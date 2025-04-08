電子六哥逃生路線》伺服器必去美國 筆電、手機要漲價了？

iPhone轉移到印度是進行式，圖為鴻海泰米爾納德邦廠區。 謝佩穎攝

【文／楊孟軒；圖片／謝佩穎攝】

面對關稅難題，台灣電子業正緊急調度，出現各種設廠劇本。伺服器廠把赴美視為長期投資，但筆電、手機等消費產品可能要變貴了。

「關稅是讓CEO非常頭痛的問題，」鴻海董事長劉揚偉在3月法說會上的一句，道盡近期台廠決策高層的煩惱。

川普政策多變，光是加徵墨西哥25%關稅就延期兩次，讓台灣電子大廠傷透腦筋。其中，緯穎被法人點名是受影響最大的伺服器廠，多達七成組裝產能位在墨西哥。

緯穎專注服務美國雲端服務商，主力客戶是微軟、Meta和亞馬遜AWS，把主力組裝廠設在靠近客戶的墨西哥是合理佈局。如今面對捉摸不定的川普，就近美國市場策略反而遭殃。

伺服器》

美國非去不可，不只因為關稅

面對風險，緯穎必須快速應變。3月法說會上，財務長陳昌偉透露過去兩個月，他們與客戶緊密討論、推出的數套「劇本」。有的客戶選擇墨西哥繼續出貨、繳交關稅，有的客戶選擇部份產品停止從墨西哥出貨，改由其他產地進口美國。

「還有一套劇本叫『對飛』，」陳昌偉解釋，讓墨西哥廠的產品出口歐洲和亞洲；讓捷克、馬來西亞廠衝刺美國客戶，甚至讓產線加班來滿足北美需求。

「要隨著關稅動態做彈性調整，」他直言。

緯穎佈局AI伺服器，美國將成設廠重點區域。 謝佩穎攝

在美國生產，也是緯穎的長期計劃。台灣前五大伺服器廠中，鴻海、廣達和緯創已在美國有產能，英業達則在評估德州。

陳昌偉分析，緯穎其實在德州美墨邊界早有現成倉庫和維修中心，只要3個月就能改裝、進行生產。不過，2月底緯穎決定增資美國子公司近百億台幣，預計在德州購地興建全新廠房。

陳昌偉強調，美國新廠設計考量用電需求、水冷散熱以及自動化設備，量身為AI伺服器打造，沒有和墨西哥重複投資的問題，「伺服器世代交替當下，（投資美國）未嘗不是一件好事。」

