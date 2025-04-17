教養專家示警：把孩子養成巨嬰的4大錯誤

【編譯 樂羽嘉】

如何給孩子滿滿寵愛的同時，避免把他們寵壞成不懂禮貌、不貼心、唯我獨尊、自私自利的社會害蟲，是許多家長的課題。教養專家表示，如果不想把孩子養成巨嬰，務必避免犯下4種錯誤：

錯誤1：沒有主動告訴孩子，「得不到想要的東西」或是「輸了」該怎麼辦

教養專家普蕾斯曼（Aliza Pressman）特別提醒家裡有幼兒的家長，不要對孩子抱有不切實際的期待。

普蕾斯曼指出，不到4歲的兒童還沒有發展出所謂的「心智理論」，也就是瞭解自己和別人擁有不同想法和感受的認知機制。

所以，對這些幼兒來說，完全沉浸在自己的感受和角度來看待事情是非常合理的，他們完全不可能因為自己「跟非洲小孩比已經很幸福」，就停止抱怨不能再多看一集《汪汪隊》。

普蕾斯曼表示，「如果你的大腦在認知上沒有做好想像別人經歷的準備，就更難有同理心。」

但是，在孩子從牙牙學語進入到學齡階段期間，家長還是應該積極地教會孩子，事情不會都如他們所願。家長也應該向小孩解釋，因為無法事事如意而感覺不開心是很正常的。

舉例來說，如果孩子想替朋友準備生日禮物時，還想要順便買一個玩具給自己，請不要妥協。普蕾斯曼建議你可以這樣說，「我知道你可能覺得很難過，也很難專心，但我們來玩具店是要買禮物給比利的。」這樣就可以了，不需多言。

這樣的對話，讓孩子有空間去處理「沒有如願」的感覺，也表示你對他有信心，相信他有能力消化情緒。

當這類情境成在成長過程中自然而然地累積，就能夠讓孩子學到寶貴的一課。

錯誤2：沒有訓練孩子做家事

普蕾斯曼指出，教孩子負責任是一項非常重大的任務，也是防止孩子養成特權心態的絕佳對策，尤其是幫忙做家事，這些家事不一定要很艱鉅，而且可以從孩子很幼小的時候就開始訓練。

她說，「讓他們把自己用完的碗盤拿去廚房，或是把桌子擦乾淨，3歲就可以開始了。」

「做符合年齡的家事不是負擔，而是證明孩子是可以幫上忙的家庭成員。」

即使孩子抱怨不想做，也要堅持下去。普蕾斯曼說，「我自己也不愛洗碗啊，但不喜歡不代表就不用去做。」

數據顯示，定期做家務事的孩子數量正在減少。市場調查公司布朗研究（Braun Research）調查顯示，大約有80%的家長在成長過程中有做家事，但只有30%會讓孩子做家事。

普蕾斯曼認為，透過基本的家事責任，培養孩子的能力感，有助提高他們的自信，終身受用。一項長期研究發現，從3、4歲起參與基本家事的孩子，成年之後普遍更有責任感與獨立生活的能力。

錯誤3：沒有原則

普蕾斯曼解釋，若要避免把小孩養成巨嬰，原則非常重要，若你注意到自己的標準前後不一、立場不堅定，那就是個警訊。

如果你其實不太清楚自己的底線在哪裡，就很難保持一致性。所以你要先自問，你最想守住哪些底線？哪些底線對你、另一半（如果有的話）很重要？你實際上能夠前後一致地守住底線嗎？

這些底線可能小至每天的生活習慣，大至希望孩子成為堂堂正正的公民。

普蕾斯曼提醒，如果筋疲力竭而選擇妥協，也不要太擔心孩子會變成一個唯我獨尊的暴君。正向思考，給自己一點喘息空間。

也許你有75%時間都堅守規則，但有25%時間因為太累、不想吵架而妥協，只要找到適當的平衡就好，依照狀況調整適合自己的模式，而不是放飛一切。

普蕾斯曼提醒，嚴厲教養或許能避免孩子變成巨嬰，不過「有原則」和「有同理心」是可以並存的。

你該做的是幫助孩子處理沮喪、難過、生氣的感覺，讓他們知道以後遇到類似情形該怎麼辦。

錯誤4：沒有以身作則

普蕾斯曼表示，以身作則讓孩子學會尊重，是避免養成巨嬰的重要一步。孩子把爸媽和照顧者對別人的態度看在眼裡，並從中學習。

普蕾斯曼建議，「你首先應該看看自己是如何對待別人的。」可以常常問自己，「我現在的行為，會讓自己感到驕傲嗎？」

如果在教養過程不小心犯了錯，也不要對自己太苛刻。只要記得孩子隨時在看著你，學習你的處世之道。

（資料來源：HuffPost、Yahoo Life）

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