10種常見行為 都可能是成人ADHD症狀

【文／樂羽嘉；圖片／Shutterstock】

美國大約有1000萬名成人（全球超過3億6500萬人）罹患ADHD，由於成年人的症狀可能非常不同，常常造成診斷延誤甚至被忽略，對生活與健康造成顯著的負面影響。

美國麻州劍橋非營利醫療系統「貝絲以色列拉黑健康中心」（Beth Israel Lahey Health）神經心理學家歐希亞（Dede O’Shea）表示，「尋求診斷的成年人，時常出現很多隱微症狀，而不是徹底的全面失常。」

ADHD的典型症狀如注意力不集中、衝動和過動，在成人身上通常沒有那麼顯著。這可能是因為那些兒時沒有被診斷出ADHD的成年人，花了一輩子的時間發展出應對彌補症狀的技巧。

華盛頓州臨床心理學家魯克（Cristina Louk）告訴《哈芬登郵報》，「有些ADHD症狀也很像焦慮或抑鬱的症狀。」

「多數人一開始會被誤診，然後因為治療沒辦法減輕症狀而感到挫折。」

你也可能在症狀出現當下，把某些感受或行為歸咎於其他原因，例如精神太亢奮是因為咖啡喝太多，或對當機的電腦大發脾氣是因為睡眠不足。事實上，這些都有可能是成人ADHD的症狀。

以下是你可能忽略的「成人ADHD潛在症狀」：

1.拖延到極限

ADHD大腦總是在尋找能夠帶來多巴胺衝擊的活動。有ADHD的人，沒辦法在無趣的日常任務中維持足夠的多巴胺，因此可能會盡一切努力逃避這些事情。

歐希亞說，「日常任務可能讓一般人覺得無聊，而有ADHD的人則會產生更極端的負面感受，因此會去逃避。」

「這種可能的ADHD症狀或許會被忽視，因為看起來很像是天生懶惰、欠缺動力。」

2.極度專注在相同的任務上好幾個小時

若你有ADHD，可能會很難開始做一件事情，特別是如果覺得這項任務很困難、超花時間，但一旦開始做，就會難以自拔，深陷其中，忽視其他重要任務。

歐希亞表示，極度專注（或過度專注）也是容易被忽略的症狀，因為看起來很像是你只有動力去做特定的事情，有時候也容易被誤解為自私。

難以切換任務，通常原因是大腦中多巴胺水平偏低。你愈專心做某個任務，獲得的多巴胺刺激就愈強，有點像進入所謂的「心流」狀態，但更像是被困在裡面。

魯克解釋，「最嚴重的極度專注，可能讓你不斷重寫一封簡單的電子郵件、完全無法切換去做新任務，甚至錯過重要活動，只因為你無法從某個工作專案中抽離。」

3.衝動花費

有ADHD的成年人更可能做出糟糕的理財決定，像是為了多巴胺的刺激衝動購物，因為覺得無聊而拖延繳帳單，或是乾脆忘記繳費期限。

造成這種情況的原因之一，可能是大腦中「基底核」（basal ganglia）功能不足。基底核是一組負責評估情緒、動機、目標與風險的大腦結構。

這些結構等於是大腦不同領域用來溝通的高速公路，負責協調彼此運作，幫助你學習、建立習慣（例如遵守預算），以及規劃並執行任務（像是為退休存錢）。

Mindpath Health精神科醫師可汗博士（Dr. Zishan Khan）表示，「可以說，對有ADHD的人而言，基底核幾乎就像是短路一樣，沒辦法順利管理通過的訊號。」

4.失去所有時間感

這種現象也稱作「時間盲目」。有ADHD的人，會非常難遵守時間，或具體掌握做一件事情需要多少時間。

目前為止，科學家還沒確認是否有單一大腦區域負責掌管時間感知，但時間估算似乎與「前額葉皮質」有關。這個區域負責執行功能、專注力、注意力與組織能力等技巧，而這些功能的正常運作，依賴來自多巴胺相關路徑的訊號。

