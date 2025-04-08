和碩董事長童子賢：川普權力再大 比不上全球消費者

【文 童子賢】

川普政治談判宛如直播秀，素人政治家擺脫過往外交禮節，也不同於傳統的嚴謹談判，因此更增加了世局的複雜性。

幸運的是（阿Q式的思考），全球企業包括美國跨國企業、歐盟、日本、韓國、加拿大，都正同時面對難以捉摸的川普，而不是只有台灣產業獨自承受。

台企在川普狂潮下如何生存？

首先，短期現象用短期方法解決、長期現象用長期方法解決；其次，檢視自己的經營基本條件來做出決策。

科技產業的發展要素為資金、技術、訂單、消費市場、製造基地。第一項的資金，台灣相當充裕，不成問題；最後一項的製造基地，中美貿易戰後，原本在中國的台廠，已有三至四成產能逐漸分散到泰國、越南、印度、墨西哥，甚至回流台灣。

至於技術、訂單、消費市場這三個要素，台灣科技業與美國的技術、訂單、消費市場的關係都十分密切。台灣與矽谷所在的舊金山灣區，早已形成科技走廊，被稱為「灣與灣的合作」。

因此審視現實因素，當前台灣科技產業順應現實（川普狂潮），跟著美國政府政策方向走，即使只是為了應對「短期」政策，也尚屬理智選擇。一種短期先跟上去，長期再觀察未來走勢的務實選擇。

高階服務業太好賺，誰要去做工人？

21世紀的今天，情勢已經不同了，美國製造業雇用勞動人口僅佔非農人口的8%。因為過去50年，美國高階服務業崛起，吸納了最多菁英人才，同時也是商業體系中「獲利豐厚」的領域。根據2022年統計，美國各產業GDP佔比約為農業1%、工業17.6%及服務業81.4%。

高階服務才是美國富裕的基礎，是「贏的方程式」。論商品貿易量，中國的確已超越美國，但若加上高獲利的服務貿易，美中的貿易總額其實在伯仲之間。

美國患了「富貴型」荷蘭病

從服務業角度，美國高價值、高獲利的服務業數十年來蓬勃發展，包括影視、娛樂、科技、半導體設計、電子商務平台、跨國金融、速食餐飲、快捷郵遞衛星通訊，甚至高等教育……，都獨步全球，為美國人民帶來豐厚所得。

服務業帶來的富裕，對內排擠了製造業的就業意願，對外使美國製造成本居高不下，以致美國製造的某些工業產品國際競爭力下滑。

也就是說，並非日本、加拿大、墨西哥，更不是台灣「偷走」了美國的製造業。

美國人均GDP高達8.277萬美元，跟其餘國家比，代表美國工人薪資約是德國的1.5倍、日本的2.5倍、墨西哥的6倍、越南的19倍、印度的33倍。

當同一部汽車分別被美國或其他地方製造出來，如果品質差不多，試問消費者，你會買偏貴的美國汽車，揚棄日本、墨西哥製的汽車嗎？

全球消費意願，總統也難撼動

經濟學家海耶克曾說「市場比政府聰明，」消費者要掏口袋時，比政府聰明。

全球經濟的流動與走向，不是服膺美國總統的行政命令，而是掌握在全球消費者的消費意願上，這和人往高處爬、水往低處流一樣自然。

歐洲、非洲、亞洲消費者肯不肯掏荷包買美國製造的產品，是權力強如美國總統也無法改變的現實。

因此許多人難免懷疑，川普的政策影響力是否只限於任期這4年？之後就人走茶涼？

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