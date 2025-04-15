中國不玩關稅數字遊戲 卻密謀推倒美債？

【編譯 張詠晴】

美中貿易戰的規模令許多交易員措手不及，不僅引發全球股市的拋售潮，也波及美國國債市場。

凱投宏觀（Capital Economics）中國研究主管伊凡斯-普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）說，美國把進口中國商品關稅拉高到145%，意味兩年內，中國對美出口減少80%。

伊凡斯-普瑞查德甚至指出，「就算人民幣匯率貶到8也無濟於事」。目前1美元約兌換7.31人民幣。

雙面中國？暗地拋售美債？

當近期美國公債市場出現異常波動，尤其是在亞洲交易時段，公債殖利率大幅上升，陰謀論出現了，有人懷疑這與中國加速拋售美債有關，用戰略性金融施壓手段，以影響美國經濟的穩定。

4 月9日亞洲交易時段，美國十年期公債殖利率飆升至 4.5％，7日清晨，十年期殖利率還只有3.9％。三十年期公債殖利率甚至跳得更高。正常情況下，當股市暴跌、恐慌瀰漫時，殖利率應會下跌，因為投資人通常會湧入美國政府債券這類安全資產。

殖利率的飛升，導致全球分析師密切關注中國持有的美債。有人猜測，北京的拋售可能助長了自疫情以來30年期殖利率最大幅度的飆升及隨後的市場波動。

但必須說，到目前為止，這都是缺乏證據的揣測。一切要又答案，只能等到5月30日。

儘管中國官方將於5月7日發布4月外匯儲備數據，但投資人需等到5月30日才能看到儲備中證券持倉的實際變化。更清晰的指標則需等待6月18日美國政府發布的投資組合流動數據。

知名策略分析師經常指出，中國持有的大量美債可能成為其對抗美國的一個支點，但激進拋售可能令中國付出高昂代價，因為這會降低他們自己外匯儲備的價值。

SMBC日興證券資深利率策略師奧村理（Ataru Okumura）在給客戶的備忘錄寫道，「中國可能正以拋售美債作為報復，如果真是這樣，中國似乎在表明「為了提升對美談判籌碼，就算導致全球金融市場動盪也在所不惜。」

高盛集團的一個團隊曾推測，出售美元資產可能是中國的一種報復選項。

中國1月其實微加碼美債

中國是僅次於日本的美債第二大海外持有國，根據官方數據，儘管持有量已經逐步下降到2011年以來最低水準。

此外，中國持有的美國資產總量，包含股票以及同樣由美國政府支持的機構債券，水位相對是穩定的。

美國財政部2025年3月19日發布的國際資本流動報告（TIC）更顯示，2025年1月，包括日本、中國與英國在內的美債三大海外持有國，皆選擇加碼而非減持美債。

以中國來說，一月持有的美債規模是7608億美元，高於去年12月的7590億美元。但中國會不會就是要製造市場震盪，施壓川普，轉買為賣，則不得而知。

TD證券策略師紐納哈（Prashant Newnaha）認為，現在的情況是30年期殖利率漲得更兇，大於短債殖利率。

但如果真的是中國拋售，作為第二大持有國應該會優先賣出容易脫手的短期債券，導致短債殖利率漲幅更大才是，但市場上的情況並非如此。

摩根大通分析師計算發現，外國政府每減持3000億美元美債，會使五年期殖利率上升約33個基點。而根據最新官方數據，中國目前持有約7000億美元，意思是，如果美債暴跌真的是北京害的，那麼需要出售相當大比例才能造成這樣程度的影響。

（資料來源：Nikkei Asia, Bloomberg, NBC New York）

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