歐希亞舉例說，「你可能老是遲到，以為時間很夠，最後趕到不行」。

「你可能知道約會的確切時間，然後抓剛好的出門而不是給自己一些上路、停車、報到的緩衝時間。」

5.經歷情緒爆發

從焦慮、情緒緊繃到突然變得興奮健談，甚至暴怒或出現攻擊性，患有ADHD的人常常會情緒調節失能，導致出現突如其來的強烈情緒反應，連自己都沒預料到。

歐希亞解釋，「這是因為ADHD患者很難管理注意力、引導精力、找到程度適中的心理刺激。」

「這也是一個容易被忽略的成人ADHD症狀。」

6.忘記吃飯

研究指出，ADHD與不正常的飲食模式有顯著關聯，最常見表現包括暴飲暴食或完全忘記吃飯。

科學家還沒完全釐清背後確切的機制，但可能牽涉到多重因素的結合，包括前額葉皮質和邊緣系統的大腦活動受到妨礙。

當前額葉皮質缺乏足夠的多巴胺，會擾亂你組織計劃、執行健康飲食的能力，也讓你很難維持固定的飲食習慣。多巴胺不足也會讓人更容易去拿「刺激感強」的速食或零食，來滿足大腦的獎勵機制、獲得短暫集中精神所需要的刺激。

可汗博士補充說，除了注意力，邊緣系統也負責調節情緒，因此有些人會下意識用食物來排解無聊或憂鬱，也有些人會在高度專注的情況下連續好幾個小時不吃東西，也可能完全忘記自己餓了或飽了。

7.睡眠障礙

失眠不一定代表你有ADHD，但研究顯示有ADHD的成年人可能有出現睡眠問題的傾向。

這可能是「網狀活化系統」（reticular activating system，RAS）活動異常的副作用。這是一套位於腦幹的神經通道網絡，對於調節意識清醒程度非常重要。

RAS的角色就像一個篩選器，會從感官接收到的大量資訊中篩出「需要處理的刺激」，再傳送訊號給大腦處理。

但是對於ADHD患者來說，RAS失調會讓大腦難以分辨什麼是「重要刺激」、什麼只是雜訊，使大腦很難在清醒與想睡狀態之間切換。

歐希亞指出，，有些ADHD患者還可能出現生理時鐘混亂的問題，例如睡眠相位後移症（Delayed Sleep Phase Disorder）、褪黑激素分泌延遲。

8.做決定要花一輩子

魯克表示，「ADHD患者可能會出現處理速度變慢的情況」。

所謂處理速度，是指在有限時間內，對一組選項或刺激做出反應的速度。

這不一定代表你優柔寡斷，而是你需要更多時間來釐清整個決策過程。

你可能難以整合細節來拼湊出整體畫面、預想每個選項可能帶來的後果，或是一不小心就被某個想法卡住，導致無法衡量其他可能性。

歐希亞解釋，「這是因為ADHD患者很難把注意力控制得很好來分析一項決定的利弊，也容易忘記剛剛的想法。」

9.總是坐立難安

「躁動不安」是成人ADHD最容易被忽略的症狀之一，因為這種表現往往被誤以為是壓力大、工作量太重或咖啡喝太多造成。

歐希亞表示，「成人的躁動比較不是明顯的吵鬧，而是會一直想站起來、到處走動，他們可能沒辦法好好坐著看完一場電影，中途一定要講話或拿起手機。有些人甚至會完全避開這類需要靜下來的活動。」

像是手腳一直動、抖腿、摩擦手指、摳皮膚這類小動作，也可能是躁動的跡象。

10.說話雜亂無章、喜歡壟斷對話

ADHD患者常常因為注意力控制不佳、當下記憶力差，而難以順暢跟上對話內容。

歐希亞解釋，「這可能導致他們常常插話，因為怕自己忘記要講的話，或是記不住對方剛說了什麼。」

「他們也可能因為躁動，忍不住立刻說出腦中突然閃過、覺得有趣的想法。」

什麼時候該考慮ADHD檢查？

如果你出現以下情況，可能值得進一步評估：

‧符合5個以上ADHD症狀

‧症狀持續超過六個月

‧發生在兩個以上的生活情境（例如工作與人際關係）

‧影響到你的生活品質或功能表現

診斷過程會收集完整的背景資料，不只確認 ADHD，也會排除其他可能原因，包括詳細詢問你目前的困擾、完整的精神症狀評估、個人與家族精神與身體病史。

若你確診ADHD，接下來會怎樣？

確診ADHD，對許多一輩子都在掙扎的成年人來說，可能是改變人生的轉捩點。這個診斷，有機會成為你重建信心與動力的起點。

紐約長老會醫院精神科醫師古德曼（Heather Goodman）說，「別人可能罵你『懶惰』、『沒出息』，但ADHD診斷可以幫你理解這些長期的掙扎，其實有根本原因。」

成人ADHD的治療方式與兒童類似，主要包括藥物治療、針對生活組織與執行力的心理治療等等。

歐希亞提醒，「明確瞭解自己的狀況，是康復的第一步。」

「當你終於明白發生什麼事，對接下來的人生會更有掌控感。」

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