拉（McCall Mirabella）談到她主持的「PowerPoint之夜」時說道，「多數時候，我們都會笑到流淚，或是彎腰喘息，」

對此，微軟受訪時稱這樣的聚會是「創造力和友愛精神的完美結合」。

近年，這些簡報聚會中引人注目的片段，在年輕人的社群媒體中廣受歡迎。在TikTok，相關標簽已經超過4,000萬次瀏覽。更多人透過這個機會執行更大膽的計畫，像是為單身的朋友製作簡報，或是製作投資理財指南。

當新奇成為壓力

並非所有Z世代都沈迷於這種新潮流。

來自愛荷華州的格拉斯（Taylor Glass）表示，現在，參加一位朋友的生日派對，還要做簡報，「感覺就像在學校一樣，你必須做好準備，然後上台報告，最後還要評分，」她說。

雖然這種簡報聚會是很好的學習經驗，可以了解朋友們奇怪的興趣和冷知識，但她短期內不會再參加PPT派對了，「我只是想見見朋友，不想事先做作業。」

也有人認為，PPT這種事就應該留在辦公室，而不是帶回家或私人交誼場所。

「我們必須把工作中的任務變成個人生活中的事嗎？」《Business Insider》的記者史都華（Emily Stewart）在談到PPT狂潮時寫道，「我愛我的朋友，我絕對不想讓他們做這種事。」

然而，厭倦毫無計劃地閒聊的年輕世代，發現「主題報告」的魅力與日俱增。

或許，這是熟悉科技的他們對抗傳統刻板聚會的一種方式，受訪的Z世代安德魯（Andrew Newmyer）說，「我認為PPT派對幫我認識誰是真正的好朋友，」「我現在感覺和一些朋友更親近了，我們之前確實沒有說過那麼多話。」

（資料來源：Atlantic, CNN, WSJ）

【延伸閱讀】

你對ChatGPT說「謝謝」，OpenAI多燒幾千萬美元

為什麼人們不愛特斯拉了？

日圓再創9月以來新高、專家一致看漲 最新目標價多少？

心理學家揭「隱型婚姻殺手」，女性受害更大

邁向職涯成功的5個晨間習慣

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載