而且美國市場商機巨大，包含川普提出5000億美元、地表最大AI基礎建設計劃「星際之門」，以及蘋果使用自研晶片，由鴻海協助打造的AI伺服器工廠。

對伺服器廠來說，赴美設廠看的是未來戰略，而不僅是眼前的關稅壓力。

筆電》

宏碁中國製產品將漲價一成

相較需求強勁的伺服器，成長停滯的筆電、手機，受關稅影響，格外辛苦。

「筆電受的影響最大，」Digitimes資深分析師蕭聖倫坦言。

天下雜誌

去年12月，英業達出貨的筆電數量竟比前年同期高出三成。

看似樂觀，其實是川普當選後，客戶為了避開關稅風險，提前拉貨的結果。英業達主要替惠普代工筆電。

根據Digitimes Research研究，目前全球仍有九成筆電在中國組裝。川普對中國出口到美國的產品課稅20%，衝擊已經產生。

宏碁率先開出第一槍，董事長陳俊聖在接受《每日電訊報》（The Daily Telegraph）採訪時提到，3月起在中國製造、銷售美國的宏碁筆電，將漲價10%。

華碩共同執行長許先越也指出，關稅成本若太高，可能要部份轉嫁給消費者。

越南、泰國成代工廠新去處

事實上，早在川普第一任期，電子六哥就應客戶要求前往東南亞建立筆電產線。只是疫情來襲與拜登上台，供應鏈轉移速度放緩。

疫情結束、美中對抗恢復緊張局勢，遷移計劃才又被按下快轉鍵。

品牌廠中，戴爾腳步最快，2023年就執行去中化；惠普執行長羅利斯表示，今年10月以前，九成輸美產品將在中國以外生產。

筆電生產遷出中國，成為進行式。「主要產地崑山、重慶這些地方，需要的人沒這麼多了，機台也在往外搬，」蕭聖倫觀察。

產能正朝向越南與泰國去。

戴爾主要代工廠仁寶和緯創，去年都擴大越南產能，讓戴爾筆電在中國以外的出貨佔比，從前年的一成增加到去年兩成。

緯創在越南北方河南省的產線仍在擴張，董事長林憲銘在3月法說會強調，用於越南的資本支出今年達到40億台幣，擴廠之外也包含興建倉庫、停車棟與員工宿舍。

因應品牌客戶需求，越南將成為緯創代工筆電重要據點。圖為緯創位於越南河南省同文工業區廠房。 謝佩穎攝

越南媒體The Investor則揭露，目前緯創在越南有「勝利一號」、「勝利二號」兩大投資計劃。2021年底啟動的勝利一號，目前在進行擴建工程，完工後，筆電年產能將達到400萬台；勝利二號則在今年初投產，年產587萬台筆電。

對比緯創2024年筆電總出貨2000萬台，未來越南有望吃下一半產能。

另一邊，惠普的主要代工廠廣達與英業達，去年快速搭建泰國產線，中國以外出貨比例從前年的零，跳升到去年接近兩成。

英業達去年先因應惠普需求，在泰國快速租借廠房組裝筆電，總經理蔡枝安強調，泰國全新的自建廠房今年10月完工，「接下來筆電會去泰國，整個生產量會上來。」

未來，泰國廠的年產量將達到2000萬台，與英業達目前主力的重慶廠相當。

手機》

鴻海擴大在印度生產iPhone

另一個加速遷離中國的是iPhone組裝產線。

2018年以前，iPhone幾乎全在中國生產，隨後緯創、鴻海及和碩落地印度。Digitimes資深分析師林俊吉分析，2024年印度iPhone產量約佔全球一成五到兩成。

不過蘋果扶植的印度最大財團之一塔塔，先收購緯創產線，又入股和碩印度子公司、取得控制權，目前台廠實質上剩鴻海一枝獨秀。

「印度矽谷」班加羅爾市中心北方30多公里處，原本種植葡萄、高麗菜、玫瑰的寬闊農地，從2023年底開始，挖土機、吊車和砂石車駛入，大力建廠。

佔地300英畝、約170座足球場大的廠區，目前近10棟長方形廠房陸續完工，這是鴻海投資的「大象計劃」，未來會成為印度最大的iPhone組裝廠，年產量達2000萬支，約佔目前iPhone年銷量一成。

目前鴻海在印度的生產主力，是倚靠泰米爾納德邦的iPhone組裝產線，產能有七成是出口，當中一半送往美國。

林俊吉分析，蘋果面對中國關稅，可能採取提前拉貨到美國，以及減少從中國進口、增加印度出口的策略，「不過印度沒辦法大量生產高階型號如Pro、Pro Max，尚不能滿足美國市場需求。」

由於目前是手機淡季，產線不會滿載。林俊吉也坦言，關稅影響要到7、8月緊密生產新款iPhone時，才會見真章。

新據點若被課稅，將無處可躲

但筆電南遷越南、手機西進印度，未必保證安全。

對美國貿易逆差，越南排行全球第四，印度則和美國關稅稅率差距超過10%，這些國家都可能成為川普對等關稅政策下被懲罰的對象。

相較之下，伺服器單價高、買方為企業，能承擔赴美設廠的成本；但筆電、手機組裝毛利低，轉到美國設廠的成本甚至高於關稅成本。

假如越南、印度，甚至泰國也遭課稅，「到時真的只剩漲價一步，沒有地方可以躲了，」蕭聖倫無奈地說。

川普首次任期至今近10年，中國「世界工廠」的地位逐步瓦解，全球供應鏈正在重組，過去台廠成本至上的思維也被迫改變。接近市場、佈局區域製造，是接下來鞏固供應鏈韌性的關鍵。

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