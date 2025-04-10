川普關稅戰背後 一場不只是經濟的貿易衝突

【文．劉光瑩】

美國總統川普的對等關稅價目表，對台灣的稅率高達32%，令許多人驚訝的是，即使台積電上月已宣布對美國高達1600億美元的投資，台灣得到的關稅卻仍高於日韓。

意外高關稅背後，對等、招商與再工業化

這輪關稅的真正目的為何？商務部長盧特尼克近期談話揭示，目的不只是平衡貿易赤字，更要強化美國本土經濟與重建產業基礎。

在談到貿易公平時，盧特尼克毫不掩飾地批評外國市場對美國商品的不平等對待：「歐盟不接受美國的雞肉，也不接受美國的龍蝦。他們討厭我們的牛肉，因為我們的牛肉是優質的。」

盧特尼克指出，川普政府透過關稅施壓，已成功引導來自沙烏地阿拉伯、蘋果（Apple）、現代汽車（Hyundai）等企業與國家的投資承諾，總金額已超過4兆美元。「這些投資就是證據，證明我們的策略奏效，讓資金與工作機會回流美國，」他說。

美國商務部長：不惜經濟衰退也要做

從此次對等關稅率，可以看出川普目標是圍堵中國，關鍵戰場在東南亞國家。大多都是中國製造業近年大舉出逃後的主要投資地。

越南被針對，原因明顯。因為越南對美國的貿易順差金額位居第4，僅次於中國、墨西哥和歐盟。「『洗產地』的確是美國很在意的議題，」中經院東協研究中心主任徐遵慈指出，「這幾年跟美方交流，他們的確多次表示大量中資企業到越南洗產地，他們很關切。」

根據亞洲開發銀行2022年數據，進口零件約佔越南電子產品出口價值的八成，而這正是美國從越南進口的主要產品。

根據麥肯錫去年9月報告，中國企業正加速將製造基地外移至東協各國，2023年中國對東協製造業的投資金額達240億美元，是前一年的十倍以上。

戰備經濟啟動：從晶片到軍艦，美國要「Make Again」

身處基礎建設產業，環球水泥營運長侯智元長期關注全球戰略物資動向。他認為，川普此舉其實是為「戰備經濟」鋪路。

2023年，中國製造的商船總噸位佔全球一半以上，美國僅貢獻0.1%。

此外，美國海軍估計，中國造艦能力已達到美國的232倍，預計2030年將擁有440艘艦艇，比美國多出五成。

除了基礎工業，汽車與半導體也列入戰略範疇。此次對汽車與零組件加徵25%關稅，就是因為汽車製造與軍備能力緊密相關。而晶片方面，目前美國僅占全球產能約12%，遠低於台灣與南韓，也讓美國有強化本土半導體供應鏈的迫切性。

香港大學教授陳志武年初在天下經濟論壇上指出：「中國正走向戰備驅動型經濟」，他觀察到，2018至2023年間，上證指數下跌9%，但與軍工、戰備物資相關的「軍工指數」卻累計上漲41%。

「從汽車、機械到石化，現在全球最強的製造業 solution 都是中國的，」侯智元說，「小米、華為都可以造出車，但蘋果卻做不出來。他們（美國）要追上。」

多邊轉單為雙邊談判，川普策略奏效

用關稅逼大家單獨來跟美國談判，這招已經開始奏效。徐遵慈指出，越南過去幾個月已宣布調降多項美國產品的進口關稅，包括液化天然氣從5%降至2%，汽車從原本的45-64%降至32%，乙醇也從10%降至5%。

此外，越南政府也承諾積極與美國合作，加強產地查核、監控中資透過越南洗產地。

泰國政府也已表示「隨時準備與美方展開談判」。因此徐遵慈預期，美國對東南亞諸國的高額關稅，很可能並非最終版本，而是川普談判桌上的籌碼。

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