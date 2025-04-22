逢甲大學用放大退休金留才！信託＋機器人理財是什麼？
【文 謝方娪】
今年農曆年後，逢甲大學校長王葳在上百名公私立大學校長面前，分享「顧問式員工福儲信託」，看似冷門的主題，背後竟是受教育部所託。
逢甲是少見早就提供教職員工福儲信託的私校，機制上路近四分之一世紀，除了幫員工累積退休金，也作為學校留才工具。去年8月，校方首度引進外部顧問，取代校內財金系教授自行操盤。
一名逢甲教職員工告訴《天下》，新制上路後，績效顯著好轉，「我原本只提撥本俸15%，但打算在6月前將提撥率調高至20%。」截至4月初，逢甲大學已有902名正職員工加入福儲信託，佔比逾九成。
委外操盤高績效，教職員更願意提撥
根據逢甲大學福儲信託月報，截至2月的投資組合中，穩健型報酬率達5.81%、積極型7.1%、保守型3.49%。
過去讓王葳頭疼的教授流失問題，也獲得緩解，「過往一學期離職約10到20多位，但這次只有7位，福儲績效愈好，可能也有助於教授留任，」她笑說。
這起創全台私校首例的做法，當初吸引8家投顧詢問，3家正式遞案，最後由成立不到10年的金融科技公司「阿爾發投顧」拿下。
擔任福儲會召集人的逢甲大學財金系副教授劉炳麟解釋，阿爾發除了提供教職員在校期間的投資組合建議，也讓教職員退休後，可選擇轉換為個人安養信託，更全面照顧教職員退休生活，因此獲校方青睞。
績效獲校內高層和教職員肯定，也讓劉炳麟鬆一口氣，「過去老師獨自承擔操盤責任，壓力很大。」
百歲時代的安養信託，更需拉高報酬
阿爾發投顧是一家機器人理財公司，成立8年。到2024年底，資產規模約10.07億元，在8家開辦機器人理財的投信顧業者中居冠。「約一半來自信託資金託管，」董事長陳志彥透露。
「信託是長期的錢，跟資產管理業的訴求一致，」陳志彥是銀行業老兵，他深知，理專為了賺手續費，會叫客戶頻繁交易，資產規模就長不大。但信託的目的是資產保全，錢不會輕易移動，因此是資產管理業的藍海市場。
他也看準，台灣進入超高齡社會，安養信託將是銀髮族的金融必備工具。
化身信託傳教士，董事長親自找生意
阿爾發位在台北市古亭捷運站旁的辦公室不大，員工以資訊人員為主。陳志彥自己校長兼撞鐘，出門找生意。台中巨美慈善基金會的視障者信託，就是他居中奔走出來。
「我們在接洽銀行時，吃了很多閉門羹，」巨美基金會顧問、台中科技大學保險金融管理系教授簡淑華說，在一場機器人理財會議上，陳志彥得知巨美基金會的困難，決定動身解決，找上華銀。
簡淑華笑說，「一開始社會局還懷疑我們是詐騙集團，」但現在做出首例後，社會局還會主動轉介有需求的個案。
在信託公會秘書長呂蕙容眼中，陳志彥就像信託業務的傳教士，不斷開發潛在的新信託生意或服務。
「現在像火車緩慢啟動，」呂蕙容形容，老得比別人都快的台灣社會，將很快進入高齡者獨居的新時代，「屆時（信託）成長速度就會很快了。」
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