豐田「神A」變賽車！爸媽開的家用車 如何讓年輕人買單？

【文／吳靜芳、康瓊之、劉光瑩；圖片／王建棟攝】

豐田在台灣設海外首座賽車據點、辦賽事，豐田章男和兒子豐田大輔特地來台。平價車王瘋賽車，強推練功十年的性能款GR系列，不只賣情懷，還有更大野心。

3月21日下午，林口工業區揚起陣陣刺鼻煙霧。

今年69歲的豐田（Toyota）會長豐田章男，駕駛著自家紅色的GR賽車大演燒胎甩尾，為豐田海外第一個賽車文化體驗據點兼示範店「GR Garage」驚喜開幕，鋒芒整個壓過兒子豐田大輔和自家賽車隊「Rookie Racing」的兩名王牌賽車手。

「大家喜歡賽車嗎？Morizo最喜歡車子了！」留下滿地胎痕後，穿著整套賽車勁裝的豐田章男打開車門時，止不住滿臉笑容。

「Morizo」是豐田章男18年前第一次參加賽車時用的別名。他是車界出了名瘋賽車的車廠老闆，不僅親自參賽、購買二手車改裝，甚至在2019年自掏腰包成立Rookie Racing車隊。因為他，豐田也結合賽車精神成立GR系列，主打汲取賽道經驗研發的高性能車款。

豐田章男（中）不但喜歡賽車，還曾親自參賽，此次來台也大秀甩尾特技。 王建棟攝

豐田父子親自站台，表明了賽車將是豐田今年在台灣宣傳重點。豐田代理商和泰汽車花了2億設立林口GR Garage之外，今年5月開始，和泰也將在台開辦統一規格賽車賽事「Corolla Cup系列賽」（以下簡稱Corolla Cup），目前規劃今年至少3場賽事，聲勢浩大，企圖明確。

力求擺脫「無聊」形象

6年前開賣的GR系列，全台累計銷量逾3萬台。豐田及和泰更下了目標，2025年銷量要達8000台，這約等於豐田一年總銷量的6%。和泰為何要為了這不到一成的銷量，投注這麼多資源？

「不是為了賺錢，是為了品牌轉型，」和泰總經理蘇純興指出。

過去，豐田標榜耐用、維修成本低，以「高品質家用車」的形象穩坐銷量之王。台灣路上計程車都是豐田，好開、不會壞，卻也顯得無聊，年輕世代自然興趣缺缺。

在車媒打滾逾10年的資深媒體人胡林瑋觀察，若豐田固守這種形象繼續造車，銷量就有危機了。

年輕世代多半重視性能，尚騰汽車集團執行長吳睿弘觀察，過去日系車廠主打性能的第一把交椅是本田（Honda）；不過豐田這10年積極練功，把底盤性能拉起來。

此時，豐田推賽車就一舉兩得：不僅讓年輕世代對父母輩的「家庭車」重新燃起興趣，也把「性能小車」的品牌打出去。

此外，豐田可能是當下，最有本錢投資賽車的日系車廠 。

「豐田現在的財務體質是日系車廠當中最好的，」吳睿弘分析，賽車是保時捷、BMW等豪華車廠的燒錢遊戲，但車廠若經營有困難，第一個砍的就是賽車部門。因此，賽車一直以來對於豐田、本田、馬自達、現代、奇亞等大眾車廠，「只是『nice to have』。」

其實，豐田早在1951年就做了第一台賽車，甚至在1957年參加國際賽，賽車基因早已植入品牌文化，但1990年代歷經日本「失落的10年」之後，品牌變得務實，對賽車投入也減少。

然而，豐田章男等於力排眾議，熱血到自掏腰包成立車隊投入賽車運動，後來才成功說服豐田董事會，認為賽車的確值得投入。

不過，過去幾年，豐田因在中國押注不大，其他海外市場銷售策略得當，加上日圓貶值，獲利不俗。滿手現金的情況下，就比其他車廠更有餘裕投入賽車，重塑品牌形象。

賽車手開始以開Toyota為榮

對車廠來說，賽車運動是技術試驗場，許多高性能技術如引擎、空氣力學、電子控制等，都會先在賽車測試後再導入市售車。

在極端的耐久賽中，車手必須駕駛車輛整整24小時，途中如果發生任何狀況得迅速確認原因並排除，GR品牌對豐田而言，更是技術創新與性能展示的平台，淬煉出更多經驗值外，也提升品牌競爭力。

豐田今年在台強推GR系列，盼扭轉形象。 王建棟攝

「豐田入門與高級車款性能表現一直差距過大，」一位長期關注車市的產業人士認為，這導致豐田消費者往往在入門車款失望而轉投他牌。

為了解決此問題，豐田把賽車的造車技術用在所有車款的量產產線上，讓入門車到高級車都維持一致的技術水平，而非為了降低成本而削減品質，或將所有資源只投入在高階車款。

在專業的賽車界，以豐田為代表的日系車廠正在壓低進入門檻。

歐系品牌的賽車售價高達400萬台幣，約為日系賽車的2倍以上，但性能表現並無明顯優勢。相對而言，日系賽車以較具競爭力的價格與性能，逐漸成為賽車新手首選。

「現在在賽車場，大家會以開豐田的車為榮。這是最近2、3年才發生的事，」賽車手廖君豪自己也開公司當賽車教練，明顯感受到賽車價格下滑，學生數量開始增加。

辦賽車，要創造車的偶像

不只推平價性能跑車、專業賽車，豐田另一個聰明的策略，是推平價賽事。今年登場的Corolla Cup，是台灣首次由車廠主導舉辦，用同一款車型競賽的賽事。

Corolla Cup選定的車款是Altis GR Sport。Altis是台灣最暢銷、路上最常見的車。廖君豪分析，這代表豐田不只辦給潛在消費者看，也是辦給Altis既有的車主看：原來標準車型Altis也有高性能車款。

賽事一辦下去，還沒買車的年輕人想買同一款車，既有車主可能也會很嚮往，想直奔原廠改裝。「賽車會產生人的偶像，也會產生車的偶像，」廖君豪說。

賽車運動最讓人卻步的就是進入門檻高，買車、換胎、請技師等要務都得花不少錢。但這次，Corolla Cup報名費只要72萬，比賽用車由主辦方提供租用，大大降低了參加門檻。12名的選手名額，超過2000人報名爭搶。

從小眾市場影響大眾

豐田在台推動賽車運動，仍面臨一定挑戰。

台灣長期以來對賽車的刻板印象，使賽車文化難以普及，「大眾普遍將賽車與飆車畫上等號，導致熱度未能提升，」胡林瑋坦言，目前台灣熱衷賽車的人口比例僅佔人口總數不到1%，賽車界活躍的人數甚至不到萬人，「其實很小眾。」

「但豐田現在是全世界賣得最多的車廠，一定會想要在每個有量的領域都擠進去，」吳睿弘說，小眾市場經營得好，有機會反過來滲透大眾市場。豐田做賽車，絕對不只出於掌門人的情懷。

從1957年的「環澳Mobilgas拉力賽」開始，豐田參與賽車運動其實已經快70年，但直到近年，賽車才從配角，變成品牌經營的主角。

如今，賽車成為百年車廠下個成長曲線的奠基石，豐田能不能藉由賽車變得更潮，消費者、車廠、賽車界都關注。

同時，也讓大家看到，即使被認為是老品牌的企業，也能不斷挑戰自我，重塑形象。

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